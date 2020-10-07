https://ria.ru/20201007/kirgiziya-1578561826.html

Государственная регистрационная служба Киргизии приостановила работу

Государственная регистрационная служба при правительстве Киргизии сообщила, что в среду частично приостанавливает свою деятельность по оказанию государственных... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T09:59

2020-10-07T09:59

2020-10-07T09:59

протесты в бишкеке

алмазбек атамбаев

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 7 окт - РИА Новости.</strong> Государственная регистрационная служба при правительстве <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> сообщила, что в среду частично приостанавливает свою деятельность по оказанию государственных услуг."Государственная регистрационная служба при правительстве Кыргызской Республики сообщает, что 7 октября 2020 года частично приостанавливает свою деятельность по оказанию государственных услуг", - говорится в сообщении регистрационной службы.Отмечается, что центры обслуживания населения (ЦОНы) города <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкек</a>, отделы записей актов гражданского состояния паспортизации и регистрации населения, отделы по регистрации транспортных средств, архивы в среду не работают.Уточняется, что в ЦОНах по городу Бишкек работают отделы выдачи готовых паспортов. Информация о возобновлении работы подразделений ГРС по оказанию государственных услуг будет сообщена дополнительно.Ранее в пресс-службе нацбанка Киргизии сообщили, что регулятор рекомендовал банкам приостановить свою деятельность из-за нестабильности в республике.В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. Ночью с понедельника на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии, и разгромили его. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из под стражи экс-президента республики <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a>.По данным минздрава, в столкновениях пострадали почти 700 человек, из которых около 200 - силовики. Один человек погиб.Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент прошли четыре партии. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%. Во вторник Центризбирком сам признал итоги выборов недействительными.

https://ria.ru/20201007/kirgiziya-1578554619.html

https://ria.ru/20201007/kirgiziya-1578551916.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Отмена результатов выборов: протесты в Киргизии Около 700 человек пострадало в акциях протеста в Бишкеке. По меньшей мере один человек погиб. Волну народного гнева вызвали результаты парламентских выборов, которые состоялись 4 октября. 2020-10-07T09:59 true PT3M01S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире