https://ria.ru/20201007/erdogan-1578543348.html

"Эрдоган вошел во вкус": Пушков рассказал о поражении Запада

Турция под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана проводит активную и независимую политику на Ближнем и Среднем Востоке, что стало во многом возможным... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T04:27

2020-10-07T04:27

2020-10-07T04:55

средний восток

ближний восток

евросоюз

алексей пушков

турция

европа

реджеп тайип эрдоган

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана проводит активную и независимую политику на Ближнем и <a href="http://ria.ru/location_Middle_East/" target="_blank" data-auto="true">Среднем Востоке</a>, что стало во многом возможным из-за "политического поражения Запада", считает сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a>. По мнению политика, <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> также лишь "пассивно поддерживает американцев", но не обладает никакой самостоятельной политикой в регионе. Кроме того, <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европа</a> долго обещала Турции "несбыточное" членство в ЕС, но сейчас <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a> уже ставит перед собой совсем другие задачи. Поэтому теперь Европе "приходится иметь дело с совсем другой страной", повлиять на которую будет очень сложно, утверждает сенатор."Отныне Западу сдержать новые турецкие амбиции будет очень трудно, если вообще возможно. Европейские державы, как и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, рассчитывают использовать эти амбиции в своих интересах, но этот расчет может обернуться просчетом: Эрдоган вошел во вкус автономной игры", — указал ПушковКроме того, парламентарий отметил, что из-за "политического вакуума" и "нарастающего хаоса", помимо Турции, на политическую арену Ближнего и Среднего Востока вернулась также и Россия, которая раньше уже играла ключевую роль в этом регионе.

https://radiosputnik.ria.ru/20201006/asad-1578365322.html

Alex Capilat А это обычная практика Запада: Сначала Запад всеми силами созжает монстра, а затем героически с ним борется, попутно грабежом набивая себе карманы... Ибо кому как, а Западу война мать красна!!! Без войн в мире Запад рухнет!!!😡😡😡 36

Николай Васильевич В этом регионе играла ключевую роль не Россия, а Российская Империя и Советский Союз. Сейчас Россия не играет ключевую роль даже на осколках СССР. Чтобы эту роль нарастить, надо брать пример с Эрдогана. Да что там Эрдоган. Алиев вон воюет, и ничего. Почему Россия не может? 21

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средний восток

ближний восток

турция

европа

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

средний восток, ближний восток, евросоюз, алексей пушков, турция, европа, реджеп тайип эрдоган, сша, в мире