Путь к мечте: почему надо смотреть фильм "Китобой" и другие кинопремьеры

Недавний триумфатор Венецианского фестиваля (программы "Giornate degli Autori") и "Кинотавра" — "Китобой" — выходит в широкий прокат. Эта картина о чукотском...

2020-10-07T08:00

2020-10-07T08:00

2020-10-07T08:00

<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости, Анна Нехаева.</strong> Недавний триумфатор Венецианского фестиваля (программы "Giornate degli Autori") и "Кинотавра" — "Китобой" — выходит в широкий прокат. Эта картина о чукотском парне и американской соблазнительнице очаровала зрителей — как российских, так и зарубежных. Также на этой неделе в кино: комедия "Гудбай, Америка" с Дмитрием Нагиевым, режиссерский дебют Вигго Мортенсена "Падение" и сразу несколько документалок про искусство — от импрессионистов до Фриды Кало.Подвиг ради любвиЗастенчивый чукотский подросток Лешка занимается китобойным промыслом, чтобы прокормить себя и деда. Вместе с другими он смотрит эротический видеочат и влюбляется в его героиню — блондинку в нижнем белье (Кристина Асмус). Девушка с ником Hollysweet_999 всего лишь принимает откровенные позы и улыбается в камеру, но Лешке и этого достаточно.Узнав, что она живет в каком-то Детройте, где-то в Америке, где есть "Макдоналдс" и небоскребы, он берет в библиотеке самоучитель по английскому для детей и обдумывает, как переплыть Берингов пролив (всего-то 87 километров).Но все непросто: друг дразнит Лешку тем, что он "втюрился", а дома дед уверяет, что скоро отойдет в другой мир, хотя каждый день бодро отплясывает под радио.Филипп Юрьев снял своеобразное роуд-муви, универсальную драму о взрослении. Действие может происходить как в России, так и Америке. Да и вообще в любом городе мира."Китобой" — настоящее визуальное пиршество. Дальневосточные пейзажи еще никогда так живописно не показывали. Особенно под инди-саундтрек. Кстати, музыка в картине важна не меньше пейзажей. Начинается фильм с "The story of a broken heart" Джонни Кэша, своеобразного гимна всей картины. Потом — "Only the lonely" Роя Орбисона. Также неспешно, тягуче, плавно развивается и история Лешки. От осознания чувств к девушке до стремления к воплощению мечты об Америке.Снята картина так органично, что создается впечатление, будто это фильм из программы Санденса. Лучший слоган фильма высказал один из патрульных в Беринговом проливе: "Там Аляска, а там — Чукотка. Америка — Россия. Прошлое — будущее".Русская АмерикаДругая российская премьера, которая перекликается с "Китобоем", — взгляд на Штаты с другой стороны, "Гудбай, Америка" Сарика Андреасяна.Это типичная история про "homesick", тоску по дому (и здесь важно именно английское слово). Фильм о тех, кто уехал из России, но Россия не уехала из них. Примерно так герой Дмитрия Нагиева описывает себя и других персонажей картины.Один из них, Игорь (Владимир Яглыч), недавно перебрался в Америку и старается откреститься от российского прошлого. Называет себя Джейсоном и меняет фамилию, чтобы местным было проще к нему обращаться.Виктор (Юрий Стоянов) едет в Штаты навестить дочь и внука и не понимает, зачем парень представляется Полом, а не Павлом, почему не воспринимает русских шуток и подарков. Ну а Армен (Грант Тохатян) пытается остаться в США с помощью фиктивного брака.Все их проблемы берется решать авантюрист на все руки Григорий (Нагиев). Он быстро подскажет героям: можно попытаться забыть о своих корнях, но от этого не перестать быть русским.Дебют АрагорнаРежиссерский дебют знаменитого Арагорна из "Властелина колец" — драма "Падение", посвященная проблеме отцов и детей. Вигго Мортенсен не только снял картину, но еще написал сценарий, спродюсировал и сыграл одну из главных ролей. Он давно уже показал себя актером серьезных проектов — как недавние "Зеленая книга" или "Капитан фантастик".В этот раз Мортенсен излагает историю столкновения разных взглядов внутри одной семьи.Джон Петерсен (Мортенсен) живет вместе с партнером и приемной дочерью Моникой (Габби Велис) в Южной Калифорнии. К ним переезжает отец Джона, фермер Уиллис (Ларс Хенриксен). Он придерживается консервативных (откровенно гомофобных) взглядов и принимает только традиционную модель семьи. Ему непонятен феминизм, он не видит смысла в татуировках или волосах голубого цвета. А нравы и интересы современных детей Уиллис совсем не одобряет.Отцу и сыну предстоит находить общий язык, вспоминать прошлое и пытаться исправлять ошибки, чтобы прийти к миру и пониманию.Мортенсен не только играет, но еще пишет стихи, музыку, рисует. Тем интереснее посмотреть на него как режиссера.Искусство и классикаЗа время карантина культура настолько ушла в Сеть, что онлайн-курсы и трансляции опер уже незаменимы в повседневной жизни. Похоже, тенденция онлайн-просвещения переходит в кино.Недавно в прокате был фильм о Бэнкси, а на этой неделе сразу две документалки: об импрессионистах и Фриде Кало.Картина "Таинственные импрессионисты" — иммерсивное путешествие по одноименной выставке, которая проходила в Риме, в Палаццо Бонапарте. Там показывали неизвестные картины Мане, Кайботта, Ренуара, Моне, Сезанна, Синьяка, Сислея и Берты Моризо. Обычно они находятся в частных коллекциях, но теперь на них можно посмотреть вблизи и в деталях, хотя бы на экране.Авторы фильма обещают объяснить, как полотна создавались, в чем их уникальность и почему они так интересны.А "Фрида Кало" — еще одна возможность узнать детали биографии знаменитой феминистки. Фильм снимали в Мексике, США и Европе, искусствоведы и кураторы проектов расскажут о художнице, прокомментируют ее картины и значение для мирового искусства.А еще на этой неделе можно вспомнить классику: в прокат выходит "Бегущий по лезвию" Ридли Скотта 1982 года.

