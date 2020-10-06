https://ria.ru/20201006/zakhvat-1578522131.html

"Бишкекводоканал" заявил о готовящемся рейдерском захвате

"Бишкекводоканал" заявляет о готовящемся рейдерском захвате и призывает его не допустить, говорится в заявлении предприятия в Facebook. РИА Новости, 06.10.2020

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протесты в бишкеке

бишкек

единство

киргизия

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> "Бишкекводоканал" заявляет о готовящемся рейдерском захвате и призывает его не допустить, говорится в заявлении предприятия в <a href="https://ru-ru.facebook.com/vodokanal312" target="_blank">Facebook</a>."Коллектив управления, как слаженный механизм, работает без перебоев. Однако некоторые деструктивные силы в свете последних событий решили воспользоваться ситуацией и взять в свои руки ПЭУ "Бишкекводоканал". Еще раз заявляем, что коллектив ПЭУ "Бишкекводоканал" вне политики и занимается своим прямым делом — обеспечивает <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкек</a> и его окрестности питьевой водой, а также принимает и очищает сточные воды (канализацию). Призываем общественность поддержать коллектив ПЭУ "Бишкекводоканал", не допустить рейдерский захват стратегически важного объекта для столицы Кыргызстана!" — отмечается в заявлении.Ранее ГУВД Бишкека сообщило, что милиция взяла под усиленную охрану ряд стратегических объектов и учреждений.В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около двух тысяч человек — сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в Законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разогнать митинг начались столкновения с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a>. Утром во вторник стало известно, что митингующие захватили здание правительства. Протестующие также освободили из колонии экс-премьера <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> Жанторо Сатыбалдиева. Позднее ЦИК признал итоги выборов недействительными. В столкновениях, по данным Минздрава, пострадали почти 700 человек, один погиб.Выборы в парламент Киргизии состоялись 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков, в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("<a href="http://ria.ru/organization_Edinstvo/" target="_blank" data-auto="true">Единство</a>", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан" (центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в семь процентов.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

События, происходившие внутри "Белого дома" после его захвата митингующими Наш шеф-редактор Эркин Алымбеков снял на видео события, происходившие внутри "Белого дома" после его захвата митингующими. @SputnikКыргызстан 2020-10-06T21:06 true PT2M08S

Обращение президента Сооронбая Жээнбекова к народу Обращение президента Сооронбая Жээнбекова к народу 2020-10-06T21:06 true PT0M46S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бишкек, единство, киргизия, в мире