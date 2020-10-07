Онлайн-конференция к Всемирному дню психического здоровья
8 октября в 12:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, приуроченную к Всемирному дню психического здоровья, который ежегодно отмечается 10 октября.
Задать вопрос
Участники:
- генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Зураб КЕКЕЛИДЗЕ;
- специальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита ВУЙНОВИЧ;
- директор Национального научного центра – филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Татьяна КЛИМЕНКО;
- главный научный сотрудник отделения судебно-психиатрических экспертиз в гражданском процессе НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Маргарита КАЧАЕВА;
- старший научный сотрудник отделения клинической и профилактической суицидологии НМИЦ им. В.П. Сербского Геннадий БАННИКОВ.
Каковы последствия пандемии для психики людей, в том числе эмоционально лабильных? Какие проблемы наиболее сильно волнуют сейчас врачей? Какие меры психосоциальной поддержки в условиях вспышки COVID-19 оказываются гражданам?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Зураб КЕКЕЛИДЗЕ;
- специальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита ВУЙНОВИЧ;
- директор Национального научного центра – филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Татьяна КЛИМЕНКО;
- главный научный сотрудник отделения судебно-психиатрических экспертиз в гражданском процессе НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Маргарита КАЧАЕВА;
- старший научный сотрудник отделения клинической и профилактической суицидологии НМИЦ им. В.П. Сербского Геннадий БАННИКОВ.
Каковы последствия пандемии для психики людей, в том числе эмоционально лабильных? Какие проблемы наиболее сильно волнуют сейчас врачей? Какие меры психосоциальной поддержки в условиях вспышки COVID-19 оказываются гражданам?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru