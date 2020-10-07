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Онлайн-конференция к Всемирному дню психического здоровья
8 октября в 12:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, приуроченную к Всемирному дню психического здоровья, который ежегодно отмечается 10 октября.
2020-10-07T09:54
2020-10-07T09:54
анонсы
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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201008/952931204.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Зураб КЕКЕЛИДЗЕ;<br>- специальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита ВУЙНОВИЧ;<br>- директор Национального научного центра – филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Татьяна КЛИМЕНКО;<br>- главный научный сотрудник отделения судебно-психиатрических экспертиз в гражданском процессе НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Маргарита КАЧАЕВА;<br>- старший научный сотрудник отделения клинической и профилактической суицидологии НМИЦ им. В.П. Сербского Геннадий БАННИКОВ.<br><br>Каковы последствия пандемии для психики людей, в том числе эмоционально лабильных?&nbsp;Какие проблемы наиболее сильно волнуют сейчас врачей? Какие меры психосоциальной поддержки в условиях вспышки COVID-19 оказываются гражданам?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция к Всемирному дню психического здоровья

09:54 07.10.2020
 
Читать ria.ru в
8 октября в 12:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, приуроченную к Всемирному дню психического здоровья, который ежегодно отмечается 10 октября.
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Участники:
- генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Зураб КЕКЕЛИДЗЕ;
- специальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита ВУЙНОВИЧ;
- директор Национального научного центра – филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Татьяна КЛИМЕНКО;
- главный научный сотрудник отделения судебно-психиатрических экспертиз в гражданском процессе НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Маргарита КАЧАЕВА;
- старший научный сотрудник отделения клинической и профилактической суицидологии НМИЦ им. В.П. Сербского Геннадий БАННИКОВ.

Каковы последствия пандемии для психики людей, в том числе эмоционально лабильных? Какие проблемы наиболее сильно волнуют сейчас врачей? Какие меры психосоциальной поддержки в условиях вспышки COVID-19 оказываются гражданам?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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