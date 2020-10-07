https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578557933.html

Мужчина дважды переболел COVID-19 с разными симптомами

Американец Джордан Джози дважды переболел COVID-19 с разными симптомами, сообщает CNN. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T09:39

2020-10-07T09:39

2020-10-07T09:42

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 7 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Американец Джордан Джози дважды переболел <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> с разными симптомами, сообщает <a href="https://edition.cnn.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">CNN</a>.Первый раз 29-летний мужчина заразился в начале весны, когда у него поднялась температура, появилась одышка и боли в теле. Через два месяца после болезни в его крови выявили антитела, а сам Джози вернулся к нормальной жизни и возобновил занятия спортом.В июне у американца пропал аппетит и появилась сильная усталость, из-за которой он был не в состоянии выполнять обычные повседневные действия.Доктор Сьюзан Клайн, профессор медицины в отделе инфекционных заболеваний и международной медицины в Медицинской школе Университета Миннесоты, отметила, что подобные случаи могут быть примерами повторного инфицирования. Для того чтобы это определить, медикам придется провести генетическое секвенирование образцов вируса.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201006/simptomy-1578445416.html

https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578519442.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сша, в мире