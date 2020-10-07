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На форуме "Линейка" представили концепции воспитательной среды для школ
Инновационные решения и авторские концепции создания воспитательной среды в школах – от организации сообществ учителей-блогеров до онлайн-платформы для... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T15:33
2020-10-07T15:33
образование - общество
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>Инновационные решения и авторские концепции создания воспитательной среды в школах – от организации сообществ учителей-блогеров до онлайн-платформы для дискуссий представителей разных поколений - представили молодые учителя на Молодежном педагогическом форуме "Линейка", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Форум "Воспитание 2.0: от воспитательных мер к воспитательной среде" прошел в смешанном онлайн и офлайн форматах накануне Дня учителя в подмосковном <a href="http://ria.ru/location_Solnechnogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Солнечногорске</a> в Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Гостями Мастерской стали порядка 100 педагогов из почти 30 регионов страны. Они обсуждали новые подходы в воспитательной работе образовательных учреждений, которые особенно необходимы в условиях цифровизации образования, изменений пространства школы и класса с учетом современных тенденций и требований из-за периода пандемии.Организаторами форума "Линейка" выступили <a href="http://ria.ru/organization_ano-natsionalnye-prioritety/" target="_blank" data-auto="true">АНО "Национальные приоритеты</a>" и проекты платформы "Россия – страна возможностей" – Мастерская управления "Сенеж" и конкурс "Учитель будущего". В ходе презентаций работы участников оценивали как эксперты, так и их коллеги в зале. На форуме был внедрен так называемый "социальный патент" – признание ценности формата воспитательной работы, который предложила команда участников. Проректор по образовательной деятельности Мастерской управления "Сенеж" Мария Афонина назвала в числе интересных проектов создание онлайн-платформы для дискуссии между разными поколениями "Мнение поколения", "гибридные" мероприятия для разработки совместной стратегии жизни класса – "Планерка.Ру", где ученики участвуют в офлайн, а родители в онлайн-формате. Интересным является и проект "Лестница" – создание онлайн-офлайн игры на весь учебный год, объединяющей разрозненные акции в сфере экологии. В контексте массового развития дистанционных форм обучения участники форума обратили внимание на проблему нехватки живого общения между учителем и учениками, предложив создать "воспитательный подкаст", в ходе которого учителя, ученики и их родители смогут обсуждать актуальные проблемы воспитательной среды. Это, как считают авторы идеи, также позволит преодолеть расхождение ценностей в семье и школе, сократить влияние формализма в воспитательной работе. "Мероприятие стало одной из наиболее эффективных площадок для прямого диалога педагогов разных регионов России с теми, кто принимает участие в принятии административных решений в системе воспитания. Наша общая задача – создание воспитательной среды. Этого можно добиться путем объединения ресурсов высшей школы, учреждений дополнительного образования и оздоровительных организаций, а также волонтерских и добровольческих объединений. Специфика регионов в России разная, но все школы страны должны включиться в построение единого воспитательного пространства", – прокомментировал руководитель профессионального конкурса "Учитель будущего" АНО "РСВ" Андрей Богданцев .
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7 495 645-6601 
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353
60
образование - общество

На форуме "Линейка" представили концепции воспитательной среды для школ

15:33 07.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкУченики с учителем перед началом учебного года в классе московской школы "Класс-центр"
Ученики с учителем перед началом учебного года в классе московской школы Класс-центр - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Инновационные решения и авторские концепции создания воспитательной среды в школах – от организации сообществ учителей-блогеров до онлайн-платформы для дискуссий представителей разных поколений - представили молодые учителя на Молодежном педагогическом форуме "Линейка", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Форум "Воспитание 2.0: от воспитательных мер к воспитательной среде" прошел в смешанном онлайн и офлайн форматах накануне Дня учителя в подмосковном Солнечногорске в Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Гостями Мастерской стали порядка 100 педагогов из почти 30 регионов страны. Они обсуждали новые подходы в воспитательной работе образовательных учреждений, которые особенно необходимы в условиях цифровизации образования, изменений пространства школы и класса с учетом современных тенденций и требований из-за периода пандемии.
Организаторами форума "Линейка" выступили АНО "Национальные приоритеты" и проекты платформы "Россия – страна возможностей" – Мастерская управления "Сенеж" и конкурс "Учитель будущего".
В ходе презентаций работы участников оценивали как эксперты, так и их коллеги в зале. На форуме был внедрен так называемый "социальный патент" – признание ценности формата воспитательной работы, который предложила команда участников.
Ученики во время урока - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 19:38
На форуме "Линейка" предложат авторские концепции воспитания школьников
Проректор по образовательной деятельности Мастерской управления "Сенеж" Мария Афонина назвала в числе интересных проектов создание онлайн-платформы для дискуссии между разными поколениями "Мнение поколения", "гибридные" мероприятия для разработки совместной стратегии жизни класса – "Планерка.Ру", где ученики участвуют в офлайн, а родители в онлайн-формате. Интересным является и проект "Лестница" – создание онлайн-офлайн игры на весь учебный год, объединяющей разрозненные акции в сфере экологии.
В контексте массового развития дистанционных форм обучения участники форума обратили внимание на проблему нехватки живого общения между учителем и учениками, предложив создать "воспитательный подкаст", в ходе которого учителя, ученики и их родители смогут обсуждать актуальные проблемы воспитательной среды. Это, как считают авторы идеи, также позволит преодолеть расхождение ценностей в семье и школе, сократить влияние формализма в воспитательной работе.
"Мероприятие стало одной из наиболее эффективных площадок для прямого диалога педагогов разных регионов России с теми, кто принимает участие в принятии административных решений в системе воспитания. Наша общая задача – создание воспитательной среды. Этого можно добиться путем объединения ресурсов высшей школы, учреждений дополнительного образования и оздоровительных организаций, а также волонтерских и добровольческих объединений. Специфика регионов в России разная, но все школы страны должны включиться в построение единого воспитательного пространства", – прокомментировал руководитель профессионального конкурса "Учитель будущего" АНО "РСВ" Андрей Богданцев .
 
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Образование - Общество
 
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