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В Москве завершат капремонт Бутырского путепровода, сообщил заммэра
Капитальный ремонт Бутырского путепровода над путями Савеловского направления Московской железной дороги будет завершен в ноябре, сообщил в среду заместитель... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T07:49
2020-10-07T08:59
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
ремонт
москва сегодня: мегаполис для жизни
московская железная дорога
петр бирюков
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Капитальный ремонт Бутырского путепровода над путями Савеловского направления <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_zheleznaja_doroga/" target="_blank" data-auto="true">Московской железной дороги</a> будет завершен в ноябре, сообщил в среду заместитель мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> Петр Бирюков.По его словам, осталось привести в порядок участок от Дмитровского проезда в сторону улицы Руставели. Там отремонтируют гидроизоляцию, уложат асфальтобетонное покрытие, установят ограждения проезжей части и перила пешеходной зоны моста.Заммэра напомнил, что капремонт Бутырского путепровода начался в конце марта этого года. "На время проведения работ движение транспорта не останавливалось и осуществлялось по временной схеме. Сейчас для проезда открыты две полосы: одна - в сторону улицы Руставели, вторая - в сторону Дмитровского проезда", - сказал Бирюков.<a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank">Бирюков </a>отметил, что ремонт Бутырского путепровода проводится впервые с момента его постройки в 1955 году. "За время эксплуатации на сооружении появились дефекты, снижающие прочность несущих конструкций. В результате капремонта срок службы объекта значительно увеличится", - заключил заммэра.
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комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, ремонт, московская железная дорога, петр бирюков, москва, общество

В Москве завершат капремонт Бутырского путепровода, сообщил заммэра

07:49 07.10.2020 (обновлено: 08:59 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Капитальный ремонт Бутырского путепровода над путями Савеловского направления Московской железной дороги будет завершен в ноябре, сообщил в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В настоящее время готовы три полосы из четырех. Проведена замена плит проезжей части на новые современные и долговечные конструкции, отремонтированы бетонные поверхности опор, восстановлено антикоррозийное покрытие металлических элементов сооружения, обновлено освещение", - сказал Бирюков журналистам.
По его словам, осталось привести в порядок участок от Дмитровского проезда в сторону улицы Руставели. Там отремонтируют гидроизоляцию, уложат асфальтобетонное покрытие, установят ограждения проезжей части и перила пешеходной зоны моста.
Заммэра напомнил, что капремонт Бутырского путепровода начался в конце марта этого года. "На время проведения работ движение транспорта не останавливалось и осуществлялось по временной схеме. Сейчас для проезда открыты две полосы: одна - в сторону улицы Руставели, вторая - в сторону Дмитровского проезда", - сказал Бирюков.
Бирюков отметил, что ремонт Бутырского путепровода проводится впервые с момента его постройки в 1955 году. "За время эксплуатации на сооружении появились дефекты, снижающие прочность несущих конструкций. В результате капремонта срок службы объекта значительно увеличится", - заключил заммэра.
Коллектор - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 09:29Москва Сегодня: мегаполис для жизни
На севере Москвы завершается капремонт коллектора
 
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниКомплекс городского хозяйства МосквыГородское хозяйство МосквыРемонтМосковская железная дорогаПетр БирюковМоскваОбщество
 
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