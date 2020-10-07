https://ria.ru/20201007/kirgiziya-1578600490.html

Замсекретаря Совбеза Киргизии обсудил с главой ФСБ ситуацию в республике

Замсекретаря Совбеза Киргизии Омурбек Суваналиев обсудил с главой ФСБ РФ Александром Бортниковым ситуацию в республике, сообщили РИА Новости в среду в... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T12:54

2020-10-07T12:54

2020-10-07T13:18

протесты в бишкеке

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 7 окт - РИА Новости.</strong> Замсекретаря Совбеза Киргизии Омурбек Суваналиев обсудил с главой ФСБ РФ Александром Бортниковым ситуацию в республике, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе киргизского госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).Суваналиев в Киргизии является координатором силовых структур и исполняющим обязанности председателя ГКНБ."Замсекретаря Совбеза Киргизии Омурбек Суваналиев обсудил с главой ФСБ РФ Александром Бортниковым ситуацию в республике", - сказал представитель пресс-службы.В ходе разговора стороны обсудили вопросы общественно-политической ситуации в Киргизии и взаимодействия в плане обеспечения национальной безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом. Суваналиев выразил Бортникову благодарность за поддержку и помощь, оказываемые российской стороной.В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента Киргизии, и разгромили его. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. По данным минздрава, в столкновениях пострадали более 900 человек, из которых около 200 - силовики. Один человек погиб.Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент прошли четыре партии. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%. Во вторник Центризбирком признал итоги выборов недействительными.

https://ria.ru/20201007/kirgiziya-1578604967.html

киргизия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры протестов в центре Бишкека Протестующие в Бишкеке заняли центральную площадь города Ала-Тоо. Участники беспорядков закидывают силовиков бутылками с зажигательной смесью, на площади видны несколько точек возгорания. Столкновения в других частях города прекратились. 2020-10-07T12:54 true PT0M48S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), киргизия, в мире