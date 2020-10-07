https://ria.ru/20201007/investitsii-1578416574.html

Максимальный доход с минимальным риском: куда вложить средства

Доходы снижаются, рубль слабеет, а ставки по банковским вкладам едва покрывают инфляцию. В таких условиях многие уже не рассматривают привычные депозиты как... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T08:00

2020-10-07T08:00

2020-10-07T08:00

экономика

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости, Ирина Бадмаева. </strong>Доходы снижаются, рубль слабеет, а ставки по банковским вкладам едва покрывают инфляцию. В таких условиях многие уже не рассматривают привычные депозиты как надежный способ сохранить и приумножить сбережения. РИА Новости разбиралось, куда вложить средства с минимальным риском и высокой доходностью.В поисках альтернативыС начала пандемии россияне массово снимают деньги с банковских счетов. И до сих пор не торопятся открывать депозиты. Доходность по ставкам может оказаться ниже инфляции — то есть часть сбережений будет потеряна. Кроме того, с 2021 года вступает в силу новый налог на вклады. Это касается вкладов, превышающих миллион рублей. Причем депозиты, размещенные в разных банках, суммируются — в этом налоговым органам поможет цифровая технология. В общем, уклониться от уплаты не получится.Понятно, что люди все чаще задумываются об альтернативе банковским вкладам. Эксперты утверждают, что финансовые инструменты можно рассматривать с практической точки зрения, даже располагая небольшой суммой. "Сейчас технологии позволяют начать инвестиции с 10-20 тысяч рублей. Не выходя из дома — на сайтах кредитных организаций, брокерских компаний, а также через их приложения", — поясняет главный экономист информационно-аналитического центра ТелеТрейд Марк Гойхман. Налоговый вычет как стимул для инвестицийОдин из вариантов, открывающий доступ на фондовый рынок и приносящий более высокий доход, — индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), позволяющий совершать операции купли-продажи с акциями и облигациями промышленных предприятий, а также другими финансовыми инструментами. К слову, ИИС создали как раз для привлечения на фондовый рынок денег физических лиц, хранящихся на банковских депозитах. Открыть его можно, подтвердив легальность источника средств — будь то заработная плата или же, например, продажа какого-то имущества. И не более одного счета на человека.Помимо дохода от операций с ценными бумагами, у ИИС есть бонус — ежегодный налоговый вычет. Держать на счете разрешается не больше миллиона рублей (размещение иностранной валюты не предусмотрено), но от налога освобождаются только 400 тысяч. Таким образом, при ставке 13 процентов можно рассчитывать на 52 тысячи в год. Следует иметь в виду, что счет должен существовать минимум три года. Если закрыть раньше, придется вернуть государству полученные средства. Активность использования счета значения не имеет. Важно, чтобы ИИС действовал в течение установленного срока. Предусмотрели и другой вариант облегчения налоговой нагрузки, подходящий для более опытных и активных игроков. Весь доход от покупки и продажи ценных бумаг за три года освобождается от НДФЛ.Безусловно, можно просто держать средства на ИИС, не инвестируя и довольствуясь лишь налоговым вычетом. Но эксперты полагают, что деньги все-таки должны работать. Осторожным инвесторам стоит выбрать менее рисковые финансовые продукты. "Например, базовые инструменты — облигации федерального займа (ОФЗ). Это наиболее защищенные бумаги и торгуются с доходностью не выше 6,5 процента годовых. Также обратите внимание на облигации компаний с государственным участием с доходностью до 8,5 процента", — говорит эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.Доход оправдывает рискТем, кто не боится рисковать или уверен в собственных аналитических способностях, — ценные бумаги частных компаний, дающие до 15 процентов в год. Но здесь лучше проконсультироваться у специалиста. "Если он, например, разбирается в недвижимости, то знает, какие компании под ударом, а какие генерируют прибыль. А с учетом того, что после перехода на проектное финансирование многие застройщики вышли на рынок заимствований, выбор в этой отрасли достаточно богатый, причем с приличной доходностью", — добавляет собеседник агентства.