https://ria.ru/20201006/umnyy-ryukzak-1578405678.html

Умный рюкзак с технологией от Google оценили в 16 000 рублей

Рюкзак с поддержкой технологии сенсорной ткани показала компания Samsonite. О новинке сообщает Gizmochina. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T12:44

2020-10-06T12:44

2020-10-06T13:47

риа наука

google

гаджеты

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578404335_0:16:1848:1056_1400x0_80_0_0_60067c69134acbff5dd060bf03c4af7f.jpg

<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. </strong>Рюкзак с поддержкой технологии сенсорной ткани показала компания Samsonite. О новинке <u><a href="https://www.gizmochina.com/2020/10/06/samsonite-konnect-i-backpack-google-jacquard/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщает</a></u> Gizmochina.Токопроводящие нити, вшитые в текстиль, являются фирменной разработкой Google, с названием Project Jacquard. Samsonite Konnect-i Backback относится к умным гаджетам, благодаря левой плечевой лямке, где и расположена сенсорная поверхность. Туда же помещен и световой индикатор, который сигнализирует пользователю об уведомлениях со смартфона.Рюкзак поддерживает четыре жеста — вверх, вниз, двойное касание и накрыть ладонью. Каждый свайп настраивается в приложении Jacquard для смартфона и может быть использован для управления воспроизведением аудио, создания снимков или принятия вызова.Samsonite Konnect-i Backback рассчитан под 15,6-дюймовый ноутбук и сделан из водоотталкивающей ткани. Рюкзак предлагается в двух версиях за 200 и 220 долларов (примерно 16 тысяч рублей по текущему курсу). К слову, это довольно недорого для гаджета с поддержкой Google Jacquard — первые подобные сумки продавали по 900 долларов.

https://ria.ru/20200930/pixel-5-1578025152.html

3

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

google, гаджеты, технологии