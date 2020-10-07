https://ria.ru/20201007/bishkek-1578573905.html

В Бишкеке неизвестные попытались захватить железнодорожную компанию

Неизвестные попытались захватить государственную железнодорожную компанию "Кыргыз Темир Жолу" в Бишкеке, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T10:52

2020-10-07T10:52

2020-10-07T10:52

протесты в бишкеке

алмазбек атамбаев

бишкек

киргизия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578568213_0:94:1185:761_1400x0_80_0_0_9c6848de7b12b7506d64831f7cca9de0.jpg

<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Неизвестные попытались захватить государственную железнодорожную компанию "Кыргыз Темир Жолу" в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.По словам ее представителя, группа из неизвестных людей ворвалась в здание, "сломали турникет, заняли кабинет директора".Как передает Sputnik Кыргызстан, сейчас предприятие работает в штатном режиме, обеспечиваются безопасность перевозок и охрана объектов железнодорожного транспорта.Ранее в среду офис крупнейшей золотодобывающей компании "Кумтор" в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> был атакован неизвестными. После начала массовых беспорядков 5 октября в Бишкеке по всей стране нападению подверглись несколько золоторудных месторождений и филиалов золотодобывающих компаний. Также неизвестными был захвачен крупнейший в стране угольный разрез Кара-Кече. Правоохранительные органы пока отказываются комментировать эти события.В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента Киргизии, и разгромили его. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a>.По данным минздрава, в столкновениях пострадали более 900 человек, из которых около 200 - силовики. Один человек погиб.

бишкек

киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире