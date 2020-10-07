В Бишкеке неизвестные попытались захватить железнодорожную компанию
В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо начались протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики.
В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо начались протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики.
Они потребовали отменить итоги парламентских выборов, а также провести повторное голосование.
Они потребовали отменить итоги парламентских выборов, а также провести повторное голосование.
Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками.
Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками.
Сами выборы в парламент прошли 4 октября.
Сами выборы в парламент прошли 4 октября.
По предварительным данным, в законодательный орган попадают проправительственные партии "Биримдик" (24,52% голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89%), а также центристские "Кыргызстан" (8,73%) и "Бутун Кыргызстан" (7,11%).
По предварительным данным, в законодательный орган попадают проправительственные партии "Биримдик" (24,52% голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89%), а также центристские "Кыргызстан" (8,73%) и "Бутун Кыргызстан" (7,11%).
Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%. Их сторонники заявили о многочисленных нарушениях.
Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%. Их сторонники заявили о многочисленных нарушениях.
Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева.
Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева.
Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.
Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.
В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии.
В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии.
Позднее они двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности.
Позднее они двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности.
Они освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО в Госкомитете нацбезопасности.
Они освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО в Госкомитете нацбезопасности.
Также протестующие освободили экс-премьера Сапара Исакова, бывшего главу аппарата президента Фарида Ниязова и ряд других чиновников и политиков.
Также протестующие освободили экс-премьера Сапара Исакова, бывшего главу аппарата президента Фарида Ниязова и ряд других чиновников и политиков.
Демонстранты провозгласили нового мэра Бишкека и заявили, что намерены назначить нового премьер-министра.
Демонстранты провозгласили нового мэра Бишкека и заявили, что намерены назначить нового премьер-министра.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что в стране произошла попытка незаконного захвата власти.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что в стране произошла попытка незаконного захвата власти.
Президент подчеркнул, что отдал приказ не открывать огонь и не проливать кровь.
Президент подчеркнул, что отдал приказ не открывать огонь и не проливать кровь.
"Пока что мы предприняли все возможные меры, чтобы не допустить обострения ситуации. Спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата", — заявил Жээнбеков.
"Пока что мы предприняли все возможные меры, чтобы не допустить обострения ситуации. Спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата", — заявил Жээнбеков.
Протестующие, как пояснил глава республики, "нарушили мирную жизнь горожан": не повиновались правоохранителям, избили медиков и повредили здания.
Протестующие, как пояснил глава республики, "нарушили мирную жизнь горожан": не повиновались правоохранителям, избили медиков и повредили здания.
"С учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулирования итогов парламентских выборов", — заявила пресс-секретарь главы республики Толгонай Стамалиева.
"С учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулирования итогов парламентских выборов", — заявила пресс-секретарь главы республики Толгонай Стамалиева.
Стамалиева подчеркнула, что жители республики до этого пережили два народных восстания и "как никто, знают цену мира и стабильности", поэтому президент призывает все политические силы к благоразумию.
Стамалиева подчеркнула, что жители республики до этого пережили два народных восстания и "как никто, знают цену мира и стабильности", поэтому президент призывает все политические силы к благоразумию.
Правительство Киргизии призвало всех участников политического процесса к мирному урегулированию ситуации в стране.
Правительство Киргизии призвало всех участников политического процесса к мирному урегулированию ситуации в стране.
Власти также отметили, что работают в особом режиме.
Власти также отметили, что работают в особом режиме.
Провозглашенный оппозицией мэром Бишкека Жоошбек Коеналиев заявил, что все сотрудники мэрии продолжат работать, как и прежде.
Провозглашенный оппозицией мэром Бишкека Жоошбек Коеналиев заявил, что все сотрудники мэрии продолжат работать, как и прежде.
"Все вице-мэры, начальники управлений должны работать в обычном режиме", — отметил он.
"Все вице-мэры, начальники управлений должны работать в обычном режиме", — отметил он.
В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо начались протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики.
Они потребовали отменить итоги парламентских выборов, а также провести повторное голосование.
Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками.
Сами выборы в парламент прошли 4 октября.
По предварительным данным, в законодательный орган попадают проправительственные партии "Биримдик" (24,52% голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89%), а также центристские "Кыргызстан" (8,73%) и "Бутун Кыргызстан" (7,11%).
Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%. Их сторонники заявили о многочисленных нарушениях.
Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева.
Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.
В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии.
Позднее они двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности.
Они освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО в Госкомитете нацбезопасности.
Также протестующие освободили экс-премьера Сапара Исакова, бывшего главу аппарата президента Фарида Ниязова и ряд других чиновников и политиков.
Демонстранты провозгласили нового мэра Бишкека и заявили, что намерены назначить нового премьер-министра.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что в стране произошла попытка незаконного захвата власти.
Президент подчеркнул, что отдал приказ не открывать огонь и не проливать кровь.
"Пока что мы предприняли все возможные меры, чтобы не допустить обострения ситуации. Спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата", — заявил Жээнбеков.
Протестующие, как пояснил глава республики, "нарушили мирную жизнь горожан": не повиновались правоохранителям, избили медиков и повредили здания.
"С учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулирования итогов парламентских выборов", — заявила пресс-секретарь главы республики Толгонай Стамалиева.
Стамалиева подчеркнула, что жители республики до этого пережили два народных восстания и "как никто, знают цену мира и стабильности", поэтому президент призывает все политические силы к благоразумию.
Правительство Киргизии призвало всех участников политического процесса к мирному урегулированию ситуации в стране.
Власти также отметили, что работают в особом режиме.
Провозглашенный оппозицией мэром Бишкека Жоошбек Коеналиев заявил, что все сотрудники мэрии продолжат работать, как и прежде.
"Все вице-мэры, начальники управлений должны работать в обычном режиме", — отметил он.
Правительство КР обратилось к гражданам с призывом сохранять стабильность и соблюдать действующее законодательство. Обращение распространила пресс-служба кабмина. Подробнее: https://t.co/Sh7gnvRlrq pic.twitter.com/wbOZWukNkW— Sputnik Кыргызстан (@SputnikNewsKGZ) October 6, 2020