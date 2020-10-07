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https://ria.ru/20201007/kitoboy-1578462133.html
Путь к мечте: почему надо смотреть фильм "Китобой" и другие кинопремьеры
Недавний триумфатор Венецианского фестиваля (программы "Giornate degli Autori") и "Кинотавра" — "Китобой" — выходит в широкий прокат. Эта картина о чукотском... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T08:00
2020-10-07T08:00
фильмы недели
что посмотреть
фильмы
властелин колец
юрий стоянов
знаменитости
фрида кало
вигго мортенсен
ридли скотт
дмитрий нагиев
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости, Анна Нехаева.</strong> Недавний триумфатор Венецианского фестиваля (программы "Giornate degli Autori") и "Кинотавра" — "Китобой" — выходит в широкий прокат. Эта картина о чукотском парне и американской соблазнительнице очаровала зрителей — как российских, так и зарубежных. Также на этой неделе в кино: комедия "Гудбай, Америка" с Дмитрием Нагиевым, режиссерский дебют Вигго Мортенсена "Падение" и сразу несколько документалок про искусство — от импрессионистов до Фриды Кало.Подвиг ради любвиЗастенчивый чукотский подросток Лешка занимается китобойным промыслом, чтобы прокормить себя и деда. Вместе с другими он смотрит эротический видеочат и влюбляется в его героиню — блондинку в нижнем белье (Кристина Асмус). Девушка с ником Hollysweet_999 всего лишь принимает откровенные позы и улыбается в камеру, но Лешке и этого достаточно.Узнав, что она живет в каком-то Детройте, где-то в Америке, где есть "Макдоналдс" и небоскребы, он берет в библиотеке самоучитель по английскому для детей и обдумывает, как переплыть Берингов пролив (всего-то 87 километров).Но все непросто: друг дразнит Лешку тем, что он "втюрился", а дома дед уверяет, что скоро отойдет в другой мир, хотя каждый день бодро отплясывает под радио.Филипп Юрьев снял своеобразное роуд-муви, универсальную драму о взрослении. Действие может происходить как в России, так и Америке. Да и вообще в любом городе мира."Китобой" — настоящее визуальное пиршество. Дальневосточные пейзажи еще никогда так живописно не показывали. Особенно под инди-саундтрек. Кстати, музыка в картине важна не меньше пейзажей. Начинается фильм с "The story of a broken heart" Джонни Кэша, своеобразного гимна всей картины. Потом — "Only the lonely" Роя Орбисона. Также неспешно, тягуче, плавно развивается и история Лешки. От осознания чувств к девушке до стремления к воплощению мечты об Америке.Снята картина так органично, что создается впечатление, будто это фильм из программы Санденса. Лучший слоган фильма высказал один из патрульных в Беринговом проливе: "Там Аляска, а там — Чукотка. Америка — Россия. Прошлое — будущее".Русская АмерикаДругая российская премьера, которая перекликается с "Китобоем", — взгляд на Штаты с другой стороны, "Гудбай, Америка" Сарика Андреасяна.Это типичная история про "homesick", тоску по дому (и здесь важно именно английское слово). Фильм о тех, кто уехал из России, но Россия не уехала из них. Примерно так герой Дмитрия Нагиева описывает себя и других персонажей картины.Один из них, Игорь (Владимир Яглыч), недавно перебрался в Америку и старается откреститься от российского прошлого. Называет себя Джейсоном и меняет фамилию, чтобы местным было проще к нему обращаться.Виктор (Юрий Стоянов) едет в Штаты навестить дочь и внука и не понимает, зачем парень представляется Полом, а не Павлом, почему не воспринимает русских шуток и подарков. Ну а Армен (Грант Тохатян) пытается остаться в США с помощью фиктивного брака.Все их проблемы берется решать авантюрист на все руки Григорий (Нагиев). Он быстро подскажет героям: можно попытаться забыть о своих корнях, но от этого не перестать быть русским.Дебют АрагорнаРежиссерский дебют знаменитого Арагорна из "Властелина колец" — драма "Падение", посвященная проблеме отцов и детей. Вигго Мортенсен не только снял картину, но еще написал сценарий, спродюсировал и сыграл одну из главных ролей. Он давно уже показал себя актером серьезных проектов — как недавние "Зеленая книга" или "Капитан фантастик".В этот раз Мортенсен излагает историю столкновения разных взглядов внутри одной семьи.Джон Петерсен (Мортенсен) живет вместе с партнером и приемной дочерью Моникой (Габби Велис) в Южной Калифорнии. К ним переезжает отец Джона, фермер Уиллис (Ларс Хенриксен). Он придерживается консервативных (откровенно гомофобных) взглядов и принимает только традиционную модель семьи. Ему непонятен феминизм, он не видит смысла в татуировках или волосах голубого цвета. А нравы и интересы современных детей Уиллис совсем не одобряет.Отцу и сыну предстоит находить общий язык, вспоминать прошлое и пытаться исправлять ошибки, чтобы прийти к миру и пониманию.Мортенсен не только играет, но еще пишет стихи, музыку, рисует. Тем интереснее посмотреть на него как режиссера.Искусство и классикаЗа время карантина культура настолько ушла в Сеть, что онлайн-курсы и трансляции опер уже незаменимы в повседневной жизни. Похоже, тенденция онлайн-просвещения переходит в кино.Недавно в прокате был фильм о Бэнкси, а на этой неделе сразу две документалки: об импрессионистах и Фриде Кало.Картина "Таинственные импрессионисты" — иммерсивное путешествие по одноименной выставке, которая проходила в Риме, в Палаццо Бонапарте. Там показывали неизвестные картины Мане, Кайботта, Ренуара, Моне, Сезанна, Синьяка, Сислея и Берты Моризо. Обычно они находятся в частных коллекциях, но теперь на них можно посмотреть вблизи и в деталях, хотя бы на экране.Авторы фильма обещают объяснить, как полотна создавались, в чем их уникальность и почему они так интересны.А "Фрида Кало" — еще одна возможность узнать детали биографии знаменитой феминистки. Фильм снимали в Мексике, США и Европе, искусствоведы и кураторы проектов расскажут о художнице, прокомментируют ее картины и значение для мирового искусства.А еще на этой неделе можно вспомнить классику: в прокат выходит "Бегущий по лезвию" Ридли Скотта 1982 года.
https://ria.ru/20201001/mmkf-1578002789.html
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фильмы недели , что посмотреть , фильмы, властелин колец, юрий стоянов, знаменитости, фрида кало, вигго мортенсен, ридли скотт, дмитрий нагиев, харрисон форд, кино и сериалы, кристина асмус, чукотка, сарик андреасян, бэнкси, сша

Путь к мечте: почему надо смотреть фильм "Китобой" и другие кинопремьеры

08:00 07.10.2020
 
© Sony Pictures Releasing RussiaКадр из фильма "Китобой"
Кадр из фильма Китобой - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Sony Pictures Releasing Russia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Недавний триумфатор Венецианского фестиваля (программы "Giornate degli Autori") и "Кинотавра" — "Китобой" — выходит в широкий прокат. Эта картина о чукотском парне и американской соблазнительнице очаровала зрителей — как российских, так и зарубежных. Также на этой неделе в кино: комедия "Гудбай, Америка" с Дмитрием Нагиевым, режиссерский дебют Вигго Мортенсена "Падение" и сразу несколько документалок про искусство — от импрессионистов до Фриды Кало.

Подвиг ради любви

Застенчивый чукотский подросток Лешка занимается китобойным промыслом, чтобы прокормить себя и деда. Вместе с другими он смотрит эротический видеочат и влюбляется в его героиню — блондинку в нижнем белье (Кристина Асмус). Девушка с ником Hollysweet_999 всего лишь принимает откровенные позы и улыбается в камеру, но Лешке и этого достаточно.
Узнав, что она живет в каком-то Детройте, где-то в Америке, где есть "Макдоналдс" и небоскребы, он берет в библиотеке самоучитель по английскому для детей и обдумывает, как переплыть Берингов пролив (всего-то 87 километров).
© Пресс-служба "Кинотавра"Кадр из фильма "Китобой"
Кадр из фильма Китобой - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Пресс-служба "Кинотавра"
Кадр из фильма "Китобой"
Но все непросто: друг дразнит Лешку тем, что он "втюрился", а дома дед уверяет, что скоро отойдет в другой мир, хотя каждый день бодро отплясывает под радио.
Филипп Юрьев снял своеобразное роуд-муви, универсальную драму о взрослении. Действие может происходить как в России, так и Америке. Да и вообще в любом городе мира.
"Китобой" — настоящее визуальное пиршество. Дальневосточные пейзажи еще никогда так живописно не показывали. Особенно под инди-саундтрек. Кстати, музыка в картине важна не меньше пейзажей. Начинается фильм с "The story of a broken heart" Джонни Кэша, своеобразного гимна всей картины. Потом — "Only the lonely" Роя Орбисона. Также неспешно, тягуче, плавно развивается и история Лешки. От осознания чувств к девушке до стремления к воплощению мечты об Америке.
© Пресс-служба "Кинотавра"Кадр из фильма "Китобой"
Кадр из фильма Китобой
1 из 3
Кадр из фильма "Китобой"
© Пресс-служба "Кинотавра"
© Sony Pictures Releasing RussiaКадр из фильма "Китобой"
Кадр из фильма Китобой
2 из 3
Кадр из фильма "Китобой"
© Sony Pictures Releasing Russia
© Sony Pictures Releasing RussiaКадр из фильма "Китобой"
Кадр из фильма Китобой
3 из 3
Кадр из фильма "Китобой"
© Sony Pictures Releasing Russia
1 из 3
Кадр из фильма "Китобой"
© Пресс-служба "Кинотавра"
2 из 3
Кадр из фильма "Китобой"
© Sony Pictures Releasing Russia
3 из 3
Кадр из фильма "Китобой"
© Sony Pictures Releasing Russia
Снята картина так органично, что создается впечатление, будто это фильм из программы Санденса.
© Man's Films Productions, Studio Orka, ТПО "Рок" (2020)Кадр из фильма "Китобой"
Кадр из фильма Китобой - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Man's Films Productions, Studio Orka, ТПО "Рок" (2020)
Кадр из фильма "Китобой"
Лучший слоган фильма высказал один из патрульных в Беринговом проливе: "Там Аляска, а там — Чукотка. Америка — Россия. Прошлое — будущее".

Русская Америка

Другая российская премьера, которая перекликается с "Китобоем", — взгляд на Штаты с другой стороны, "Гудбай, Америка" Сарика Андреасяна.
© Кинокомпания Большое Кино (2020) Кадр из фильма "Гудбай, Америка"
Кадр из фильма Гудбай, Америка - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Кинокомпания Большое Кино (2020)
Кадр из фильма "Гудбай, Америка"
Это типичная история про "homesick", тоску по дому (и здесь важно именно английское слово). Фильм о тех, кто уехал из России, но Россия не уехала из них. Примерно так герой Дмитрия Нагиева описывает себя и других персонажей картины.
Один из них, Игорь (Владимир Яглыч), недавно перебрался в Америку и старается откреститься от российского прошлого. Называет себя Джейсоном и меняет фамилию, чтобы местным было проще к нему обращаться.
© Кинокомпания Большое Кино (2020)

Нагиев и Стоянов в фильме "Гудбай, Америка"

Кадр из фильма Гудбай, Америка
1 из 5

Нагиев и Стоянов в фильме "Гудбай, Америка"

© Кинокомпания Большое Кино (2020)
© Кинокомпания Большое Кино (2020)

Нагиев в фильме "Гудбай, Америка"

Кадр из фильма Гудбай, Америка
2 из 5

Нагиев в фильме "Гудбай, Америка"

© Кинокомпания Большое Кино (2020)
© Кинокомпания Большое Кино (2020)

Яглыч в фильме "Гудбай, Америка"

Кадр из фильма Гудбай, Америка
3 из 5

Яглыч в фильме "Гудбай, Америка"

© Кинокомпания Большое Кино (2020)
© Кинокомпания Большое Кино (2020) Кадр из фильма "Гудбай, Америка"
Кадр из фильма Гудбай, Америка
4 из 5
Кадр из фильма "Гудбай, Америка"
© Кинокомпания Большое Кино (2020)
© Кинокомпания Большое Кино (2020) Кадр из фильма "Гудбай, Америка"
Кадр из фильма Гудбай, Америка
5 из 5
Кадр из фильма "Гудбай, Америка"
© Кинокомпания Большое Кино (2020)
1 из 5

