https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578648400.html

Названа причина тяжелых осложнений при COVID-19

Ученые выяснили, в чем заключается причина тяжелого течения COVID-19 у пациентов. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Cell. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T15:49

2020-10-07T15:49

2020-10-07T16:40

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> Ученые выяснили, в чем заключается причина тяжелого течения COVID-19 у пациентов. Соответствующее исследование опубликовано в журнале <a href="https://www.cell.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Cell</a>.Отмечается, что один из типов CD4+ Т-клеток предупреждает организм об инфекции и привлекает другие иммунные клетки к борьбе с инфекцией. Так, клетки TFH способствуют производству антител, а регуляторные Т-клетки (Treg) подавляют излишнюю активность иммунной системы. Специалисты предположили, что наличие осложнений у пациентов связано с особой реакцией CD4+ Т-клеток на вирус SARS-CoV-2.Международная группа ученых изучила образцы 40 пациентов с COVID-19, при этом 22 человека были госпитализированы, а у остальных отмечались легкие симптомы.С помощью секвенирования РНК специалисты выяснили, что на ранних этапах болезни у пациентов, госпитализированных в тяжелом состоянии, вырабатывается специфическая подгруппа Т-клеток, которая потенциально может вместо производства антител способствовать их уничтожению.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201007/malysheva-1578608526.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество