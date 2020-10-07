https://ria.ru/20201007/kontseptsii-1578644166.html

На форуме "Линейка" представили концепции воспитательной среды для школ

Инновационные решения и авторские концепции создания воспитательной среды в школах – от организации сообществ учителей-блогеров до онлайн-платформы для... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T15:33

2020-10-07T15:33

2020-10-07T15:33

образование - общество

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>Инновационные решения и авторские концепции создания воспитательной среды в школах – от организации сообществ учителей-блогеров до онлайн-платформы для дискуссий представителей разных поколений - представили молодые учителя на Молодежном педагогическом форуме "Линейка", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Форум "Воспитание 2.0: от воспитательных мер к воспитательной среде" прошел в смешанном онлайн и офлайн форматах накануне Дня учителя в подмосковном <a href="http://ria.ru/location_Solnechnogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Солнечногорске</a> в Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Гостями Мастерской стали порядка 100 педагогов из почти 30 регионов страны. Они обсуждали новые подходы в воспитательной работе образовательных учреждений, которые особенно необходимы в условиях цифровизации образования, изменений пространства школы и класса с учетом современных тенденций и требований из-за периода пандемии.Организаторами форума "Линейка" выступили <a href="http://ria.ru/organization_ano-natsionalnye-prioritety/" target="_blank" data-auto="true">АНО "Национальные приоритеты</a>" и проекты платформы "Россия – страна возможностей" – Мастерская управления "Сенеж" и конкурс "Учитель будущего". В ходе презентаций работы участников оценивали как эксперты, так и их коллеги в зале. На форуме был внедрен так называемый "социальный патент" – признание ценности формата воспитательной работы, который предложила команда участников. Проректор по образовательной деятельности Мастерской управления "Сенеж" Мария Афонина назвала в числе интересных проектов создание онлайн-платформы для дискуссии между разными поколениями "Мнение поколения", "гибридные" мероприятия для разработки совместной стратегии жизни класса – "Планерка.Ру", где ученики участвуют в офлайн, а родители в онлайн-формате. Интересным является и проект "Лестница" – создание онлайн-офлайн игры на весь учебный год, объединяющей разрозненные акции в сфере экологии. В контексте массового развития дистанционных форм обучения участники форума обратили внимание на проблему нехватки живого общения между учителем и учениками, предложив создать "воспитательный подкаст", в ходе которого учителя, ученики и их родители смогут обсуждать актуальные проблемы воспитательной среды. Это, как считают авторы идеи, также позволит преодолеть расхождение ценностей в семье и школе, сократить влияние формализма в воспитательной работе. "Мероприятие стало одной из наиболее эффективных площадок для прямого диалога педагогов разных регионов России с теми, кто принимает участие в принятии административных решений в системе воспитания. Наша общая задача – создание воспитательной среды. Этого можно добиться путем объединения ресурсов высшей школы, учреждений дополнительного образования и оздоровительных организаций, а также волонтерских и добровольческих объединений. Специфика регионов в России разная, но все школы страны должны включиться в построение единого воспитательного пространства", – прокомментировал руководитель профессионального конкурса "Учитель будущего" АНО "РСВ" Андрей Богданцев .

https://ria.ru/20200929/obrazovanie-1577967662.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование - общество