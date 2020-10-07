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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201007/kirgiziya-1578564456.html
Число пострадавших при протестах в Киргизии достигло 911
Во время протестов в Киргизии пострадали 911 человек, сообщила пресс-служба Минздрава республики. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T10:14
2020-10-07T13:04
протесты в бишкеке
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 7 окт — РИА Новости.</strong> Во время протестов в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> пострадали 911 человек, сообщила пресс-служба Минздрава республики.За последние сутки в медучреждения обратились 169 человек. Более 200 пострадавших госпитализировали с различными травмами, из них пятеро — в реанимации. Один человек умер. В воскресенье в республике состоялись парламентские выборы, согласно предварительным результатам которых, в законодательный орган прошли проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11).Остальные не преодолели семипроцентный барьер и заявили о многочисленных нарушениях. Президент республики <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank">Сооронбай Жээнбеков</a> признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.Сторонники проигравших партий вышли на улицы. Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank">Алмазбека Атамбаева</a>.В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация главы государства, потом двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под стражи экс-президента <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank">Алмазбека Атамбаева</a> и ряд его соратников. Демонстранты провозгласили нового мэра <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/">Бишкека</a> и заявили о намерении назначить своего премьер-министра.Центральная избирательная комиссия признала итоги выборов недействительными. Премьер-министр, спикер парламента, губернаторы четырех областей, мэр <a href="https://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank">Бишкека</a> и ряд других чиновников подали в отставку.
https://ria.ru/20201007/impichment-1578562467.html
https://ria.ru/20201006/revolyutsiya-v-kirgizii-1578432569.html
https://ria.ru/20201006/zhaparov-1578511327.html
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киргизия, в мире

Число пострадавших при протестах в Киргизии достигло 911

10:14 07.10.2020 (обновлено: 13:04 07.10.2020)
 
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Бишкеке
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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БИШКЕК, 7 окт — РИА Новости. Во время протестов в Киргизии пострадали 911 человек, сообщила пресс-служба Минздрава республики.
За последние сутки в медучреждения обратились 169 человек. Более 200 пострадавших госпитализировали с различными травмами, из них пятеро — в реанимации. Один человек умер.
Участники акции протеста в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
Вчера, 10:03Протесты в Бишкеке
В Бишкеке митингующие требуют импичмента президента
В воскресенье в республике состоялись парламентские выборы, согласно предварительным результатам которых, в законодательный орган прошли проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11).
Остальные не преодолели семипроцентный барьер и заявили о многочисленных нарушениях. Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.
Сторонники проигравших партий вышли на улицы. Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева.
Акция протеста в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 15:15Протесты в Бишкеке
В ожидании революции. Что спровоцировало беспорядки в Киргизии
В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация главы государства, потом двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под стражи экс-президента Алмазбека Атамбаева и ряд его соратников. Демонстранты провозгласили нового мэра Бишкека и заявили о намерении назначить своего премьер-министра.
Центральная избирательная комиссия признала итоги выборов недействительными. Премьер-министр, спикер парламента, губернаторы четырех областей, мэр Бишкека и ряд других чиновников подали в отставку.
Суд оставил под стражей обвиняемых в захвате власти в Киргизии - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 19:42Протесты в Бишкеке
Суд оправдал нового премьера Киргизии, сидевшего за захват заложника
 
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