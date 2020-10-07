Число пострадавших при протестах в Киргизии достигло 911
10:14 07.10.2020 (обновлено: 13:04 07.10.2020)
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
БИШКЕК, 7 окт — РИА Новости. Во время протестов в Киргизии пострадали 911 человек, сообщила пресс-служба Минздрава республики.
За последние сутки в медучреждения обратились 169 человек. Более 200 пострадавших госпитализировали с различными травмами, из них пятеро — в реанимации. Один человек умер.
В воскресенье в республике состоялись парламентские выборы, согласно предварительным результатам которых, в законодательный орган прошли проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11).
Остальные не преодолели семипроцентный барьер и заявили о многочисленных нарушениях. Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.
Сторонники проигравших партий вышли на улицы. Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева.
В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация главы государства, потом двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под стражи экс-президента Алмазбека Атамбаева и ряд его соратников. Демонстранты провозгласили нового мэра Бишкека и заявили о намерении назначить своего премьер-министра.
Центральная избирательная комиссия признала итоги выборов недействительными. Премьер-министр, спикер парламента, губернаторы четырех областей, мэр Бишкека и ряд других чиновников подали в отставку.