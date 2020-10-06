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Жители Камчатки за сутки 12 раз обратились в колл-центр с жалобами
Жители Камчатки за прошедшие сутки обратились 12 раз в круглосуточный колл-центр по экологической обстановке на Тихом океане с жалобами на здоровье и по... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T05:59
2020-10-06T05:59
загрязнение воды на камчатке
владимир солодов
тихий океан
следственный комитет россии (ск рф)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
генеральная прокуратура рф
дмитрий кобылкин
александр бастрыкин
москва
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 окт – РИА Новости.</strong> Жители Камчатки за прошедшие сутки обратились 12 раз в круглосуточный колл-центр по экологической обстановке на <a href="http://ria.ru/location_Tikhijj_okean/" target="_blank" data-auto="true">Тихом океане</a> с жалобами на здоровье и по вопросам качества выловленной в акватории океана рыбной продукции, сообщает пресс-служба краевого правительства.Круглосуточная горячая линия для своевременного реагирования на экологическую обстановку на Тихом океане начала работу в понедельник по поручению губернатора края <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Солодова</a>."За прошедшие сутки к нам поступило 12 звонков. Большая часть обращений касалась состояния здоровья жителей <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a>. У них наблюдалось першение в горле, покраснение глаз и кашель. Часть обращений поступила от рыбаков: они беспокоились о качестве выловленной рыбы. Хотим отметить, что рыбу можно сдать для проведения анализов в Камчатскую межобластную ветеринарную лабораторию. Анализы будут проведены бесплатно. Также жители задавали вопросы о том, где можно пройти обследование у офтальмолога. Напомню, что прием ведется в краевой больнице во втором терапевтическом корпусе, в приемном покое", — приводит пресс-служба слова заместителя министра природных ресурсов и экологии края Анны Сушенцовой.Она напомнила, что в случае ухудшения здоровья или обнаружения выброшенных на берег водных обитателей всех жителей и гостей края просят незамедлительно звонить по телефону +7 962-216-37-52.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.<a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> Камчатского края нашло в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> для проведения анализов. Позже глава Минприроды РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kobylkin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кобылкин</a> сообщил, что <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> не обнаружил в анализах воды химических реагентов, но подтвердил, что есть небольшие превышения по железу и фосфатам. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября.Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению местных властей, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.Материалы проверки по информации о массовой гибели животных на побережье Камчатки по поручению председателя <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Бастрыкина</a> переданы в центральный аппарат ведомства. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> РФ взяла на контроль проверку фактов загрязнения.
https://ria.ru/20201005/kamchatka-1578207502.html
тихий океан
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загрязнение воды на камчатке, владимир солодов, тихий океан, следственный комитет россии (ск рф), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), генеральная прокуратура рф, дмитрий кобылкин, александр бастрыкин, москва, камчатский край, петропавловск-камчатский, общество

Жители Камчатки за сутки 12 раз обратились в колл-центр с жалобами

05:59 06.10.2020
 
© Fotolia / Nenov BrothersТелефон
Телефон - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Fotolia / Nenov Brothers
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 окт – РИА Новости. Жители Камчатки за прошедшие сутки обратились 12 раз в круглосуточный колл-центр по экологической обстановке на Тихом океане с жалобами на здоровье и по вопросам качества выловленной в акватории океана рыбной продукции, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Круглосуточная горячая линия для своевременного реагирования на экологическую обстановку на Тихом океане начала работу в понедельник по поручению губернатора края Владимира Солодова.
"За прошедшие сутки к нам поступило 12 звонков. Большая часть обращений касалась состояния здоровья жителей Камчатского края. У них наблюдалось першение в горле, покраснение глаз и кашель. Часть обращений поступила от рыбаков: они беспокоились о качестве выловленной рыбы. Хотим отметить, что рыбу можно сдать для проведения анализов в Камчатскую межобластную ветеринарную лабораторию. Анализы будут проведены бесплатно. Также жители задавали вопросы о том, где можно пройти обследование у офтальмолога. Напомню, что прием ведется в краевой больнице во втором терапевтическом корпусе, в приемном покое", — приводит пресс-служба слова заместителя министра природных ресурсов и экологии края Анны Сушенцовой.
Она напомнила, что в случае ухудшения здоровья или обнаружения выброшенных на берег водных обитателей всех жителей и гостей края просят незамедлительно звонить по телефону +7 962-216-37-52.
В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.
Сотрудник УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
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Минприроды Камчатского края нашло в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. Позже глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин сообщил, что Росприроднадзор не обнаружил в анализах воды химических реагентов, но подтвердил, что есть небольшие превышения по железу и фосфатам. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября.
Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению местных властей, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.
Материалы проверки по информации о массовой гибели животных на побережье Камчатки по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина переданы в центральный аппарат ведомства. Генпрокуратура РФ взяла на контроль проверку фактов загрязнения.
 
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Загрязнение воды на КамчаткеВладимир СолодовТихий океанСледственный комитет России (СК РФ)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Генеральная прокуратура РФДмитрий КобылкинАлександр БастрыкинМоскваКамчатский крайПетропавловск-КамчатскийОбщество
 
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