https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578560417.html

Собянин: данных о длительности иммунитета после заболевания COVID-19 нет

Пока нет данных, насколько длительным является иммунитет, приобретенный после заболевания коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T09:51

2020-10-07T09:51

2020-10-07T10:06

москва

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

общество

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Пока нет данных, насколько длительным является иммунитет, приобретенный после заболевания коронавирусом, сообщил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>."Ученые еще слишком мало знают о COVID-19. Нет данных, насколько длительным является иммунитет, приобретённый в результате болезни. Неизвестно, много ли людей в силу особенностей организма не приобретают иммунитета и могут заболеть повторно", - написал Собянин на своем официальном сайте.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, общество