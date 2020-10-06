Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201006/tumannost-1578454562.html
Получен невероятно детальный снимок области рождения звезд
Астрономы международной обсерватории Gemini получили самый детальный на сегодняшний день снимок туманности Киля — плотного облака пыли и газа, в котором активно РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T15:49
2020-10-06T15:49
риа наука
космос - риа наука
хьюстон
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578454045_37:0:700:373_1400x0_80_0_0_0236267400153b14d39e1b7e583508d6.jpg
<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. </strong>Астрономы международной обсерватории Gemini получили самый детальный на сегодняшний день снимок туманности Киля — плотного облака пыли и газа, в котором активно формируются звезды. Технология адаптивной оптики, которую использовали ученые, позволила в десять раз повысить четкость изображения. Результаты исследования <a href="https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/abac08" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Astrophysical Journal Letters.Туманность Киля — большая яркая туманность в южном полушарии неба. Ее площадь в 500 раз больше, чем у известной туманности Ориона. В ее пределах формируются сразу несколько молодых звездных скоплений, что делает туманность Киля идеальным объектом для изучения процессов рождения звезд.Проблема заключается в том, что области звездообразования — это плотные сгустки газа и пыли, практически непрозрачные для оптических и ультрафиолетовых волн. Но их детали можно рассмотреть в инфракрасном свете.Астрономы во главе с Патриком Хартиганом (Patrick Hartigan) из Университета Райса в <a href="http://ria.ru/location_Houston/" target="_blank" data-auto="true">Хьюстоне</a> чтобы заглянуть сквозь внешние слои пыли и лучше рассмотреть детали западной стены туманности Киля использовали для съемки в ближнем инфракрасном диапазоне 8,1-метровый телескоп Gemini South в <a href="http://ria.ru/location_Chile/" target="_blank" data-auto="true">Чили</a>, а также технологию адаптивной оптики, которая компенсирует эффекты турбулентности в атмосфере Земли, создавая четкие изображения, сопоставимые с изображениями космического телескопа.Система адаптивной оптики Gemini South Adaptive Optics Imager состоит из пяти лазеров. Их лучи, направленные в небо, создают искусственные "звезды-проводники", по которым корректируют наблюдения. Ученые впервые наблюдали туманность Киля с помощью этой техники, а полученные снимки дают представление о том, какая детальность станет доступной после того, как на орбиту будет выведен космический телескоп Джеймса Уэбба.На снимке виден ряд необычных структур туманности, которые ранее не наблюдались. Это длинная серия параллельных гребней, которые, по мнению исследователей, образованы магнитным полем, а также почти идеально гладкая синусоидальная волновая поверхность и фрагменты, которые отрываются от облака сильным ветром. Также ученые зафиксировали струю вещества, выброшенную из новообразованной звезды.Изображение дает самое детальное на сегодняшний день представление о структуре области формирования молодых звезд и планет, а также показывает новые виды взаимодействий между облаком пыли и газа и скоплениями молодых массивных звезд.Обработка результатов наблюдений проводилась в Национальной исследовательской лаборатории оптико-инфракрасной астрономии (NOIRLab) Национального научного фонда <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>."Возможно, что и Солнце сформировалось в такой же среде, — приводятся в пресс-релизе NOIRLab слова Патрика Хартигана. — Если это так, то радиация и ветры от ближайших массивных звезд влияли на массы и атмосферы внешних планет Солнечной системы".Излучение западной стены туманности создают молодые звезды, ионизирующие водород. Ультрафиолетовое излучение звезд вызывает испарение внешнего слоя водорода. Используя различные фильтры, исследователи получили эффектные изображения испаряющегося водорода на поверхности облака.Облако туманности содержит плотные области, богатые молекулярным водородом, которые гравитационно схлопываются под действием собственной массы. При этом их вращение усиливается при сохранении углового момента, что создает вращающийся диск из материала, образующего протозвезду. В дальнейшем из него же, после завершения процесса звездообразования, формируются и планеты.
https://ria.ru/20201005/ekzoplanety-1578211032.html
https://ria.ru/20200923/astronomiya-1577667830.html
хьюстон
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578454045_203:0:700:373_1400x0_80_0_0_319361b941b0534988aa4debc1c2777d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
космос - риа наука, хьюстон, сша

