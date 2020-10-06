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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20201006/zhivotnye-1579387432.html
Более 20 птиц, водяного ужа и двух ястребов выпустили в природу в Москве
Порядка 24 животных и птиц выпустили в естественную среду обитания в ходе мероприятия, приуроченного ко Всемирному дню защиты животных, сообщил руководитель... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T15:26
2020-10-12T12:28
москва сегодня: мегаполис для жизни
новости - экология
антон кульбачевский
москва
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Порядка 24 животных и птиц выпустили в естественную среду обитания в ходе мероприятия, приуроченного ко Всемирному дню защиты животных, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Anton_Kulbachevskijj/" target="_blank" data-auto="true">Антон Кульбачевский</a>."Сегодня мы выпустили 24 животных и птиц, это: один водяной уж, один коростель, две ушастых совы, четыре неясыти серых, четыре сокола пустельги, два ястреба тетеревятника, шесть уток огарей, четыре утки кряквы. С ужом вообще интересная история, он заполз в машину и для спасения его пришлось извлекать из двигателя автомобиля", — сообщил Кульбачевский.По его словам, животные в Центр реабилитации чаще всего попадают в результате обращений граждан в единую справочную службу мэрии Москвы."Птицы чаще всего попадают к нам после нападения ворон, врезавшись в стекло или залетев на балкон. Животным была оказана медицинская помощь, они прошли реабилитацию. Мы выпускаем животных в орнитологическом заказнике на территории <a href="http://ria.ru/location_Novaja_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Новой Москвы</a>, здесь для птиц рай", — добавил он.
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новости - экология, антон кульбачевский, москва

Более 20 птиц, водяного ужа и двух ястребов выпустили в природу в Москве

15:26 06.10.2020 (обновлено: 12:28 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковУтки огари в парке "Царицыно" в Москве.
Утки огари в парке Царицыно в Москве. - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Порядка 24 животных и птиц выпустили в естественную среду обитания в ходе мероприятия, приуроченного ко Всемирному дню защиты животных, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.
"Сегодня мы выпустили 24 животных и птиц, это: один водяной уж, один коростель, две ушастых совы, четыре неясыти серых, четыре сокола пустельги, два ястреба тетеревятника, шесть уток огарей, четыре утки кряквы. С ужом вообще интересная история, он заполз в машину и для спасения его пришлось извлекать из двигателя автомобиля", — сообщил Кульбачевский.
По его словам, животные в Центр реабилитации чаще всего попадают в результате обращений граждан в единую справочную службу мэрии Москвы.
"Птицы чаще всего попадают к нам после нападения ворон, врезавшись в стекло или залетев на балкон. Животным была оказана медицинская помощь, они прошли реабилитацию. Мы выпускаем животных в орнитологическом заказнике на территории Новой Москвы, здесь для птиц рай", — добавил он.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниНовости - ЭкологияАнтон КульбачевскийМосква
 
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