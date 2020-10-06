https://ria.ru/20201006/zadornov-1578461425.html

Глава "Открытия": "коронакризис" ускорил развитие цифровых услуг банков

"Коронакризис" и связанные с ним ограничения подтолкнули банки к более активному развитию цифровых каналов для дистанционного предоставления финансовых услуг,... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T16:18

2020-10-06T16:18

2020-10-06T16:18

михаил задорнов (банкир)

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости</strong>. "Коронакризис" и связанные с ним ограничения подтолкнули банки к более активному развитию цифровых каналов для дистанционного предоставления финансовых услуг, сообщил президент-председатель правления банка "Открытие" <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Zadornov_bankir" target="_blank">Михаил Задорнов</a>. Он уточнил, что доля розничных клиентов "Открытия" (их на данный момент более 3 миллионов), постоянно использующих мобильный банк, возросло за первые 8 месяцев текущего года с 50% до 67%."Это колоссальный рост, обычно за год проникновение увеличивается на 10%. Но это связано не только с коронавирусом - мы прилагали к этому еще и технологические усилия. Наш мобильный банк вошел в тройку лучших по версии Markswebb, мы видим предпочтения наших мобильных приложений на AppStore и GooglePlay", - сообщил Задорнов.Также он рассказал, что банк в период самоизоляции значительно расширил круг продуктов, которые доставляются непосредственно клиенту по месту его нахождения."Если мы раньше доставляли только дебетовые карты, то сейчас через собственный курьерский канал в 140 городов России (даже иногда туда, где нет нашего банка), мы доставляем на дом зарплатную карту, кредитную карту, кредит наличными и некоторые страховки", - пояснил глава банка.Также очень важной услугой, которую клиенты банка получили в этом году, стало дистанционное открытие расчетных счетов для малого и среднего бизнеса."Мы идентифицируем клиента удаленно или через нашего представителя, и потом в офис или в сервис-центр приходит весь пакет документов. Сейчас прорабатываются законодательные нюансы, чтобы идентификация была возможна по видеосвязи, что очень серьезно продвинет наши цифровые каналы", - рассказал Задорнов.Он заверил, что банк "Открытие" продолжит активно развивать и совершенствовать программное обеспечение, которое подвигнет все новых клиентов к пользованию именно онлайн-каналами.

https://ria.ru/20201006/bank-1578460811.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил задорнов (банкир), новости компаний - экономика