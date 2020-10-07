https://ria.ru/20201007/kirgiziya-1578579361.html

Путин призвал к мирному решению конфликта в Киргизии

Произошедшее в Киргизии после выборов не может не беспокоить, надеемся, что конфликт будет решен мирно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T11:12

2020-10-07T11:12

2020-10-07T11:23

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Произошедшее в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> после выборов не может не беспокоить, надеемся, что конфликт будет решен мирно, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Совсем недавно прошли выборы в парламент. Кстати говоря, они признаны состоявшимися и демократическими не только международными наблюдателями, но и представителями <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>, и то, что там произошло после этого, конечно, нас не может не беспокоить. Мы надеемся, что все обойдется мирно, мы надеемся на то, что восстановятся нормальный демократический политический процесс и, еще раз повторю, как можно быстрее это должно произойти", - сказал Путин в интервью в эфире телеканала "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>".Президент РФ также сообщил, что находится в контакте со всеми сторонами конфликта в Киргизии."Мы оказываем Кыргызстану значительную помощь в выделении кредитных средств, в вхождение как раз, в пространство <a href="https://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz_EvrAzEHS" target="_blank">Евразийского экономического союза</a>, там много вопросов, связанных с таможней, с фитосанитарным контролем и так далее. Мы выделяем значительные ресурсы на то, чтобы Кыргызстан стал полноправным и полноценным членом этой организации", - отметил президент РФ.В понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента Киргизии, и разгромили его. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a>.По данным минздрава, в столкновениях пострадали более 900 человек, из которых около 200 - силовики. Один человек погиб.Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент прошли четыре партии. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%. Во вторник Центризбирком признал итоги выборов недействительными.

https://ria.ru/20201007/kirgiziya-1578564456.html

https://ria.ru/20201007/kirgiziya-1578576120.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евразийский экономический союз, обсе, бишкек, владимир путин, киргизия, в мире