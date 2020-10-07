https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578574400.html
Врач объяснил уменьшение числа бессимптомных пациентов с коронавирусом
Пациентов с бессимптомным течением коронавируса стало меньше из-за общего роста числа инфицированных, считает член президиума РАЕН, глава отделения... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T10:54
2020-10-07T10:54
2020-10-07T10:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
виктор зуев
общество
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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.</strong> Пациентов с бессимптомным течением коронавируса стало меньше из-за общего роста числа инфицированных, считает член президиума РАЕН, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи, доктор медицинских наук <a href="http://ria.ru/person_viktor-zuev/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Зуев</a>."Случаев бессимптомного течения коронавируса стало меньше из-за того, что стало больше заражающей дозы. Повысилось число больных, и люди ведут себя безответственно", - сказал Зуев РИА Новости.По его мнению, тем не менее, ужесточать существующие ограничения по коронавирусу в России пока не нужно, а следует подождать, пока появятся результаты от уже введённых мер.Накануне оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил о 11 615 выявленных пациентов с COVID-19 в РФ, за все время выявлено более 1,2 миллиона случаев.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577249506.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор зуев, общество