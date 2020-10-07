https://ria.ru/20201007/den-psikhicheskogo-zdorovya-1578561175.html

Онлайн-конференция к Всемирному дню психического здоровья

8 октября в 12:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, приуроченную к Всемирному дню психического здоровья, который ежегодно отмечается 10 октября.

2020-10-07T09:54

2020-10-07T09:54

2020-10-07T09:54

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201008/952931204.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Зураб КЕКЕЛИДЗЕ;<br>- специальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита ВУЙНОВИЧ;<br>- директор Национального научного центра – филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Татьяна КЛИМЕНКО;<br>- главный научный сотрудник отделения судебно-психиатрических экспертиз в гражданском процессе НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Маргарита КАЧАЕВА;<br>- старший научный сотрудник отделения клинической и профилактической суицидологии НМИЦ им. В.П. Сербского Геннадий БАННИКОВ.<br><br>Каковы последствия пандемии для психики людей, в том числе эмоционально лабильных? Какие проблемы наиболее сильно волнуют сейчас врачей? Какие меры психосоциальной поддержки в условиях вспышки COVID-19 оказываются гражданам?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы