Онлайн-конференция о роли народов СССР в победе над фашизмом
9 октября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Роль народов СССР в победе над фашизмом во Второй мировой войне и проблемы сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне на постсоветском пространстве".
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Участники:
- профессор МГИМО, начальник аналитического отдела Постоянного комитета Союзного государства Александр СТОППЕ;
- ведущий научный сотрудник отдела истории Востока Института востоковедения РАН Александр КАДЫРБАЕВ;
- директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр ШКОЛЬНИК;
- доктор исторических наук, профессор Дина АМАНЖОЛОВА.
- директор Центра этнокультурных и историко-антропологических исследований Карагандинского университета им. Е.А. Букетова Зауреш САКТАГАНОВА (Казахстан).
Международный информационно-просветительский проект "Евразийский мост" продолжает серию мероприятий по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве, направленных на повышение качества информационного сопровождения на евразийском пространстве.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- профессор МГИМО, начальник аналитического отдела Постоянного комитета Союзного государства Александр СТОППЕ;
- ведущий научный сотрудник отдела истории Востока Института востоковедения РАН Александр КАДЫРБАЕВ;
- директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр ШКОЛЬНИК;
- доктор исторических наук, профессор Дина АМАНЖОЛОВА.
- директор Центра этнокультурных и историко-антропологических исследований Карагандинского университета им. Е.А. Букетова Зауреш САКТАГАНОВА (Казахстан).
Международный информационно-просветительский проект "Евразийский мост" продолжает серию мероприятий по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве, направленных на повышение качества информационного сопровождения на евразийском пространстве.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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