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https://ria.ru/20201007/kamchatka-1578664704.html
На Камчатке рекультивируют Козельский полигон ядохимикатов
Козельский полигон ядохимикатов в Камчатском крае будет рекультивирован, независимо от того, была ли утечка хранящихся там токсичных веществ, заявил глава... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T16:49
2020-10-07T17:00
владимир солодов
тихий океан
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
дмитрий кобылкин
загрязнение воды на камчатке
камчатский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Козельский полигон ядохимикатов в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a> будет рекультивирован, независимо от того, была ли утечка хранящихся там токсичных веществ, заявил глава региона <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a> на встрече с представителем российского отделения <a href="http://ria.ru/organization_Grinpis/" target="_blank" data-auto="true">Greenpeace</a>.Выдержки из встречи приводит пресс-служба правительства региона.Руководитель климатического направления российского Greenpeace Василий Яблоков на совещании с губернатором Камчатского края выразил мнение, что, независимо от результатов исследований, всё равно необходимо рекультивировать Козельский полигон."Это не обсуждается. Это будет сделано", - сказал Солодов и сообщил, что уже обсуждал этот вопрос с министром природных ресурсов и экологии России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kobylkin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрием Кобылкиным</a>.Поводом для встречи с представителем Greenpeace стала работа, которая проводится на Камчатке в связи с ситуацией в <a href="http://ria.ru/location_Tikhijj_okean/" target="_blank" data-auto="true">Тихом океане</a>. Яблоков рассказал, что в том числе осмотрел Козельский полигон."Сверху ничего не видно. Но есть опасения, что произошла разгерметизация, и химикаты могли попасть в грунтовые воды, а так как пористость высокая, и полигон расположен на склоне, они могли вытечь к подножию вулкана и протечь в реку Налычева. Как я понимаю, химикаты могут быть вообще не видны, не пахнуть, но так губительно воздействовать", - сказал Яблоков.Солодов отметил, что по результатам исследований нет никаких данных, которые могли бы свидетельствовать о том, что ситуация в Тихом океане связана с Козельским полигоном. Он также рассказал представителю Greenpeace о проведённом 7 октября облёте акватории Авачинского залива.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.<a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> Камчатского края нашло в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> для проведения анализов. Позже глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин сообщил, что <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> не обнаружил в анализах воды химических реагентов, но подтвердил, что есть небольшие превышения по железу и фосфатам. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября.Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению местных властей, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> завел уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды".
https://ria.ru/20201007/kamchatka-1578644924.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201007/kamchatka-1578630416.html
https://ria.ru/20201007/kamchatka-1578605417.html
тихий океан
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Расследование по факту загрязнения акватории Камчатки. Кадры СК
В период с 1 сентября по 3 октября 2020 года на территории акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, бухтах "Бабья", "Большая Лагерная" и "Малая Лагерная" – в границах города Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального района Камчатского края – вследствие загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, отмечено изменение цвета воды в океане, появление мертвых донных иглокожих и морских животных. Кроме того, зафиксировано ухудшение самочувствия двух граждан, занимавшихся серфингом, которые вследствие пребывания в воде получили химические ожоги роговицы глаз.
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владимир солодов, тихий океан, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дмитрий кобылкин, загрязнение воды на камчатке, камчатский край, происшествия

На Камчатке рекультивируют Козельский полигон ядохимикатов

16:49 07.10.2020 (обновлено: 17:00 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкГубернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью на Халактырском пляже
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью на Халактырском пляже - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Александр Пирагис
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Козельский полигон ядохимикатов в Камчатском крае будет рекультивирован, независимо от того, была ли утечка хранящихся там токсичных веществ, заявил глава региона Владимир Солодов на встрече с представителем российского отделения Greenpeace.
Выдержки из встречи приводит пресс-служба правительства региона.
Руководитель климатического направления российского Greenpeace Василий Яблоков на совещании с губернатором Камчатского края выразил мнение, что, независимо от результатов исследований, всё равно необходимо рекультивировать Козельский полигон.
"Это не обсуждается. Это будет сделано", - сказал Солодов и сообщил, что уже обсуждал этот вопрос с министром природных ресурсов и экологии России Дмитрием Кобылкиным.
Поводом для встречи с представителем Greenpeace стала работа, которая проводится на Камчатке в связи с ситуацией в Тихом океане. Яблоков рассказал, что в том числе осмотрел Козельский полигон.
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"Сверху ничего не видно. Но есть опасения, что произошла разгерметизация, и химикаты могли попасть в грунтовые воды, а так как пористость высокая, и полигон расположен на склоне, они могли вытечь к подножию вулкана и протечь в реку Налычева. Как я понимаю, химикаты могут быть вообще не видны, не пахнуть, но так губительно воздействовать", - сказал Яблоков.
Солодов отметил, что по результатам исследований нет никаких данных, которые могли бы свидетельствовать о том, что ситуация в Тихом океане связана с Козельским полигоном. Он также рассказал представителю Greenpeace о проведённом 7 октября облёте акватории Авачинского залива.
В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.
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Минприроды Камчатского края нашло в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. Позже глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин сообщил, что Росприроднадзор не обнаружил в анализах воды химических реагентов, но подтвердил, что есть небольшие превышения по железу и фосфатам. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября.
Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению местных властей, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается. СК завел уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды".
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Владимир СолодовТихий океанСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Дмитрий КобылкинЗагрязнение воды на КамчаткеКамчатский крайПроисшествия
 
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