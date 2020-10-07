https://ria.ru/20201007/bishkek-1578651404.html

В Бишкеке сторонники Жапарова прорываются в здание правительства

Несколько сотен сторонников оппозиционера Садыра Жапарова, назначенного накануне премьером Киргизии, пытаются прорваться в здание правительства, передает... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T16:06

2020-10-07T16:06

2020-10-07T16:24

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

бишкек

протесты в бишкеке

садыр жапаров

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 7 окт - РИА Новости.</strong> Несколько сотен сторонников оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>, назначенного накануне премьером Киргизии, пытаются прорваться в здание правительства, передает корреспондент РИА Новости.Сторонники Жапарова митингуют на Старой площади, возле здания кабмина, с утра среды. Они регулярно пытаются прорваться в здание правительства республики. Самого назначенного премьера в здании нет. Там заседает так называемый "координационный совет народного доверия". Совет выступает против Жапарова и намеревается избрать своего премьер-министра - на этот пост претендует молодой оппозиционер Тилек Токтогазиев.Между тем назначенный 6 октября парламентом премьер Жапаров заявил журналистам, что является единственным легитимным главой кабмина и уже приступил к своим обязанностям. Он отметил, что из-за всего происходящего не может находиться в здании правительства и работает в другом месте.В то же время, как сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства, премьер <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a>, подавший 6 октября прошение об отставке, остается исполняющим обязанности главы кабмина до подписания документа президентом <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбаем Жээнбековым</a>.В понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 900 человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.

бишкек

киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, садыр жапаров, киргизия, в мире