Нагиев и Стоянов в фильме "Гудбай, Америка"

© Кинокомпания Большое Кино (2020)
2 из 5

Нагиев в фильме "Гудбай, Америка"

© Кинокомпания Большое Кино (2020)
3 из 5

Яглыч в фильме "Гудбай, Америка"

© Кинокомпания Большое Кино (2020)
4 из 5
Кадр из фильма "Гудбай, Америка"
© Кинокомпания Большое Кино (2020)
5 из 5
Кадр из фильма "Гудбай, Америка"
© Кинокомпания Большое Кино (2020)
Виктор (Юрий Стоянов) едет в Штаты навестить дочь и внука и не понимает, зачем парень представляется Полом, а не Павлом, почему не воспринимает русских шуток и подарков. Ну а Армен (Грант Тохатян) пытается остаться в США с помощью фиктивного брака.
Все их проблемы берется решать авантюрист на все руки Григорий (Нагиев). Он быстро подскажет героям: можно попытаться забыть о своих корнях, но от этого не перестать быть русским.

Дебют Арагорна

© ПарадизКадр из фильма "Падение"
Кадр из фильма Падение - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Парадиз
Кадр из фильма "Падение"
Режиссерский дебют знаменитого Арагорна из "Властелина колец" — драма "Падение", посвященная проблеме отцов и детей.
Вигго Мортенсен не только снял картину, но еще написал сценарий, спродюсировал и сыграл одну из главных ролей. Он давно уже показал себя актером серьезных проектов — как недавние "Зеленая книга" или "Капитан фантастик".
В этот раз Мортенсен излагает историю столкновения разных взглядов внутри одной семьи.
© ПарадизКадр из фильма "Падение"
Кадр из фильма Падение
1 из 3
Кадр из фильма "Падение"
© Парадиз
© Парадиз

Сцена из фильма "Падение"

Кадр из фильма Падение
2 из 3

Сцена из фильма "Падение"

© Парадиз
© Парадиз

Фрагмент из фильма "Падение"

Кадр из фильма Падение
3 из 3

Фрагмент из фильма "Падение"

© Парадиз
1 из 3
Кадр из фильма "Падение"
© Парадиз
2 из 3

Сцена из фильма "Падение"

© Парадиз
3 из 3

Фрагмент из фильма "Падение"

© Парадиз
Джон Петерсен (Мортенсен) живет вместе с партнером и приемной дочерью Моникой (Габби Велис) в Южной Калифорнии. К ним переезжает отец Джона, фермер Уиллис (Ларс Хенриксен). Он придерживается консервативных (откровенно гомофобных) взглядов и принимает только традиционную модель семьи. Ему непонятен феминизм, он не видит смысла в татуировках или волосах голубого цвета. А нравы и интересы современных детей Уиллис совсем не одобряет.
Отцу и сыну предстоит находить общий язык, вспоминать прошлое и пытаться исправлять ошибки, чтобы прийти к миру и пониманию.
© ПарадизКадр из фильма "Падение"
Кадр из фильма Падение - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Парадиз
Кадр из фильма "Падение"
Мортенсен не только играет, но еще пишет стихи, музыку, рисует. Тем интереснее посмотреть на него как режиссера.

Искусство и классика

За время карантина культура настолько ушла в Сеть, что онлайн-курсы и трансляции опер уже незаменимы в повседневной жизни. Похоже, тенденция онлайн-просвещения переходит в кино.
© НеваФильмКадр из фильма "Таинственные импрессионисты"
Кадр из фильма Таинственные импрессионисты - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© НеваФильм
Кадр из фильма "Таинственные импрессионисты"
Недавно в прокате был фильм о Бэнкси, а на этой неделе сразу две документалки: об импрессионистах и Фриде Кало.
Картина "Таинственные импрессионисты" — иммерсивное путешествие по одноименной выставке, которая проходила в Риме, в Палаццо Бонапарте. Там показывали неизвестные картины Мане, Кайботта, Ренуара, Моне, Сезанна, Синьяка, Сислея и Берты Моризо. Обычно они находятся в частных коллекциях, но теперь на них можно посмотреть вблизи и в деталях, хотя бы на экране.
© НеваФильмКадр из фильма "Таинственные импрессионисты"
Кадр из фильма Таинственные импрессионисты
1 из 9
Кадр из фильма "Таинственные импрессионисты"
© НеваФильм
© НеваФильм

Картина Пьера-Огюста Ренуара "Лесная тропа" из фильма "Таинственные импрессионисты"

Кадр из фильма Таинственные импрессионисты. Картина Пьера-Огюста Ренуара Лесная тропа
2 из 9

Картина Пьера-Огюста Ренуара "Лесная тропа" из фильма "Таинственные импрессионисты"

© НеваФильм
© НеваФильм

Полотно Клода Моне "Утро на Сене" из фильма "Таинственные импрессионисты"

Кадр из фильма Таинственные импрессионисты. Картина Клода Моне Утро на сене
3 из 9

Полотно Клода Моне "Утро на Сене" из фильма "Таинственные импрессионисты"

© НеваФильм
© НеваФильм

Кадр из фильма "Таинственные импрессионисты", Камиль Писсарро "Сиеста"

Кадр из фильма Таинственные импрессионисты. Картина Камиля Писсарро Сиеста
4 из 9

Кадр из фильма "Таинственные импрессионисты", Камиль Писсарро "Сиеста"

© НеваФильм
© CoolConnectionsКадр из фильма "Фрида Кало"
Кадр из фильма Фрида Кало
5 из 9
Кадр из фильма "Фрида Кало"
© CoolConnections
© CoolConnections

Сцена из фильма "Фрида Кало"

Кадр из фильма Фрида Кало
6 из 9

Сцена из фильма "Фрида Кало"

© CoolConnections
© CoolConnections

Фрагмент из фильма "Фрида Кало"

Кадр из фильма Фрида Кало
7 из 9

Фрагмент из фильма "Фрида Кало"

© CoolConnections
© CoolConnectionsКадр из фильма "Фрида Кало"
Кадр из фильма Фрида Кало
8 из 9
Кадр из фильма "Фрида Кало"
© CoolConnections
© Norman Lear/Tandem Productions (1982)

Харрисон Форд в фильме "Бегущий по лезвию"

Кадр из фильма Бегущий по лезвию
9 из 9

Харрисон Форд в фильме "Бегущий по лезвию"

© Norman Lear/Tandem Productions (1982)
1 из 9
Кадр из фильма "Таинственные импрессионисты"
© НеваФильм
2 из 9

Картина Пьера-Огюста Ренуара "Лесная тропа" из фильма "Таинственные импрессионисты"

© НеваФильм
3 из 9

Полотно Клода Моне "Утро на Сене" из фильма "Таинственные импрессионисты"

© НеваФильм
4 из 9

Кадр из фильма "Таинственные импрессионисты", Камиль Писсарро "Сиеста"

© НеваФильм
5 из 9
Кадр из фильма "Фрида Кало"
© CoolConnections
6 из 9

Сцена из фильма "Фрида Кало"

© CoolConnections
7 из 9

Фрагмент из фильма "Фрида Кало"

© CoolConnections
8 из 9
Кадр из фильма "Фрида Кало"
© CoolConnections
9 из 9

Харрисон Форд в фильме "Бегущий по лезвию"

© Norman Lear/Tandem Productions (1982)
Авторы фильма обещают объяснить, как полотна создавались, в чем их уникальность и почему они так интересны.
А "Фрида Кало" — еще одна возможность узнать детали биографии знаменитой феминистки. Фильм снимали в Мексике, США и Европе, искусствоведы и кураторы проектов расскажут о художнице, прокомментируют ее картины и значение для мирового искусства.
А еще на этой неделе можно вспомнить классику: в прокат выходит "Бегущий по лезвию" Ридли Скотта 1982 года.
Кадр из фильма Серебряные коньки - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
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Культурафильмы неделичто посмотретьфильмыВластелин колецЮрий СтояновЗнаменитостиФрида КалоВигго МортенсенРидли СкоттДмитрий НагиевХаррисон ФордКино и сериалыКристина АсмусЧукоткаСарик АндреасянБэнксиСША
 
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