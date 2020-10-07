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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578598069.html
Собянин провел совещание рабочей группы по противодействию COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин в среду провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T12:43
2020-10-07T12:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в среду провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению новой <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a>, где обсудили загрузку коечного фонда и вакцинацию, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.Отмечается, что в совещании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти и губернаторы субъектов РФ."В среду, 7 октября 2020 года, мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции... На совещании обсуждались вопросы: текущих темпов и прогноза распространения новой коронавирусной инфекции в отдельных регионах России... загрузки коечного фонда коронавирусных стационаров, соблюдения масочного режима и других противоэпидемиологических мероприятий на предприятиях и в организациях, а также на объектах транспорта, проведения сезонной вакцинации против гриппа", - говорится в сообщении.Отмечается, что также обсуждались вопросы своевременности выявления случаев заражения и оказания медицинской помощи на максимально раннем этапе заболевания, организации амбулаторной помощи пациентам с легким течением заболевания, дополнительных мер по защите от заражения пожилых людей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.Рабочая группа Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции была образована распоряжением президента <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>. Руководителем рабочей группы назначен мэр Москвы Сергей Собянин.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Собянин провел совещание рабочей группы по противодействию COVID-19

12:43 07.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, где обсудили загрузку коечного фонда и вакцинацию, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что в совещании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти и губернаторы субъектов РФ.
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"В среду, 7 октября 2020 года, мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции... На совещании обсуждались вопросы: текущих темпов и прогноза распространения новой коронавирусной инфекции в отдельных регионах России... загрузки коечного фонда коронавирусных стационаров, соблюдения масочного режима и других противоэпидемиологических мероприятий на предприятиях и в организациях, а также на объектах транспорта, проведения сезонной вакцинации против гриппа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также обсуждались вопросы своевременности выявления случаев заражения и оказания медицинской помощи на максимально раннем этапе заболевания, организации амбулаторной помощи пациентам с легким течением заболевания, дополнительных мер по защите от заражения пожилых людей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.
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Рабочая группа Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции была образована распоряжением президента Российской Федерации. Руководителем рабочей группы назначен мэр Москвы Сергей Собянин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
 
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