https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578598069.html

Собянин провел совещание рабочей группы по противодействию COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T12:43

2020-10-07T12:43

2020-10-07T12:43

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в среду провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению новой <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a>, где обсудили загрузку коечного фонда и вакцинацию, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.Отмечается, что в совещании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти и губернаторы субъектов РФ."В среду, 7 октября 2020 года, мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции... На совещании обсуждались вопросы: текущих темпов и прогноза распространения новой коронавирусной инфекции в отдельных регионах России... загрузки коечного фонда коронавирусных стационаров, соблюдения масочного режима и других противоэпидемиологических мероприятий на предприятиях и в организациях, а также на объектах транспорта, проведения сезонной вакцинации против гриппа", - говорится в сообщении.Отмечается, что также обсуждались вопросы своевременности выявления случаев заражения и оказания медицинской помощи на максимально раннем этапе заболевания, организации амбулаторной помощи пациентам с легким течением заболевания, дополнительных мер по защите от заражения пожилых людей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.Рабочая группа Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции была образована распоряжением президента <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>. Руководителем рабочей группы назначен мэр Москвы Сергей Собянин.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20201007/sobyanin-1578570278.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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