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https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578557933.html
Мужчина дважды переболел COVID-19 с разными симптомами
Американец Джордан Джози дважды переболел COVID-19 с разными симптомами, сообщает CNN. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T09:39
2020-10-07T09:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Американец Джордан Джози дважды переболел <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> с разными симптомами, сообщает <a href="https://edition.cnn.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">CNN</a>.Первый раз 29-летний мужчина заразился в начале весны, когда у него поднялась температура, появилась одышка и боли в теле. Через два месяца после болезни в его крови выявили антитела, а сам Джози вернулся к нормальной жизни и возобновил занятия спортом.В июне у американца пропал аппетит и появилась сильная усталость, из-за которой он был не в состоянии выполнять обычные повседневные действия.Доктор Сьюзан Клайн, профессор медицины в отделе инфекционных заболеваний и международной медицины в Медицинской школе Университета Миннесоты, отметила, что подобные случаи могут быть примерами повторного инфицирования. Для того чтобы это определить, медикам придется провести генетическое секвенирование образцов вируса.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201006/simptomy-1578445416.html
https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578519442.html
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коронавирус covid-19, сша, в мире

Мужчина дважды переболел COVID-19 с разными симптомами

09:39 07.10.2020 (обновлено: 09:42 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГоспиталь COVID-19 в ГКБ № 52
Госпиталь COVID-19 в ГКБ № 52 - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Американец Джордан Джози дважды переболел COVID-19 с разными симптомами, сообщает CNN.
Первый раз 29-летний мужчина заразился в начале весны, когда у него поднялась температура, появилась одышка и боли в теле. Через два месяца после болезни в его крови выявили антитела, а сам Джози вернулся к нормальной жизни и возобновил занятия спортом.
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В июне у американца пропал аппетит и появилась сильная усталость, из-за которой он был не в состоянии выполнять обычные повседневные действия.

"Я не мог подняться по лестнице или прогуляться в моем районе", — вспоминает мужчина.

Доктор Сьюзан Клайн, профессор медицины в отделе инфекционных заболеваний и международной медицины в Медицинской школе Университета Миннесоты, отметила, что подобные случаи могут быть примерами повторного инфицирования. Для того чтобы это определить, медикам придется провести генетическое секвенирование образцов вируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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