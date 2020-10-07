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https://ria.ru/20201007/fitnes-samsung-1578630718.html
Samsung представил фитнес-браслет, который станет конкурентом Xiaomi
Samsung Electronics анонсировал новый фитнес-браслет Galaxy Fit2, конкурента бюджетных носимых гаджетов от китайских производителей. Устройство для спортсменов... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T14:46
2020-10-07T14:46
риа наука
samsung electronics
гаджеты
технологии
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Samsung_Electronics/" target="_blank" data-auto="true">Samsung Electronics</a> анонсировал новый фитнес-браслет Galaxy Fit2, конкурента бюджетных носимых гаджетов от китайских производителей. Устройство для спортсменов и зожников уже доступно в России по цене 3290 рублей.Fit2 представляет собой классический фитнес-браслет. Устройство оснащено датчиком сердечного ритма, гироскопом и акселерометром. На основе получаемых данных о состоянии пользователя, гаджет дает советы, например, когда стоит оторваться от работы и размяться. Заявлены и 90 программ для различных типов физической активности. И, конечно, браслет считает пройденные шаги.Фитнес-браслет получил 1,1-дюймовый AMOLED экран с сенсорной кнопкой. На нем можно не только просматривать сообщения из мессенджеров сопряженного смартфона, но и переключать треки. Корпус устройства защищен от влаги по стандарту IP68. Galaxy Fit2 способен проработать на одном заряде до 21 дня.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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samsung electronics, гаджеты, технологии

Samsung представил фитнес-браслет, который станет конкурентом Xiaomi

14:46 07.10.2020
 
© SamsungSamsung Galaxy Fit2
Samsung Galaxy Fit2 - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Samsung
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Samsung Electronics анонсировал новый фитнес-браслет Galaxy Fit2, конкурента бюджетных носимых гаджетов от китайских производителей. Устройство для спортсменов и зожников уже доступно в России по цене 3290 рублей.
Fit2 представляет собой классический фитнес-браслет. Устройство оснащено датчиком сердечного ритма, гироскопом и акселерометром. На основе получаемых данных о состоянии пользователя, гаджет дает советы, например, когда стоит оторваться от работы и размяться. Заявлены и 90 программ для различных типов физической активности. И, конечно, браслет считает пройденные шаги.
Фитнес-браслет получил 1,1-дюймовый AMOLED экран с сенсорной кнопкой. На нем можно не только просматривать сообщения из мессенджеров сопряженного смартфона, но и переключать треки.
Корпус устройства защищен от влаги по стандарту IP68. Galaxy Fit2 способен проработать на одном заряде до 21 дня.
 
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РИА НаукаSamsung ElectronicsгаджетыТехнологии
 
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