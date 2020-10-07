В Москве завершат капремонт Бутырского путепровода, сообщил заммэра
07:49 07.10.2020 (обновлено: 08:59 07.10.2020)
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Капитальный ремонт Бутырского путепровода над путями Савеловского направления Московской железной дороги будет завершен в ноябре, сообщил в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В настоящее время готовы три полосы из четырех. Проведена замена плит проезжей части на новые современные и долговечные конструкции, отремонтированы бетонные поверхности опор, восстановлено антикоррозийное покрытие металлических элементов сооружения, обновлено освещение", - сказал Бирюков журналистам.
По его словам, осталось привести в порядок участок от Дмитровского проезда в сторону улицы Руставели. Там отремонтируют гидроизоляцию, уложат асфальтобетонное покрытие, установят ограждения проезжей части и перила пешеходной зоны моста.
Заммэра напомнил, что капремонт Бутырского путепровода начался в конце марта этого года. "На время проведения работ движение транспорта не останавливалось и осуществлялось по временной схеме. Сейчас для проезда открыты две полосы: одна - в сторону улицы Руставели, вторая - в сторону Дмитровского проезда", - сказал Бирюков.
Бирюков отметил, что ремонт Бутырского путепровода проводится впервые с момента его постройки в 1955 году. "За время эксплуатации на сооружении появились дефекты, снижающие прочность несущих конструкций. В результате капремонта срок службы объекта значительно увеличится", - заключил заммэра.