https://ria.ru/20201006/vov-1578377033.html

Онлайн-конференция о роли народов СССР в победе над фашизмом

9 октября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Роль народов СССР в победе над фашизмом во Второй мировой войне и проблемы сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне на постсоветском пространстве".

2020-10-06T11:12

2020-10-06T11:12

2020-10-06T11:12

анонсы

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<strong><u><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201009/952928963.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br></u>Участники:<br></strong>- профессор МГИМО, начальник аналитического отдела Постоянного комитета Союзного государства Александр СТОППЕ;<br>- ведущий научный сотрудник отдела истории Востока Института востоковедения РАН Александр КАДЫРБАЕВ;<br>- директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр ШКОЛЬНИК;<br>- доктор исторических наук, профессор Дина АМАНЖОЛОВА.<br>- директор Центра этнокультурных и историко-антропологических исследований Карагандинского университета им. Е.А. Букетова Зауреш САКТАГАНОВА (Казахстан).<br><br>Международный информационно-просветительский проект "Евразийский мост" продолжает серию мероприятий по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве, направленных на повышение качества информационного сопровождения на евразийском пространстве.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы