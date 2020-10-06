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Недалеко от Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло во вторник недалеко от побережья американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T09:22
2020-10-06T09:22
аляска
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Землетрясение магнитудой 5,6 произошло во вторник недалеко от побережья американского штата <a href="http://ria.ru/location_StateofAlaska/" target="_blank" data-auto="true">Аляска</a>, сообщает Геологическая служба <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 5.54 по времени UTC (8.54 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 66 километрах к юго-востоку от города Санд-Пойнт. Очаг залегал на глубине 21,4 километра.Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20201005/zemletryasenie-1578216709.html
аляска
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аляска, сша, в мире

Недалеко от Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,6

09:22 06.10.2020
 
© Fotolia / Tomasz WozniakАляска
Аляска - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Fotolia / Tomasz Wozniak
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло во вторник недалеко от побережья американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 5.54 по времени UTC (8.54 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 66 километрах к юго-востоку от города Санд-Пойнт. Очаг залегал на глубине 21,4 километра.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
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