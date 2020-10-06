Жители Камчатки за сутки 12 раз обратились в колл-центр с жалобами
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 окт – РИА Новости. Жители Камчатки за прошедшие сутки обратились 12 раз в круглосуточный колл-центр по экологической обстановке на Тихом океане с жалобами на здоровье и по вопросам качества выловленной в акватории океана рыбной продукции, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Круглосуточная горячая линия для своевременного реагирования на экологическую обстановку на Тихом океане начала работу в понедельник по поручению губернатора края Владимира Солодова.
"За прошедшие сутки к нам поступило 12 звонков. Большая часть обращений касалась состояния здоровья жителей Камчатского края. У них наблюдалось першение в горле, покраснение глаз и кашель. Часть обращений поступила от рыбаков: они беспокоились о качестве выловленной рыбы. Хотим отметить, что рыбу можно сдать для проведения анализов в Камчатскую межобластную ветеринарную лабораторию. Анализы будут проведены бесплатно. Также жители задавали вопросы о том, где можно пройти обследование у офтальмолога. Напомню, что прием ведется в краевой больнице во втором терапевтическом корпусе, в приемном покое", — приводит пресс-служба слова заместителя министра природных ресурсов и экологии края Анны Сушенцовой.
Она напомнила, что в случае ухудшения здоровья или обнаружения выброшенных на берег водных обитателей всех жителей и гостей края просят незамедлительно звонить по телефону +7 962-216-37-52.
В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.
5 октября, 12:47Экологическая катастрофа на Камчатке
Минприроды Камчатского края нашло в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. Позже глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин сообщил, что Росприроднадзор не обнаружил в анализах воды химических реагентов, но подтвердил, что есть небольшие превышения по железу и фосфатам. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября.
Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению местных властей, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.
Материалы проверки по информации о массовой гибели животных на побережье Камчатки по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина переданы в центральный аппарат ведомства. Генпрокуратура РФ взяла на контроль проверку фактов загрязнения.