https://ria.ru/20201007/kirgiziya-1578551916.html

Неизвестные напали на офис золотодобывающей компании "Кумтор" в Киргизии

Офис крупнейшей золотодобывающей компании "Кумтор" в Киргизии атакован неизвестными, сообщил РИА Новости представитель компании. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T08:51

2020-10-07T08:51

2020-10-07T09:01

протесты в бишкеке

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 7 окт - РИА Новости.</strong> Офис крупнейшей золотодобывающей компании "Кумтор" в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> атакован неизвестными, сообщил РИА Новости представитель компании."Человек 20-30, я не знаю точно, сколько их, пытаются прорваться к нам в офис. Сотрудников внутри сейчас нет. Мы уже вызвали милицию", - заявил он.После начала массовых беспорядков 5 октября в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> по всей стране нападению подверглись несколько золоторудных месторождений и филиалов золотодобывающих компаний. Также неизвестными захвачен крупнейший в стране угольный разрез Кара-Кече. Правоохранительные органы пока отказываются комментировать эти события.В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. Ночью с понедельника на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии, и разгромили его. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева.По данным минздрава, в столкновениях пострадали почти 700 человек, из которых около 200 - силовики. Один человек погиб.Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент прошли четыре партии. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%. Во вторник Центризбирком сам признал итоги выборов недействительными.

https://ria.ru/20201006/protesty-v-kirgizii-1578530754.html

киргизия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киргизия, в мире