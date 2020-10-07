https://ria.ru/20201007/kirgiziya-1578537599.html
В посольстве США призвали к мирному урегулированию ситуации в Киргизии
США призывают к сдержанности и мирному урегулированию ситуации в Киргизии, сообщает американское посольство в Бишкеке. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T01:04
2020-10-07T01:04
2020-10-07T07:27
москва
протесты в бишкеке
алмазбек атамбаев
бишкек
киргизия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> призывают к сдержанности и мирному урегулированию ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>, сообщает американское посольство в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a>.Посольство отмечает, что США уважают суверенитет Киргизии и демократическую форму правления."Мы призываем соседей и международных партнеров Киргизии воздержаться от нарушения ее суверенитета в этот деликатный момент в ее истории", - отмечается в сообщении.В понедельник в центре Бишкека начались протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Одна из них - "Социал-демократы Кыргызстана", лидером которой является Сейитбек Атамбаев, сын экс-президента <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a>. Протестующие требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование.Вечером начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента Киргизии, и разгромили его. Также они освободили из-под стражи экс-президента Атамбаева и ряд других бывших чиновников. По данным минздрава, в столкновениях пострадали около 700 человек, из которых порядка 200 - силовики. Один человек погиб.Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%. Во вторник Центризбирком сам признал итоги выборов недействительными.
https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578484449.html
https://ria.ru/20201006/bishkek-1578359442.html
2
москва
бишкек
киргизия
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, сша, в мире
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. США
призывают к сдержанности и мирному урегулированию ситуации в Киргизии
, сообщает американское посольство в Бишкеке
.
"Мы просим все стороны воздержаться от насилия и разрешить разногласия вокруг выборов мирным путем", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
Посольство отмечает, что США уважают суверенитет Киргизии и демократическую форму правления.
"Мы призываем соседей и международных партнеров Киргизии воздержаться от нарушения ее суверенитета в этот деликатный момент в ее истории", - отмечается в сообщении.
В понедельник в центре Бишкека начались протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Одна из них - "Социал-демократы Кыргызстана", лидером которой является Сейитбек Атамбаев, сын экс-президента Алмазбека Атамбаева
. Протестующие требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование.
Вечером начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента Киргизии, и разгромили его. Также они освободили из-под стражи экс-президента Атамбаева и ряд других бывших чиновников. По данным минздрава, в столкновениях пострадали около 700 человек, из которых порядка 200 - силовики. Один человек погиб.
Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%. Во вторник Центризбирком сам признал итоги выборов недействительными.