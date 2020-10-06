https://ria.ru/20201006/tumannost-1578454562.html

Получен невероятно детальный снимок области рождения звезд

Астрономы международной обсерватории Gemini получили самый детальный на сегодняшний день снимок туманности Киля — плотного облака пыли и газа, в котором активно РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T15:49

2020-10-06T15:49

2020-10-06T15:49

риа наука

космос - риа наука

хьюстон

сша

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. </strong>Астрономы международной обсерватории Gemini получили самый детальный на сегодняшний день снимок туманности Киля — плотного облака пыли и газа, в котором активно формируются звезды. Технология адаптивной оптики, которую использовали ученые, позволила в десять раз повысить четкость изображения. Результаты исследования <a href="https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/abac08" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Astrophysical Journal Letters.Туманность Киля — большая яркая туманность в южном полушарии неба. Ее площадь в 500 раз больше, чем у известной туманности Ориона. В ее пределах формируются сразу несколько молодых звездных скоплений, что делает туманность Киля идеальным объектом для изучения процессов рождения звезд.Проблема заключается в том, что области звездообразования — это плотные сгустки газа и пыли, практически непрозрачные для оптических и ультрафиолетовых волн. Но их детали можно рассмотреть в инфракрасном свете.Астрономы во главе с Патриком Хартиганом (Patrick Hartigan) из Университета Райса в <a href="http://ria.ru/location_Houston/" target="_blank" data-auto="true">Хьюстоне</a> чтобы заглянуть сквозь внешние слои пыли и лучше рассмотреть детали западной стены туманности Киля использовали для съемки в ближнем инфракрасном диапазоне 8,1-метровый телескоп Gemini South в <a href="http://ria.ru/location_Chile/" target="_blank" data-auto="true">Чили</a>, а также технологию адаптивной оптики, которая компенсирует эффекты турбулентности в атмосфере Земли, создавая четкие изображения, сопоставимые с изображениями космического телескопа.Система адаптивной оптики Gemini South Adaptive Optics Imager состоит из пяти лазеров. Их лучи, направленные в небо, создают искусственные "звезды-проводники", по которым корректируют наблюдения. Ученые впервые наблюдали туманность Киля с помощью этой техники, а полученные снимки дают представление о том, какая детальность станет доступной после того, как на орбиту будет выведен космический телескоп Джеймса Уэбба.На снимке виден ряд необычных структур туманности, которые ранее не наблюдались. Это длинная серия параллельных гребней, которые, по мнению исследователей, образованы магнитным полем, а также почти идеально гладкая синусоидальная волновая поверхность и фрагменты, которые отрываются от облака сильным ветром. Также ученые зафиксировали струю вещества, выброшенную из новообразованной звезды.Изображение дает самое детальное на сегодняшний день представление о структуре области формирования молодых звезд и планет, а также показывает новые виды взаимодействий между облаком пыли и газа и скоплениями молодых массивных звезд.Обработка результатов наблюдений проводилась в Национальной исследовательской лаборатории оптико-инфракрасной астрономии (NOIRLab) Национального научного фонда <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>."Возможно, что и Солнце сформировалось в такой же среде, — приводятся в пресс-релизе NOIRLab слова Патрика Хартигана. — Если это так, то радиация и ветры от ближайших массивных звезд влияли на массы и атмосферы внешних планет Солнечной системы".Излучение западной стены туманности создают молодые звезды, ионизирующие водород. Ультрафиолетовое излучение звезд вызывает испарение внешнего слоя водорода. Используя различные фильтры, исследователи получили эффектные изображения испаряющегося водорода на поверхности облака.Облако туманности содержит плотные области, богатые молекулярным водородом, которые гравитационно схлопываются под действием собственной массы. При этом их вращение усиливается при сохранении углового момента, что создает вращающийся диск из материала, образующего протозвезду. В дальнейшем из него же, после завершения процесса звездообразования, формируются и планеты.

https://ria.ru/20201005/ekzoplanety-1578211032.html

https://ria.ru/20200923/astronomiya-1577667830.html

хьюстон

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, хьюстон, сша