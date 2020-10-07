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Число заболевших COVID-19 старше 65 лет увеличилось вдвое в Москве
Численность лиц старше 65, заболевших коронавирусом в Москве, увеличилась вдвое, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T11:29
2020-10-07T11:29
анастасия ракова
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Численность лиц старше 65, заболевших коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, увеличилась вдвое, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a> в среду."Что особенно печалит, что растет заболеваемость среди людей старших возрастов. На сегодняшний день численность заболевших людей старше 65 лет увеличилось вдвое и в общем объеме заболевших составляет уже 25%", - отметила Ракова в эфире телеканала <a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank">"Россия 24"</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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анастасия ракова , москва, общество

Число заболевших COVID-19 старше 65 лет увеличилось вдвое в Москве

11:29 07.10.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевВрачи бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Врачи бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Численность лиц старше 65, заболевших коронавирусом в Москве, увеличилась вдвое, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду.
"Что особенно печалит, что растет заболеваемость среди людей старших возрастов. На сегодняшний день численность заболевших людей старше 65 лет увеличилось вдвое и в общем объеме заболевших составляет уже 25%", - отметила Ракова в эфире телеканала "Россия 24".
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Анастасия РаковаМоскваОбщество
 
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