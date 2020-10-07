https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578648400.html
Названа причина тяжелых осложнений при COVID-19
Ученые выяснили, в чем заключается причина тяжелого течения COVID-19 у пациентов. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Cell. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T15:49
2020-10-07T15:49
2020-10-07T16:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> Ученые выяснили, в чем заключается причина тяжелого течения COVID-19 у пациентов. Соответствующее исследование опубликовано в журнале <a href="https://www.cell.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Cell</a>.Отмечается, что один из типов CD4+ Т-клеток предупреждает организм об инфекции и привлекает другие иммунные клетки к борьбе с инфекцией. Так, клетки TFH способствуют производству антител, а регуляторные Т-клетки (Treg) подавляют излишнюю активность иммунной системы. Специалисты предположили, что наличие осложнений у пациентов связано с особой реакцией CD4+ Т-клеток на вирус SARS-CoV-2.Международная группа ученых изучила образцы 40 пациентов с COVID-19, при этом 22 человека были госпитализированы, а у остальных отмечались легкие симптомы.С помощью секвенирования РНК специалисты выяснили, что на ранних этапах болезни у пациентов, госпитализированных в тяжелом состоянии, вырабатывается специфическая подгруппа Т-клеток, которая потенциально может вместо производства антител способствовать их уничтожению.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201007/malysheva-1578608526.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.
Ученые выяснили, в чем заключается причина тяжелого течения COVID-19 у пациентов. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Cell
.
Отмечается, что один из типов CD4+ Т-клеток предупреждает организм об инфекции и привлекает другие иммунные клетки к борьбе с инфекцией. Так, клетки TFH способствуют производству антител, а регуляторные Т-клетки (Treg) подавляют излишнюю активность иммунной системы. Специалисты предположили, что наличие осложнений у пациентов связано с особой реакцией CD4+ Т-клеток на вирус SARS-CoV-2.
Международная группа ученых изучила образцы 40 пациентов с COVID-19, при этом 22 человека были госпитализированы, а у остальных отмечались легкие симптомы.
С помощью секвенирования РНК специалисты выяснили, что на ранних этапах болезни у пациентов, госпитализированных в тяжелом состоянии, вырабатывается специфическая подгруппа Т-клеток, которая потенциально может вместо производства антител способствовать их уничтожению.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.