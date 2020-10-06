https://ria.ru/20201006/vaktsina-1578372711.html

Кубань получила первую партию вакцины "Спутник V" от коронавируса

Кубань получила первую партию первой в мире зарегистрированной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник V" отечественного производства,... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T10:53

2020-10-06T10:53

2020-10-06T10:53

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

краснодарский край

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<strong>КРАСНОДАР, 6 окт - РИА Новости.</strong> Кубань получила первую партию первой в мире зарегистрированной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции <a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Спутник V"</a> отечественного производства, сообщает администрация <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a>.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Ранее Минздрав сообщил, что более 5 тысячам добровольцев уже ввели вакцину "Спутник V", нежелательных реакций, кроме описанных ранее, ни у кого нет."Край получил партию вакцины российского производства "Спутник V". Доставлены первые 42 дозы препарата, которыми будут прививаться врачи на добровольных началах… В дальнейшем планируется, что Кубань получит порядка пяти тысяч доз", - говорится в сообщении.Со ссылкой на минздрав региона поясняется, что вакцинироваться будут те, кто находится в зоне риска – медработники инфекционных госпиталей, поликлиник, сотрудники "скорой". Отмечается, что препарат поступает небольшими партиями из-за особенностей транспортировки и хранения.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201005/vaktsina-1578241912.html

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, краснодарский край