Но для многих решающее значение имеет как раз налоговый вычет по ИИС — доход ощутимый и, главное, гарантированный. Предполагается, что условия по нему будут улучшаться. Так, в данный момент согласуется проект поправок, увеличивающих максимальный взнос с одного до трех миллионов рублей с возможностью частичного снятия без потери налоговых льгот. Такие предложения — весомый аргумент попробовать свои силы на фондовом рынке. Ценные бумаги, конечно, сулят ощутимые выгоды. "Однако не стоит забывать, что чем больше вложения, тем выше не только доходность, но и риск потерять средства, поскольку, в отличие от привычных банковских вкладов, ценные бумаги государством не застрахованы", — отмечает Алексей Кричевский. Корзина из ценных бумаг: как инвестировать с минимальным рискомТем, кто планирует задержаться на бирже надолго, аналитики рекомендуют распределять средства по разным направлениям и инструментам — в акции и облигации, разные компании и рынки и даже в разных странах. Чем шире круг вложений, тем меньше риск потерь. "Это называется диверсификация. Проще говоря, известный принцип "не держать все яйца в одной корзине". Если какой-либо актив станет приносить меньше прибыли или даже убытки (что не редкость на рынке), другие это компенсируют. Никогда не забывайте о рисках", — подчеркивает Марк Гойхман. Но чем больше инструментов, тем больше внимания они требуют. Придется постоянно держать руку на пульсе рынка: искать на бирже интересные с точки зрения доходности компании, акции которых стоит купить. Одновременно в поле зрения должны быть котировки уже приобретенных инструментов, чтобы не упустить выгодный момент их продажи. Следует иметь в виду, что, как правило, ценные бумаги "поштучно" не продаются. Да это и не имеет смысла — доход будет невелик. Акции реализуют пакетом в десятки или даже сотни штук, а цена за каждую может доходить до нескольких тысяч рублей. Поэтому, если денег немного, аналитики советуют присмотреться к акциям биржевых фондов — Exchange Traded Funds (ETF), которые представляют собой наиболее доходный или надежный, по мнению аналитиков фонда, набор ценных бумаг. Покупая акцию фонда, инвестор становится совладельцем части такого пакета пропорционально вложенным средствам. "Сейчас, например, интересны акции и ETF иностранных эмитентов. Западные фондовые индексы на подъеме после весеннего падения и по мере восстановления экономики продолжат рост. Привлекательны бумаги высокотехнологичных компаний IT-сектора, фармацевтических корпораций, потребительского сектора. Они могут принести восемь-десять процентов в валюте", — говорит Гойхман. Несмотря на более высокие риски, неизбежно сопутствующие ожиданиям повышенных доходов, операции с ценными бумагами все популярнее. Так, в этом году на биржу пришли 2,4 миллиона человек. Люди рассматривают банковские вклады как подушку безопасности — способ сохранить деньги на короткий срок. А те, кто ориентируется на долгосрочные цели (покупка жилья, выход на пенсию), отдают предпочтение ценным бумагам, которые при квалифицированном и внимательном подходе защищают накопления от инфляции. "Звездный час" золотаНеплохие условия, подходящие в том числе и начинающему инвестору, сложились на рынке золота, который сейчас на подъеме. Четвертого августа был рекорд — более двух тысяч долларов за тройскую унцию (против 1412 долларов год назад). По прогнозам ряда экспертов, желтый металл будет и дальше дорожать. Так, в Bank of America обещают три тысячи долларов за унцию уже в 2022-м.Однако данный актив не отличатся ликвидностью. Золото в физической форме легко купить, а с продажей возможны сложности. Кроме того, по нему предусмотрен НДС 20 процентов. Поэтому Марк Гойхман резонно считает, что вложиться лучше через ОМС — обезличенные металлические счета в банках — или ценные бумаги золотодобывающих компаний — российских и зарубежных, а также через соответствующие биржевые фонды ETF. "Только дождитесь вероятной коррекции золота в район 1850-1870 долларов за унцию", — уточняет эксперт. И наконец — столь же популярные, как банковские депозиты, вложения в иностранную валюту. Аналитики ожидают дальнейшего укрепления евро и доллара к рублю в ближайшие месяцы"Поэтому сейчас есть резон часть рублей перевести в европейскую и американскую валюту. Это само по себе способно дать рублевый доход от пяти-шести процентов в год", — добавляет Гойхман. Но если на покупке валюты еще можно немного заработать, то от недвижимости дохода ждать не приходится. "Очень многие ошибочно покупают недвижимость под сдачу в аренду, которая приносит лишь четыре-пять процентов в год. Приобретать жилье для инвестирования через ипотеку невыгодно. Проценты по ипотеке — восемь-девять в год. Хотя они и снизились, все равно это больше возможной прибыли от аренды", — отмечает собеседник агентства. Финансовых инструментов на современном рынке достаточно. Но универсальных рецептов не существует. Любые вложения зависят прежде всего от целей инвестора, его склонности к риску, отношению к возможным — а зачастую и неизбежным — потерям.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика