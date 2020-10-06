США отметили прогресс по вопросу контроля над вооружениям с Россией
07:44 06.10.2020 (обновлено: 07:53 06.10.2020)
© AP Photo / Ronald ZakМаршалл Биллингсли на переговорах с Сергеем Рябковым в Вене, 23 июня 2020 года
© AP Photo / Ronald Zak
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил о достижении "важного прогресса" на прошедших в Хельсинки с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым переговорах по контролю над ядерными вооружениями.
"Спасибо президенту (Финляндии Саули) Ниинистё и замечательному народу Финляндии за щедрое гостеприимство в проведении таких ключевых американо-российских переговоров по контролю над ядерными вооружениями. Важный прогресс", - написал Биллингсли в Twitter.
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Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий.
Ранее МИД России сообщил, что 5 октября в Хельсинки состоялась встреча в рамках российско-американского диалога по стратегической проблематике с участием Рябкова и Биллингсли. Состоялся обмен оценками относительно состояния дел и дальнейших перспектив на треке двустороннего взаимодействия по контролю над вооружениями.
Биллингсли ранее заявил, что Вашингтон предлагает Москве до истечения срока договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в феврале 2021 года согласовать на президентском уровне рамочный документ - меморандум - в сфере вооружений, который, по мнению США, должен содержать в том числе пункт об участии Китая в выработке нового долгосрочного договора.
Американская сторона заявила, что готова заключить такой меморандум "уже завтра", и он не потребует ратификации. По словам Биллингсли, России следовало бы согласиться с этим предложением до выборов президента США в ноябре, иначе, "когда будет переизбран" Дональд Трамп, "плата за вход" повысится.
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