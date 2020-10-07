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Филиалы центра "Мой бизнес" открыли в 20 районах Нижегородской области
Филиалы центра "Мой бизнес" открыты в 20 районах Нижегородской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T18:34
2020-10-07T18:34
глеб никитин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
нижний новгород
нижегородская область
экономика
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 окт - РИА Новости.</strong> Филиалы центра "Мой бизнес" открыты в 20 районах <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Gleb_Nikitin/" target="_blank" data-auto="true">Глеб Никитин</a>.В филиалах центра "Мой бизнес" можно получить консультацию не только сотрудников центра, но и представителей организаций и структур, которые оказывают услуги предпринимателям, таких как налоговая служба, кадастровая палата, <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a>, прокуратура. Кроме того, предприниматели могут напрямую задать вопрос представителям муниципальной и областной власти, а также руководителям инфраструктуры поддержки бизнеса."В прошлом году филиалы центра начали работу в 17 районах. В этом году мы открываем уже третий филиал центра "Мой бизнес" в районах области. Центр предоставляет комплексные услуги по принципу "одного окна". Предприниматель может получить здесь необходимую информацию и консультацию обо всех видах поддержки. Для открытия филиалов используется база, которая уже имеется в районе, - местные центры поддержки предпринимательства и бизнес-инкубаторы. Реализация национального проекта позволяет вывести эту работу на новый уровень, задать единый стандарт", - цитирует пресс-служба правительства региона слова <a href="http://ria.ru/person_IgorNikitin/" target="_blank" data-auto="true">Никитина</a>.Он добавил, что в 2020 году появилось много федеральных и региональных мер поддержки, их формат и объем постоянно меняется. "Например, мы решили сохранить региональные меры поддержки в текущем месяце, и дальнейшие решения будут зависеть от развития ситуации. В таких условиях роль центра "Мой бизнес" и его филиалов очень важна", - подчеркнул губернатор Нижегородской области.Филиал центра "Мой бизнес" 6 октября открылся на базе Навашинского центра поддержки и развития предпринимательства. Принимавший участие в церемонии открытия министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что в период пандемии навашинские специалисты активно вели работу с предпринимателями. "За первое полугодие 2020-го Навашинский ЦПП оказал более 800 консультационных услуг, благодаря которым предприниматели района получили федеральную и региональную господдержку на сумму более 15,5 миллионов рублей. Уверен, что открытие центра "Мой бизнес" придаст этой работе дополнительное усиление", - сказал Черкасов.До конца года окна "Мой бизнес" появятся еще в 10 муниципальных образованиях и в 2 районах <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнего Новгорода</a>.Отмечается, что на базе центра "Мой бизнес" организован колл-центр, в котором можно получить подробные консультации по всем мерам поддержки предпринимателей, в том числе, в период угрозы распространения COVID-19.
https://ria.ru/20201002/postavschiki-1578113154.html
https://realty.ria.ru/20200917/nizhniy-novgorod-1577375605.html
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нижний новгород
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глеб никитин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), нижний новгород, нижегородская область, экономика

Филиалы центра "Мой бизнес" открыли в 20 районах Нижегородской области

18:34 07.10.2020
 
© РИА Новости / Евгения НовоженинаЦерковь собора Пресвятой Богородицы в Нижнем Новгороде
Церковь собора Пресвятой Богородицы в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 окт - РИА Новости. Филиалы центра "Мой бизнес" открыты в 20 районах Нижегородской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщил глава региона Глеб Никитин.
В филиалах центра "Мой бизнес" можно получить консультацию не только сотрудников центра, но и представителей организаций и структур, которые оказывают услуги предпринимателям, таких как налоговая служба, кадастровая палата, Роспотребнадзор, прокуратура. Кроме того, предприниматели могут напрямую задать вопрос представителям муниципальной и областной власти, а также руководителям инфраструктуры поддержки бизнеса.
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"В прошлом году филиалы центра начали работу в 17 районах. В этом году мы открываем уже третий филиал центра "Мой бизнес" в районах области. Центр предоставляет комплексные услуги по принципу "одного окна". Предприниматель может получить здесь необходимую информацию и консультацию обо всех видах поддержки. Для открытия филиалов используется база, которая уже имеется в районе, - местные центры поддержки предпринимательства и бизнес-инкубаторы. Реализация национального проекта позволяет вывести эту работу на новый уровень, задать единый стандарт", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Он добавил, что в 2020 году появилось много федеральных и региональных мер поддержки, их формат и объем постоянно меняется. "Например, мы решили сохранить региональные меры поддержки в текущем месяце, и дальнейшие решения будут зависеть от развития ситуации. В таких условиях роль центра "Мой бизнес" и его филиалов очень важна", - подчеркнул губернатор Нижегородской области.
Филиал центра "Мой бизнес" 6 октября открылся на базе Навашинского центра поддержки и развития предпринимательства. Принимавший участие в церемонии открытия министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что в период пандемии навашинские специалисты активно вели работу с предпринимателями. "За первое полугодие 2020-го Навашинский ЦПП оказал более 800 консультационных услуг, благодаря которым предприниматели района получили федеральную и региональную господдержку на сумму более 15,5 миллионов рублей. Уверен, что открытие центра "Мой бизнес" придаст этой работе дополнительное усиление", - сказал Черкасов.
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До конца года окна "Мой бизнес" появятся еще в 10 муниципальных образованиях и в 2 районах Нижнего Новгорода.
Отмечается, что на базе центра "Мой бизнес" организован колл-центр, в котором можно получить подробные консультации по всем мерам поддержки предпринимателей, в том числе, в период угрозы распространения COVID-19.
 
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Глеб НикитинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Нижний НовгородНижегородская областьЭкономика
 
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