https://ria.ru/20201006/zagryaznenie-1578512987.html

Бастрыкин направил на Камчатку криминалистов для исследования проб воды

Председатель СК России Александр Бастрыкин направил на Камчатку сотрудников Главного управления криминалистики и специалистов судебно-экспертного центра для... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T19:53

2020-10-06T19:53

2020-10-06T21:59

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

камчатский край

происшествия

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Председатель СК России <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a> направил на Камчатку сотрудников Главного управления криминалистики и специалистов судебно-экспертного центра для исследования проб, взятых на месте возможной экологической катастрофы.Об этом ведомство сообщило на своем <a href="https://sledcom.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a>.Отмечается, что Бастрыкин принял решение направить специалистов на место после того, как заслушал доклад о ходе проверки ситуации на Камчатке.Ранее глава СК России поручил передать в центральный аппарат ведомства материалы о массовой гибели животных в регионе.В конце сентября серферы сообщили, что вода на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a> изменила цвет, у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. На Халактырском пляже, в Большой и Малой Лагерных бухтах и в бухте Бабьей обнаружили много мертвых морских животных.Специалисты выявили превышение содержания нефтепродуктов в воде в 3,6 раза, фенолов — в два раза.Природоохранная прокуратура начала проверку.Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> на анализы. Власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. По данным специалистов, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.

https://ria.ru/20201006/zagryaznenie-1578353271.html

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камчатский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Пляж на Камчатке, где вода была загрязнена нефтепродуктами. Видео Росприроднадзора Росприроднадзор показал видео с Халактырского пляжа на Камчатке, где вода была загрязнена нефтепродуктами, а на берегу найдены мертвые животные 2020-10-06T19:53 true PT1M10S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, камчатский край, происшествия