Получен невероятно детальный снимок области рождения звезд

15:49 06.10.2020
 
CC BY 4.0 / International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA / Снимок западной стены туманности Киля с использованием адаптивной оптики
Снимок западной стены туманности Киля с использованием адаптивной оптики - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
CC BY 4.0 / International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA /
Снимок западной стены туманности Киля с использованием адаптивной оптики
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Астрономы международной обсерватории Gemini получили самый детальный на сегодняшний день снимок туманности Киля — плотного облака пыли и газа, в котором активно формируются звезды. Технология адаптивной оптики, которую использовали ученые, позволила в десять раз повысить четкость изображения. Результаты исследования опубликованы в журнале Astrophysical Journal Letters.
Туманность Киля — большая яркая туманность в южном полушарии неба. Ее площадь в 500 раз больше, чем у известной туманности Ориона. В ее пределах формируются сразу несколько молодых звездных скоплений, что делает туманность Киля идеальным объектом для изучения процессов рождения звезд.
Проблема заключается в том, что области звездообразования — это плотные сгустки газа и пыли, практически непрозрачные для оптических и ультрафиолетовых волн. Но их детали можно рассмотреть в инфракрасном свете.
Астрономы во главе с Патриком Хартиганом (Patrick Hartigan) из Университета Райса в Хьюстоне чтобы заглянуть сквозь внешние слои пыли и лучше рассмотреть детали западной стены туманности Киля использовали для съемки в ближнем инфракрасном диапазоне 8,1-метровый телескоп Gemini South в Чили, а также технологию адаптивной оптики, которая компенсирует эффекты турбулентности в атмосфере Земли, создавая четкие изображения, сопоставимые с изображениями космического телескопа.
Система адаптивной оптики Gemini South Adaptive Optics Imager состоит из пяти лазеров. Их лучи, направленные в небо, создают искусственные "звезды-проводники", по которым корректируют наблюдения. Ученые впервые наблюдали туманность Киля с помощью этой техники, а полученные снимки дают представление о том, какая детальность станет доступной после того, как на орбиту будет выведен космический телескоп Джеймса Уэбба.
Расстояние от Земли до Солнца - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 11:41РИА Наука
Астрономы нашли планеты с условиями для жизни лучше, чем на Земле
На снимке виден ряд необычных структур туманности, которые ранее не наблюдались. Это длинная серия параллельных гребней, которые, по мнению исследователей, образованы магнитным полем, а также почти идеально гладкая синусоидальная волновая поверхность и фрагменты, которые отрываются от облака сильным ветром. Также ученые зафиксировали струю вещества, выброшенную из новообразованной звезды.
Изображение дает самое детальное на сегодняшний день представление о структуре области формирования молодых звезд и планет, а также показывает новые виды взаимодействий между облаком пыли и газа и скоплениями молодых массивных звезд.
Обработка результатов наблюдений проводилась в Национальной исследовательской лаборатории оптико-инфракрасной астрономии (NOIRLab) Национального научного фонда США.
"Возможно, что и Солнце сформировалось в такой же среде, — приводятся в пресс-релизе NOIRLab слова Патрика Хартигана. — Если это так, то радиация и ветры от ближайших массивных звезд влияли на массы и атмосферы внешних планет Солнечной системы".
Излучение западной стены туманности создают молодые звезды, ионизирующие водород. Ультрафиолетовое излучение звезд вызывает испарение внешнего слоя водорода. Используя различные фильтры, исследователи получили эффектные изображения испаряющегося водорода на поверхности облака.
Облако туманности содержит плотные области, богатые молекулярным водородом, которые гравитационно схлопываются под действием собственной массы. При этом их вращение усиливается при сохранении углового момента, что создает вращающийся диск из материала, образующего протозвезду. В дальнейшем из него же, после завершения процесса звездообразования, формируются и планеты.
Изображения тени черной дыры M87*, полученные с помощью геометрического моделирования и телескопов EHT в 2009-2017 годах - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 17:00РИА Наука
Астрономы увидели мерцающую тень черной дыры
 
Обсудить0
РИА НаукаКосмос - РИА НаукаХьюстонСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:23Байден раскритиковал "безумный порыв" Трампа
02:18Эксперт заявил, что число заболевших COVID-19 в России может "застыть"
02:02Эксперт рассказал, как узнать ваш никнейм в чужих контакт-листах
02:00В каких случаях апатия может быть признаком болезни?
01:58Армения показала новое видео боев в Карабахе
01:29В НАСА сообщили о двух возможных местах утечки воздуха на МКС
01:22Защита осужденного в США россиянина Никулина обжаловала приговор суда
01:14Непризнанная НКР выступила против посредничества Турции в переговорах
01:09Байден рассказал о разделяющих американцев "силах тьмы"
01:04В посольстве США призывали к мирному урегулированию ситуации в Киргизии
00:58­Постпред России при ОЗХО оценил проведенные Германией анализы Навального
00:57В Степанакерте раздались новые взрывы
00:46"Нам не в чем оправдываться": постпред России в ОЗХО ответил на обвинения
00:37Россия не приемлет угроз по делу Навального в ОЗХО, заявил постпред
00:24Постпред при ОЗХО рассказал о позиции России по инциденту с Навальным
00:12Путин встретит 68-летие
23:57Постпред России при ОЗХО назвал цель Запада в деле Навального
23:36Постпред России удивился развитию ситуации с Навальным в ОЗХО
23:23Гитарист Эдди Ван Хален умер в возрасте 65 лет
23:02В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
Лента новостейМолния