https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578583399.html

Число заболевших COVID-19 старше 65 лет увеличилось вдвое в Москве

Численность лиц старше 65, заболевших коронавирусом в Москве, увеличилась вдвое, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T11:29

2020-10-07T11:29

2020-10-07T11:29

анастасия ракова

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Численность лиц старше 65, заболевших коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, увеличилась вдвое, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a> в среду."Что особенно печалит, что растет заболеваемость среди людей старших возрастов. На сегодняшний день численность заболевших людей старше 65 лет увеличилось вдвое и в общем объеме заболевших составляет уже 25%", - отметила Ракова в эфире телеканала <a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank">"Россия 24"</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия ракова , москва, общество