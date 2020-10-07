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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201007/kirgiziya-1578551916.html
Неизвестные напали на офис золотодобывающей компании "Кумтор" в Киргизии
Офис крупнейшей золотодобывающей компании "Кумтор" в Киргизии атакован неизвестными, сообщил РИА Новости представитель компании. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T08:51
2020-10-07T09:01
протесты в бишкеке
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 7 окт - РИА Новости.</strong> Офис крупнейшей золотодобывающей компании "Кумтор" в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> атакован неизвестными, сообщил РИА Новости представитель компании."Человек 20-30, я не знаю точно, сколько их, пытаются прорваться к нам в офис. Сотрудников внутри сейчас нет. Мы уже вызвали милицию", - заявил он.После начала массовых беспорядков 5 октября в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> по всей стране нападению подверглись несколько золоторудных месторождений и филиалов золотодобывающих компаний. Также неизвестными захвачен крупнейший в стране угольный разрез Кара-Кече. Правоохранительные органы пока отказываются комментировать эти события.В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. Ночью с понедельника на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии, и разгромили его. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева.По данным минздрава, в столкновениях пострадали почти 700 человек, из которых около 200 - силовики. Один человек погиб.Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент прошли четыре партии. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%. Во вторник Центризбирком сам признал итоги выборов недействительными.
https://ria.ru/20201006/protesty-v-kirgizii-1578530754.html
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киргизия, в мире

Неизвестные напали на офис золотодобывающей компании "Кумтор" в Киргизии

08:51 07.10.2020 (обновлено: 09:01 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкОперация правоохранительных органов Киргизии в Бишкеке
Операция правоохранительных органов Киргизии в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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БИШКЕК, 7 окт - РИА Новости. Офис крупнейшей золотодобывающей компании "Кумтор" в Киргизии атакован неизвестными, сообщил РИА Новости представитель компании.
"Человек 20-30, я не знаю точно, сколько их, пытаются прорваться к нам в офис. Сотрудников внутри сейчас нет. Мы уже вызвали милицию", - заявил он.
После начала массовых беспорядков 5 октября в Бишкеке по всей стране нападению подверглись несколько золоторудных месторождений и филиалов золотодобывающих компаний. Также неизвестными захвачен крупнейший в стране угольный разрез Кара-Кече. Правоохранительные органы пока отказываются комментировать эти события.
В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. Ночью с понедельника на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии, и разгромили его. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева.
По данным минздрава, в столкновениях пострадали почти 700 человек, из которых около 200 - силовики. Один человек погиб.
Отмена результатов выборов: протесты в Киргизии - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 22:42
Отмена результатов выборов: протесты в КиргизииОколо 700 человек пострадало в акциях протеста в Бишкеке. По меньшей мере один человек погиб. Волну народного гнева вызвали результаты парламентских выборов, которые состоялись 4 октября.
Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент прошли четыре партии. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%. Во вторник Центризбирком сам признал итоги выборов недействительными.
 
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Протесты в БишкекеКиргизияВ мире
 
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