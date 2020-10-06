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https://ria.ru/20201006/zagryaznenie-1578384920.html
Названы две возможные причины загрязнения воды на Камчатке
Загрязнение прибрежных вод на Камчатке могло произойти из-за разлива ядовитых веществ или отравления токсинами от цветения микроводорослей, заявил журналистам... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T11:36
2020-10-06T15:11
загрязнение воды на камчатке
владимир солодов
происшествия
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 окт — РИА Новости.</strong> Загрязнение прибрежных вод на Камчатке могло произойти из-за разлива ядовитых веществ или отравления токсинами от цветения микроводорослей, заявил журналистам губернатор края <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a>.Он рассказал, что сегодня специалисты, а также представители надзорных ведомств, в том числе природоохранной прокуратуры выезжали на Козельский полигон ядохимикатов. Там они взяли пробы из глубоководных скважин и воды в реке Мутнушка (приток реки Налычева, которая впадает в Авачинский залив). Хотя визуально никаких серьезных нарушений не выявили, в нескольких местах на полигоне оказалась повреждена геомембрана, к тому же частично отсутствовало ограждение периметра, отметил Солодов. По словам главы региона, необходимо усилить охрану объекта. Результаты анализа взятых там проб будут готовы к среде. Также Солодов поручил провести проверку в Камчатском водоканале и "<u><a href="http://ria.ru/organization_Kamchatskehnergo/">Камчатскэнерго</a></u>".При этом отказываться от версии, согласно которой загрязнение океана у Халактырского пляжа может быть связано с вулканической активностью, полностью пока преждевременно, хотя ученые и считают ее маловероятной.В конце сентября местные серферы сообщили, что океан у Халактырского пляжа поменял цвет. По их словам, после заплывов у людей краснели и опухали глаза, появлялось раздражение на коже. Кроме того, на берегу обнаружили мертвых морских животных.Специалисты выявили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в два раза. Местным жителям рекомендовали не посещать пляж. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили на анализы в Москву. Результаты станут известны к 8 октября.
https://ria.ru/20201006/kamchatka-1578286514.html
https://ria.ru/20201006/kamchatka-1578424052.html
Прежде чем ерничать, рекомендую хотя бы поверхностно изучить вопрос. Для начала - нитратный цикл (но это в большей степени относится к замкнутым пресноводным водоемам) и цветение воды (в т.ч. морской - а в некоторых случаях с выделением нейротоксинов)
114
Токсины от цветения микроводорослей - это тянет на Нобелевку по биологии.
74
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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загрязнение воды на камчатке, владимир солодов, происшествия

Названы две возможные причины загрязнения воды на Камчатке

11:36 06.10.2020 (обновлено: 15:11 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкСотрудник УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке
Сотрудник УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 окт — РИА Новости. Загрязнение прибрежных вод на Камчатке могло произойти из-за разлива ядовитых веществ или отравления токсинами от цветения микроводорослей, заявил журналистам губернатор края Владимир Солодов.

"Я в начале в нее (вторую версию. — Прим. ред.) совсем не верил, я вам честно скажу, это заражение и токсины природного происхождения от микроводорослей, фитопланктона. <...> Ученые говорят, что это вполне вероятная причина загрязнения. Она могла привести и к гибели животных, и к повреждениям человека. Более того, ссылаясь на предыдущий опыт, ученые говорят, что в 80-е годы (на Камчатке. — Прим. ред.) были факты массовой гибели морских животных именно от водорослей, от цветения", — объяснил Солодов.

Он рассказал, что сегодня специалисты, а также представители надзорных ведомств, в том числе природоохранной прокуратуры выезжали на Козельский полигон ядохимикатов. Там они взяли пробы из глубоководных скважин и воды в реке Мутнушка (приток реки Налычева, которая впадает в Авачинский залив).
Хотя визуально никаких серьезных нарушений не выявили, в нескольких местах на полигоне оказалась повреждена геомембрана, к тому же частично отсутствовало ограждение периметра, отметил Солодов. По словам главы региона, необходимо усилить охрану объекта. Результаты анализа взятых там проб будут готовы к среде. Также Солодов поручил провести проверку в Камчатском водоканале и "Камчатскэнерго".
При этом отказываться от версии, согласно которой загрязнение океана у Халактырского пляжа может быть связано с вулканической активностью, полностью пока преждевременно, хотя ученые и считают ее маловероятной.
Сотрудники УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
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Специалисты выявили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в два раза. Местным жителям рекомендовали не посещать пляж. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили на анализы в Москву. Результаты станут известны к 8 октября.
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Загрязнение воды на КамчаткеВладимир СолодовПроисшествия
 
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