https://ria.ru/20201007/gazprom-1578579486.html

Польша оштрафовала "Газпром" на $7,6 млрд из-за "Северного потока — 2"

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" на 29 миллиардов злотых (7,6 миллиарда долларов) по делу "Северного потока — 2", заявил глава... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T11:13

2020-10-07T11:13

2020-10-07T14:04

северный поток — 2

газпром

польша

экономика

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<strong>ВАРШАВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпром</a>" на 29 миллиардов злотых (7,6 миллиарда долларов) по делу "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северного потока </a>— <a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">2</a>", заявил глава UOKiK Томаш Хрустный на брифинге в <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшаве</a>.Таким образом, европейские партнеры проекта (компании Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall) должны выплатить более 234 миллионов злотых, или 61 миллион долларов. Помимо этого, они обязаны разорвать договоры о финансировании строительства газопровода в течение 30 дней.По словам Хрустного, регулятор готов к тому, что "Газпром" обжалует решение о штрафе.Весной прошлого года UOKiK обвинил "Газпром" и пять его партнеров "Северному потоку — 2" в нарушении антимонопольного законодательства республики из-за финансирования строительства газопровода. В ноябре регулятор оштрафовал французскую Engie на 172 миллиона злотых (около 45 миллионов долларов) за непредоставление информации, касающейся дела.В начале этого года UOKiK обратился и в "Газпром" с просьбой предоставить новые сведения в рамках разбирательства, а российская компания в ответ попросила обосновать такой запрос.В итоге регулятор решил оштрафовать "Газпром" на 50 миллионов евро из-за отказа сотрудничать. Это максимальная санкция, предусмотренная законодательством республики по такому делу. В "Газпроме", в свою очередь, отметили, что запрошенная UOKiK информация не имела никакой связи с предметом антимонопольного расследования."Северный поток — 2"Проект предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank">Балтийское море</a> до <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германии</a>. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны <a href="http://ria.ru/location_Finland/" target="_blank">Финляндии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_Denmark/" target="_blank">Дании</a>.Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против "Северного потока — 2" выступают <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украина</a>, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank">Польша</a>, <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank">Латвия</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank">Литва</a>, считающие проект политическим. В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, в который включили санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". В результате строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы.Ранее Датское энергетическое агентство выдало Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию трубопровода на континентальном шельфе страны. Однако датский участок "Северного потока — 2" пока не достроен.

https://ria.ru/20200925/merkel-1577768313.html

https://ria.ru/20201006/gazprom-1578468484.html

Max Giz А Газпром заплатил? Стоимость "Северного потока-2" около 10 млрд. долл. Дешевле Польшу стереть с лица земли. 466

Александр И Пора посадить польшу в кутузку :) За сверхнаглость. 367

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польша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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северный поток — 2, газпром, польша, экономика