https://ria.ru/20201007/kapremont-1578547620.html

В Москве завершат капремонт Бутырского путепровода, сообщил заммэра

Капитальный ремонт Бутырского путепровода над путями Савеловского направления Московской железной дороги будет завершен в ноябре, сообщил в среду заместитель... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T07:49

2020-10-07T07:49

2020-10-07T08:59

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Капитальный ремонт Бутырского путепровода над путями Савеловского направления <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_zheleznaja_doroga/" target="_blank" data-auto="true">Московской железной дороги</a> будет завершен в ноябре, сообщил в среду заместитель мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> Петр Бирюков.По его словам, осталось привести в порядок участок от Дмитровского проезда в сторону улицы Руставели. Там отремонтируют гидроизоляцию, уложат асфальтобетонное покрытие, установят ограждения проезжей части и перила пешеходной зоны моста.Заммэра напомнил, что капремонт Бутырского путепровода начался в конце марта этого года. "На время проведения работ движение транспорта не останавливалось и осуществлялось по временной схеме. Сейчас для проезда открыты две полосы: одна - в сторону улицы Руставели, вторая - в сторону Дмитровского проезда", - сказал Бирюков.<a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank">Бирюков </a>отметил, что ремонт Бутырского путепровода проводится впервые с момента его постройки в 1955 году. "За время эксплуатации на сооружении появились дефекты, снижающие прочность несущих конструкций. В результате капремонта срок службы объекта значительно увеличится", - заключил заммэра.

https://realty.ria.ru/20201006/kollektor-1578354964.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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