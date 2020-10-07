https://ria.ru/20201007/kirgiziya-1578564456.html

Число пострадавших при протестах в Киргизии достигло 911

Во время протестов в Киргизии пострадали 911 человек, сообщила пресс-служба Минздрава республики. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T10:14

2020-10-07T10:14

2020-10-07T13:04

протесты в бишкеке

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 7 окт — РИА Новости.</strong> Во время протестов в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> пострадали 911 человек, сообщила пресс-служба Минздрава республики.За последние сутки в медучреждения обратились 169 человек. Более 200 пострадавших госпитализировали с различными травмами, из них пятеро — в реанимации. Один человек умер. В воскресенье в республике состоялись парламентские выборы, согласно предварительным результатам которых, в законодательный орган прошли проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11).Остальные не преодолели семипроцентный барьер и заявили о многочисленных нарушениях. Президент республики <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank">Сооронбай Жээнбеков</a> признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.Сторонники проигравших партий вышли на улицы. Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank">Алмазбека Атамбаева</a>.В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация главы государства, потом двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под стражи экс-президента <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank">Алмазбека Атамбаева</a> и ряд его соратников. Демонстранты провозгласили нового мэра <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/">Бишкека</a> и заявили о намерении назначить своего премьер-министра.Центральная избирательная комиссия признала итоги выборов недействительными. Премьер-министр, спикер парламента, губернаторы четырех областей, мэр <a href="https://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank">Бишкека</a> и ряд других чиновников подали в отставку.

https://ria.ru/20201007/impichment-1578562467.html

https://ria.ru/20201006/revolyutsiya-v-kirgizii-1578432569.html

https://ria.ru/20201006/zhaparov-1578511327.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киргизия, в мире