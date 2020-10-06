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РИА Наука
https://ria.ru/20201006/umnyy-ryukzak-1578405678.html
Умный рюкзак с технологией от Google оценили в 16 000 рублей
Рюкзак с поддержкой технологии сенсорной ткани показала компания Samsonite. О новинке сообщает Gizmochina. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T12:44
2020-10-06T13:47
риа наука
google
гаджеты
технологии
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. </strong>Рюкзак с поддержкой технологии сенсорной ткани показала компания Samsonite. О новинке <u><a href="https://www.gizmochina.com/2020/10/06/samsonite-konnect-i-backpack-google-jacquard/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщает</a></u> Gizmochina.Токопроводящие нити, вшитые в текстиль, являются фирменной разработкой Google, с названием Project Jacquard. Samsonite Konnect-i Backback относится к умным гаджетам, благодаря левой плечевой лямке, где и расположена сенсорная поверхность. Туда же помещен и световой индикатор, который сигнализирует пользователю об уведомлениях со смартфона.Рюкзак поддерживает четыре жеста — вверх, вниз, двойное касание и накрыть ладонью. Каждый свайп настраивается в приложении Jacquard для смартфона и может быть использован для управления воспроизведением аудио, создания снимков или принятия вызова.Samsonite Konnect-i Backback рассчитан под 15,6-дюймовый ноутбук и сделан из водоотталкивающей ткани. Рюкзак предлагается в двух версиях за 200 и 220 долларов (примерно 16 тысяч рублей по текущему курсу). К слову, это довольно недорого для гаджета с поддержкой Google Jacquard — первые подобные сумки продавали по 900 долларов.
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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google, гаджеты, технологии

Умный рюкзак с технологией от Google оценили в 16 000 рублей

12:44 06.10.2020 (обновлено: 13:47 06.10.2020)
 
© SamsoniteSamsonite Konnect-i Backback
Samsonite Konnect-i Backback - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Samsonite
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Рюкзак с поддержкой технологии сенсорной ткани показала компания Samsonite. О новинке сообщает Gizmochina.
Токопроводящие нити, вшитые в текстиль, являются фирменной разработкой Google, с названием Project Jacquard. Samsonite Konnect-i Backback относится к умным гаджетам, благодаря левой плечевой лямке, где и расположена сенсорная поверхность. Туда же помещен и световой индикатор, который сигнализирует пользователю об уведомлениях со смартфона.
Pixel 5 - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 22:03РИА Наука
Google показал флагманский смартфон Pixel 5, который стал проще
Рюкзак поддерживает четыре жеста — вверх, вниз, двойное касание и накрыть ладонью. Каждый свайп настраивается в приложении Jacquard для смартфона и может быть использован для управления воспроизведением аудио, создания снимков или принятия вызова.
Samsonite Konnect-i Backback рассчитан под 15,6-дюймовый ноутбук и сделан из водоотталкивающей ткани. Рюкзак предлагается в двух версиях за 200 и 220 долларов (примерно 16 тысяч рублей по текущему курсу). К слову, это довольно недорого для гаджета с поддержкой Google Jacquard — первые подобные сумки продавали по 900 долларов.
 
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РИА НаукаGoogleгаджетыТехнологии
 
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