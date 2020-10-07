https://ria.ru/20201007/fitnes-samsung-1578630718.html

Samsung представил фитнес-браслет, который станет конкурентом Xiaomi

Samsung Electronics анонсировал новый фитнес-браслет Galaxy Fit2, конкурента бюджетных носимых гаджетов от китайских производителей. Устройство для спортсменов... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T14:46

2020-10-07T14:46

2020-10-07T14:46

риа наука

samsung electronics

гаджеты

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578630217_0:75:1440:885_1400x0_80_0_0_084869f6d13990cce81097e4f4ec0638.jpg

<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Samsung_Electronics/" target="_blank" data-auto="true">Samsung Electronics</a> анонсировал новый фитнес-браслет Galaxy Fit2, конкурента бюджетных носимых гаджетов от китайских производителей. Устройство для спортсменов и зожников уже доступно в России по цене 3290 рублей.Fit2 представляет собой классический фитнес-браслет. Устройство оснащено датчиком сердечного ритма, гироскопом и акселерометром. На основе получаемых данных о состоянии пользователя, гаджет дает советы, например, когда стоит оторваться от работы и размяться. Заявлены и 90 программ для различных типов физической активности. И, конечно, браслет считает пройденные шаги.Фитнес-браслет получил 1,1-дюймовый AMOLED экран с сенсорной кнопкой. На нем можно не только просматривать сообщения из мессенджеров сопряженного смартфона, но и переключать треки. Корпус устройства защищен от влаги по стандарту IP68. Galaxy Fit2 способен проработать на одном заряде до 21 дня.

3

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung electronics, гаджеты, технологии