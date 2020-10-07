https://ria.ru/20201007/konferentsiya-1578590647.html

Международная конференция "Управление проектами" пройдет в Москве

Приглашаем вас принять участие в XV Международной конференции "Управление проектами 2020: новый рубеж". Дата и место встречи: РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T12:26

2020-10-07T12:26

2020-10-07T13:56

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578593895_46:95:712:470_1400x0_80_0_0_9aa05adb62fc28488885c1409ea0a99c.jpg

<strong>МОСКВА, 7 окт - Организационный комитет конференции "Управление проектами 2020".</strong> Приглашаем вас принять участие в XV Международной конференции <u><a href="http://infor-media.ru/events/81/2199/?utm_source=im&utm_medium=rian">"Управление проектами 2020: новый рубеж"</a></u>. Дата и место встречи:7–9 декабря 2020 года, отель Холидей Инн Сокольники (Москва).Конференция "Управление проектами" — это:· Максимальный интенсив. Трехдневное погружение в российскую практику Project Management· Контент. Мировые и российские тренды проектного управления, новый PMBoK и самые громкие кейсы 2019-2020· Мастер-классы. Современные реалии проектного менеджмента сквозь призму практического опыта от лучших российских тренеров-практиков· Отзывы участников. Более 80% принявших участие в мероприятии в течение последних трех лет оценили его на 5 из 5· Wow-effect! По-настоящему полезный, драйвовый, энергичный и насыщенный интенсив, который прокачает ваши навыки PMУчастие в конференции — отличная возможность для общения и обмена мнениями: большое количество практических сессий, мастер-классов, бизнес-игр, а также выставка основных IT-решений, помогающих управлять проектами.Главные темы конференции 2020:- 20-летие внедрения проектного подхода в России: эволюция, важные тренды- На ошибках учатся: типовые проблемы проектов- Project‐хаки проектного управления- "PMBoK умер, да здравствуйте новый PMBoK!". Новый PMBoK: новая эпоха- Гибридные методы управления проектами- Жизнь и смерть проектных офисов- Цифровая проектная культура и ИСУПВажно! 9 декабря в рамках конференции состоится Первая Практическая лаборатория управления проектами в строительстве. Приобретая участия в конференции "Управление проектами", вы получаете бесплатный билет и на конференцию "Практическая лаборатория управления строительством"!<u><a href="http://infor-media.ru/events/81/2199/?utm_source=im&utm_medium=rian">Регистрация открыта</a></u>Контакты организаторов:Елена Проненко, руководитель отдела продаж и маркетинга<a href="e.pronenko@infor-media.ru" target="_blank">E-mail</a>.Тел.: +7 495 995-80-04, доб. 1272Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.<u><a href="http://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/pressrelease/" target="_blank">Заявка на размещение пресс-релиза</a></u>.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы