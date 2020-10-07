https://ria.ru/20201007/diabet-1578681724.html

Создан метод лечения диабета электромагнитными полями

Американские ученые нашли новый безопасный и неинвазивный способ контроля уровня сахара в крови с помощью электрических и магнитных полей. Неожиданное открытие... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T17:42

2020-10-07T17:42

2020-10-07T18:19

риа наука

биология

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здоровье

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сша

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>Американские ученые нашли новый безопасный и неинвазивный способ контроля уровня сахара в крови с помощью электрических и магнитных полей. Неожиданное открытие может стать прорывом в лечении диабета второго типа. Результаты исследования опубликованы в журнале <a href="https://www.cell.com" target="_blank">Cell Metabolism</a>.Открытие было сделано случайно. Одному из авторов статьи, аспирантке отделения педиатрии, медицинской генетики и геномики клиники Университета штата Айова Санни Хуан (Sunny Huang), занимающейся вопросами метаболизма и диабета, нужны были подопытные мыши для анализа их крови на сахар.В это время доктор Кэлвин Картер, первый автор публикации, изучал влияние электромагнитных полей (ЭМП) на мозг и поведение животных. Неожиданно оказалось, что у генетически модифицированных мышей с диабетом анализы были в норме.Ученые предположили, что ЭМП влияют на передачу сигналов окислительно-восстановительного потенциала, улучшая тем самым чувствительность к инсулину. При более детальном изучении они выяснили, что ЭМП изменяют баланс оксидантов и антиоксидантов в печени, улучшая реакцию организма на инсулин.Авторам удалось нормализовать уровень сахара в крови мышей с диабетом второго типа, воздействуя на них в течение нескольких часов в день комбинацией статических электрических и магнитных полей, по напряженности примерно в сто раз превышающих естественное поле Земли. Уже через три дня ситуация с инсулинорезистентностью у животных улучшилась, и эффект сохранялся довольно долго.В поисках ключей к разгадке механизмов, лежащих в основе биологического эффекта влияния ЭМП на чувствительность к инсулину, Картер и Хуан проанализировали массу литературы и выяснили, что многие животные ощущают электромагнитное поле Земли и используют его для ориентации и навигации.Чтобы разобраться в биологическом механизме явления, Картер и Хуан привлекли к работе всемирно признанных экспертов по окислительно-восстановительной биологии. С их помощью исследователи выяснили, что ключевую роль играет молекула окислителя под названием супероксид. Эксперименты показали, что ЭМП изменяют передачу сигналов молекул супероксида в печени, что приводит к нормализации окислительно-восстановительного потенциала организма и реакции на инсулин. При этом никаких негативных побочных эффектов воздействие полей на мышей не вызвало.В дополнение к исследованиям на мышах авторы обрабатывали в течение шести часов с помощью ЭМП клетки печени человека и показали, что маркер чувствительности к инсулину значительно улучшился. <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> считает электрические и магнитные поля низкой энергии безопасными для здоровья человека, поэтому ученые надеются, что они смогут перейти к клиническим испытаниям на людях.

https://ria.ru/20200909/alkogol-1576974607.html

https://ria.ru/20200817/1575907492.html

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сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биология, диабет, здоровье, открытия - риа наука, сша