https://ria.ru/20201006/zagryaznenie-1578512987.html
Бастрыкин направил на Камчатку криминалистов для исследования проб воды
Председатель СК России Александр Бастрыкин направил на Камчатку сотрудников Главного управления криминалистики и специалистов судебно-экспертного центра для... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T19:53
2020-10-06T19:53
2020-10-06T21:59
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
камчатский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Председатель СК России <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a> направил на Камчатку сотрудников Главного управления криминалистики и специалистов судебно-экспертного центра для исследования проб, взятых на месте возможной экологической катастрофы.Об этом ведомство сообщило на своем <a href="https://sledcom.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a>.Отмечается, что Бастрыкин принял решение направить специалистов на место после того, как заслушал доклад о ходе проверки ситуации на Камчатке.Ранее глава СК России поручил передать в центральный аппарат ведомства материалы о массовой гибели животных в регионе.В конце сентября серферы сообщили, что вода на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a> изменила цвет, у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. На Халактырском пляже, в Большой и Малой Лагерных бухтах и в бухте Бабьей обнаружили много мертвых морских животных.Специалисты выявили превышение содержания нефтепродуктов в воде в 3,6 раза, фенолов — в два раза.Природоохранная прокуратура начала проверку.Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> на анализы. Власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. По данным специалистов, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.
https://ria.ru/20201006/zagryaznenie-1578353271.html
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камчатский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пляж на Камчатке, где вода была загрязнена нефтепродуктами. Видео Росприроднадзора
Росприроднадзор показал видео с Халактырского пляжа на Камчатке, где вода была загрязнена нефтепродуктами, а на берегу найдены мертвые животные
2020-10-06T19:53
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PT1M10S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, камчатский край, происшествия