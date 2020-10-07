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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578550797.html
Число случаев заболевания COVID-19 в США превысило 7,5 миллиона
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США превысило 7,5 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T08:42
2020-10-07T08:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> превысило 7,5 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По последним данным, в общей сложности коронавирусом в США заразились 7 500 964 человека, скончались 210 886 заболевших COVID-19. Выздоровели свыше 2,9 миллиона заразившихся.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, сша, в мире

Число случаев заболевания COVID-19 в США превысило 7,5 миллиона

08:42 07.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США превысило 7,5 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По последним данным, в общей сложности коронавирусом в США заразились 7 500 964 человека, скончались 210 886 заболевших COVID-19. Выздоровели свыше 2,9 миллиона заразившихся.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
 
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