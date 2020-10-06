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https://ria.ru/20201006/zagryaznenie-1578512987.html
Бастрыкин направил на Камчатку криминалистов для исследования проб воды
Председатель СК России Александр Бастрыкин направил на Камчатку сотрудников Главного управления криминалистики и специалистов судебно-экспертного центра для... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T19:53
2020-10-06T21:59
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
камчатский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Председатель СК России <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a> направил на Камчатку сотрудников Главного управления криминалистики и специалистов судебно-экспертного центра для исследования проб, взятых на месте возможной экологической катастрофы.Об этом ведомство сообщило на своем <a href="https://sledcom.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a>.Отмечается, что Бастрыкин принял решение направить специалистов на место после того, как заслушал доклад о ходе проверки ситуации на Камчатке.Ранее глава СК России поручил передать в центральный аппарат ведомства материалы о массовой гибели животных в регионе.В конце сентября серферы сообщили, что вода на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a> изменила цвет, у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. На Халактырском пляже, в Большой и Малой Лагерных бухтах и в бухте Бабьей обнаружили много мертвых морских животных.Специалисты выявили превышение содержания нефтепродуктов в воде в 3,6 раза, фенолов — в два раза.Природоохранная прокуратура начала проверку.Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> на анализы. Власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. По данным специалистов, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.
https://ria.ru/20201006/zagryaznenie-1578353271.html
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камчатский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Пляж на Камчатке, где вода была загрязнена нефтепродуктами. Видео Росприроднадзора
Росприроднадзор показал видео с Халактырского пляжа на Камчатке, где вода была загрязнена нефтепродуктами, а на берегу найдены мертвые животные
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, камчатский край, происшествия

Бастрыкин направил на Камчатку криминалистов для исследования проб воды

19:53 06.10.2020 (обновлено: 21:59 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкСотрудник УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке
Сотрудник УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин направил на Камчатку сотрудников Главного управления криминалистики и специалистов судебно-экспертного центра для исследования проб, взятых на месте возможной экологической катастрофы.
Об этом ведомство сообщило на своем сайте.
Отмечается, что Бастрыкин принял решение направить специалистов на место после того, как заслушал доклад о ходе проверки ситуации на Камчатке.
Ранее глава СК России поручил передать в центральный аппарат ведомства материалы о массовой гибели животных в регионе.
В конце сентября серферы сообщили, что вода на Халактырском пляже в Камчатском крае изменила цвет, у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. На Халактырском пляже, в Большой и Малой Лагерных бухтах и в бухте Бабьей обнаружили много мертвых морских животных.
Специалисты выявили превышение содержания нефтепродуктов в воде в 3,6 раза, фенолов — в два раза.
Природоохранная прокуратура начала проверку.
Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву на анализы.
Власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. По данным специалистов, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.
Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 09:16
Назван возможный источник загрязнения воды на Камчатке
 
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Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинКамчатский крайПроисшествия
 
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