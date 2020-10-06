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https://ria.ru/20201006/vooruzheniya-1578344450.html
США отметили прогресс по вопросу контроля над вооружениям с Россией
Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил о достижении "важного прогресса" на прошедших в Хельсинки с заместителем... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T07:44
2020-10-06T07:53
дональд трамп
сергей рябков
маршалл биллингсли
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> заявил о достижении "важного прогресса" на прошедших в Хельсинки с заместителем министра иностранных дел России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Рябковым</a> переговорах по контролю над ядерными вооружениями.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий.Ранее МИД России сообщил, что 5 октября в Хельсинки состоялась встреча в рамках российско-американского диалога по стратегической проблематике с участием Рябкова и Биллингсли. Состоялся обмен оценками относительно состояния дел и дальнейших перспектив на треке двустороннего взаимодействия по контролю над вооружениями.Биллингсли ранее заявил, что Вашингтон предлагает Москве до истечения срока договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в феврале 2021 года согласовать на президентском уровне рамочный документ - меморандум - в сфере вооружений, который, по мнению США, должен содержать в том числе пункт об участии <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> в выработке нового долгосрочного договора.Американская сторона заявила, что готова заключить такой меморандум "уже завтра", и он не потребует ратификации. По словам Биллингсли, России следовало бы согласиться с этим предложением до выборов президента США в ноябре, иначе, "когда будет переизбран" <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>, "плата за вход" повысится.
https://radiosputnik.ria.ru/20200911/ssha-1577070279.html
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дональд трамп, сергей рябков, маршалл биллингсли, сша, в мире

США отметили прогресс по вопросу контроля над вооружениям с Россией

07:44 06.10.2020 (обновлено: 07:53 06.10.2020)
 
© AP Photo / Ronald ZakМаршалл Биллингсли на переговорах с Сергеем Рябковым в Вене, 23 июня 2020 года
Маршалл Биллингсли на переговорах с Сергеем Рябковым в Вене, 23 июня 2020 года - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© AP Photo / Ronald Zak
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил о достижении "важного прогресса" на прошедших в Хельсинки с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым переговорах по контролю над ядерными вооружениями.

"Спасибо президенту (Финляндии Саули) Ниинистё и замечательному народу Финляндии за щедрое гостеприимство в проведении таких ключевых американо-российских переговоров по контролю над ядерными вооружениями. Важный прогресс", - написал Биллингсли в Twitter.

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Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий.
Ранее МИД России сообщил, что 5 октября в Хельсинки состоялась встреча в рамках российско-американского диалога по стратегической проблематике с участием Рябкова и Биллингсли. Состоялся обмен оценками относительно состояния дел и дальнейших перспектив на треке двустороннего взаимодействия по контролю над вооружениями.
Биллингсли ранее заявил, что Вашингтон предлагает Москве до истечения срока договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в феврале 2021 года согласовать на президентском уровне рамочный документ - меморандум - в сфере вооружений, который, по мнению США, должен содержать в том числе пункт об участии Китая в выработке нового долгосрочного договора.
Американская сторона заявила, что готова заключить такой меморандум "уже завтра", и он не потребует ратификации. По словам Биллингсли, России следовало бы согласиться с этим предложением до выборов президента США в ноябре, иначе, "когда будет переизбран" Дональд Трамп, "плата за вход" повысится.
Ведущий научный сотрудник Института проблем международной безопасности РАН Алексей Фененко - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
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Дональд ТрампСергей РябковМаршалл БиллингслиСШАВ мире
 
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