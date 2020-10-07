https://ria.ru/20201007/kirgiziya-1578594617.html

Координационный совет в Киргизии планирует создать свое "правительство"

Новый координационный совет в Киргизии планирует создать свое правительство народного доверия, заявил журналистам член оппозиционной фракции "Ата-Мекен" Тилек... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T12:26

2020-10-07T12:26

2020-10-07T12:45

садыр жапаров

"ата-мекен"

кубатбек боронов

алмазбек атамбаев

бишкек

протесты в бишкеке

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 7 окт - РИА Новости.</strong> Новый координационный совет в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> планирует создать свое правительство народного доверия, заявил журналистам член оппозиционной фракции "<a href="http://ria.ru/organization_Ata-Meken/" target="_blank" data-auto="true">Ата-Мекен</a>" Тилек Токтогазиев."Мы требуем полной люстрации, смены лиц на политической арене. Народ уже устал от старых политиков. Мы намерены создать правительство народного доверия, к чему уже приступаем", - заявил он.По словам Токтогазиева, он не исключает, что на пост временного премьера от нового координационного совета предложат его самого.Парламент Киргизии на экстренном заседании 6 октября назначил премьером республики оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>, чья кандидатура была предложена первым координационным советом по управлению страны. Глава кабмина <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> написал заявление об отставке, но, как пояснили РИА Новости в пресс-службе правительства, пока ее не подпишет президент, он является исполняющим обязанности главы исполнительной власти. Если второй координационный совет выберет своего премьера, то этот глава кабмина станет уже третьим функционирующим премьером в стране.В понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. Ночью с понедельника на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии, и разгромили его. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из под стражи экс-президента республики <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a>.По данным минздрава, в столкновениях пострадали более 900 человек, из которых около 200 - силовики. Один человек погиб.Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент прошли четыре партии. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%. Во вторник Центризбирком сам признал итоги выборов недействительными.

https://ria.ru/20201006/protesty-v-kirgizii-1578530754.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, "ата-мекен", кубатбек боронов, алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире