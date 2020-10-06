https://ria.ru/20201006/zhivotnye-1579387432.html
Более 20 птиц, водяного ужа и двух ястребов выпустили в природу в Москве
Порядка 24 животных и птиц выпустили в естественную среду обитания в ходе мероприятия, приуроченного ко Всемирному дню защиты животных, сообщил руководитель... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T15:26
2020-10-06T15:26
2020-10-12T12:28
москва сегодня: мегаполис для жизни
новости - экология
антон кульбачевский
москва
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Порядка 24 животных и птиц выпустили в естественную среду обитания в ходе мероприятия, приуроченного ко Всемирному дню защиты животных, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Anton_Kulbachevskijj/" target="_blank" data-auto="true">Антон Кульбачевский</a>."Сегодня мы выпустили 24 животных и птиц, это: один водяной уж, один коростель, две ушастых совы, четыре неясыти серых, четыре сокола пустельги, два ястреба тетеревятника, шесть уток огарей, четыре утки кряквы. С ужом вообще интересная история, он заполз в машину и для спасения его пришлось извлекать из двигателя автомобиля", — сообщил Кульбачевский.По его словам, животные в Центр реабилитации чаще всего попадают в результате обращений граждан в единую справочную службу мэрии Москвы."Птицы чаще всего попадают к нам после нападения ворон, врезавшись в стекло или залетев на балкон. Животным была оказана медицинская помощь, они прошли реабилитацию. Мы выпускаем животных в орнитологическом заказнике на территории <a href="http://ria.ru/location_Novaja_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Новой Москвы</a>, здесь для птиц рай", — добавил он.
https://ria.ru/20181212/1547861698.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - экология, антон кульбачевский, москва