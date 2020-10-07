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Международная конференция "Управление проектами" пройдет в Москве
Приглашаем вас принять участие в XV Международной конференции "Управление проектами 2020: новый рубеж". Дата и место встречи: РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T12:26
2020-10-07T13:56
пресс-релизы
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<strong>МОСКВА, 7 окт - Организационный комитет конференции "Управление проектами 2020".</strong> Приглашаем вас принять участие в XV Международной конференции <u><a href="http://infor-media.ru/events/81/2199/?utm_source=im&amp;utm_medium=rian">"Управление проектами 2020: новый рубеж"</a></u>. Дата и место встречи:7–9 декабря 2020 года, отель Холидей Инн Сокольники (Москва).Конференция "Управление проектами" — это:· Максимальный интенсив. Трехдневное погружение в российскую практику Project Management· Контент. Мировые и российские тренды проектного управления, новый PMBoK и самые громкие кейсы 2019-2020· Мастер-классы. Современные реалии проектного менеджмента сквозь призму практического опыта от лучших российских тренеров-практиков· Отзывы участников. Более 80% принявших участие в мероприятии в течение последних трех лет оценили его на 5 из 5· Wow-effect! По-настоящему полезный, драйвовый, энергичный и насыщенный интенсив, который прокачает ваши навыки PMУчастие в конференции — отличная возможность для общения и обмена мнениями: большое количество практических сессий, мастер-классов, бизнес-игр, а также выставка основных IT-решений, помогающих управлять проектами.Главные темы конференции 2020:- 20-летие внедрения проектного подхода в России: эволюция, важные тренды- На ошибках учатся: типовые проблемы проектов- Project‐хаки проектного управления- "PMBoK умер, да здравствуйте новый PMBoK!". Новый PMBoK: новая эпоха- Гибридные методы управления проектами- Жизнь и смерть проектных офисов- Цифровая проектная культура и ИСУПВажно! 9 декабря в рамках конференции состоится Первая Практическая лаборатория управления проектами в строительстве. Приобретая участия в конференции "Управление проектами", вы получаете бесплатный билет и на конференцию "Практическая лаборатория управления строительством"!<u><a href="http://infor-media.ru/events/81/2199/?utm_source=im&amp;utm_medium=rian">Регистрация открыта</a></u>Контакты организаторов:Елена Проненко, руководитель отдела продаж и маркетинга<a href="e.pronenko@infor-media.ru" target="_blank">E-mail</a>.Тел.: +7 495 995-80-04, доб. 1272Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.<u><a href="http://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/pressrelease/" target="_blank">Заявка на размещение пресс-релиза</a></u>.
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
пресс-релизы

Международная конференция "Управление проектами" пройдет в Москве

12:26 07.10.2020 (обновлено: 13:56 07.10.2020)
 
© infor-media Russia Международная конференция "Управление проектами 2019"
Международная конференция Управление проектами 2019 - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© infor-media Russia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - Организационный комитет конференции "Управление проектами 2020". Приглашаем вас принять участие в XV Международной конференции "Управление проектами 2020: новый рубеж". Дата и место встречи:
7–9 декабря 2020 года, отель Холидей Инн Сокольники (Москва).
Конференция "Управление проектами" — это:
· Максимальный интенсив. Трехдневное погружение в российскую практику Project Management
· Контент. Мировые и российские тренды проектного управления, новый PMBoK и самые громкие кейсы 2019-2020
· Мастер-классы. Современные реалии проектного менеджмента сквозь призму практического опыта от лучших российских тренеров-практиков
· Отзывы участников. Более 80% принявших участие в мероприятии в течение последних трех лет оценили его на 5 из 5
· Wow-effect! По-настоящему полезный, драйвовый, энергичный и насыщенный интенсив, который прокачает ваши навыки PM
Участие в конференции — отличная возможность для общения и обмена мнениями: большое количество практических сессий, мастер-классов, бизнес-игр, а также выставка основных IT-решений, помогающих управлять проектами.
Главные темы конференции 2020:
- 20-летие внедрения проектного подхода в России: эволюция, важные тренды
- На ошибках учатся: типовые проблемы проектов
- Project‐хаки проектного управления
- "PMBoK умер, да здравствуйте новый PMBoK!". Новый PMBoK: новая эпоха
- Гибридные методы управления проектами
- Жизнь и смерть проектных офисов
- Цифровая проектная культура и ИСУП
Важно! 9 декабря в рамках конференции состоится Первая Практическая лаборатория управления проектами в строительстве. Приобретая участия в конференции "Управление проектами", вы получаете бесплатный билет и на конференцию "Практическая лаборатория управления строительством"!
Регистрация открыта
Контакты организаторов:
Елена Проненко, руководитель отдела продаж и маркетинга
E-mail.
Тел.: +7 495 995-80-04, доб. 1272
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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Пресс-релизы
 
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