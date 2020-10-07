https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578569929.html

В России за сутки выписали 6699 человек после COVID-19

За сутки в РФ выписаны 6 699 человек после лечения от COVID-19, за все время - 995 275, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T10:34

2020-10-07T10:34

2020-10-07T10:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.</strong> За сутки в РФ выписаны 6 699 человек после лечения от COVID-19, за все время - 995 275, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6 699 человек… За весь период выписано по выздоровлению по России – 995 275", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19