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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578569929.html
В России за сутки выписали 6699 человек после COVID-19
За сутки в РФ выписаны 6 699 человек после лечения от COVID-19, за все время - 995 275, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T10:34
2020-10-07T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.</strong> За сутки в РФ выписаны 6 699 человек после лечения от COVID-19, за все время - 995 275, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6 699 человек… За весь период выписано по выздоровлению по России – 995 275", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19

В России за сутки выписали 6699 человек после COVID-19

10:34 07.10.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевВрачи бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Врачи бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 6 699 человек после лечения от COVID-19, за все время - 995 275, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6 699 человек… За весь период выписано по выздоровлению по России – 995 275", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
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