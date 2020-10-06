https://ria.ru/20201006/tovary-1578356733.html

Эксперт сравнил онлайн-магазины штабов Байдена и Трампа

Товары, которые предлагают купить своим избирателям сайты штабов Дональда Трампа и Джо Байдена, отражают разные посылы: Трамп продает образ жизни, Байден – идею РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T09:36

2020-10-06T09:36

2020-10-06T15:27

дональд трамп

хиллари клинтон

джо байден

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 6 окт – РИА Новости.</strong> Товары, которые предлагают купить своим избирателям сайты штабов <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> и <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>, отражают разные посылы: Трамп продает образ жизни, Байден – идею референдума доверия оппоненту, считает профессор политологии и права Университета Саффолка Кеннет Косгроув.На сайте Трампа в онлайн-магазине выбор очевидно больше, чем на аналогичном ресурсе Байдена. При этом у Трампа гораздо больше аксессуаров, есть даже детские игрушки, а у Байдена основной объем – это одежда.ТРАМП КАК ОБРАЗ ЖИЗНИПо словам Косгроува, Трамп еще до своего президентства сам по себе был брендом и зарабатывал в том числе на продаже права на использование своего имени.К таким товарам он отнес пивные кружки, ошейники для собак, футболки и толстовки, обязательные красные кепки с лозунгом "Сделаем <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Америку</a> снова великой". Некоторые футболки содержат лозунги от имени разных групп: латиноамериканцев, афроамериканцев, ветеранов, женщин."Они направлены на конкретные группы людей, проблемы и образ жизни. Обратите внимание на лица людей, которые демонстрируют товары, это люди, которые выглядят как те, на кого нацелена кампания Трампа, это преимущественно белые, афроамериканцы и некоторые испаноязычные, кто представлен на сайте", - пояснил Косгроув.МАЛОИЗВЕСТНЫЙ БАЙДЕНЛичный бренд Байдена в отличие от Трампа не настолько раскручен, даже несмотря на то, что он был вице-президентом."Его роль пошла вверх после того, как он стал вице-президентом в администрации <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Обамы</a>, но у любого президента будет гораздо больше веса, чем у любого вице-президента, так что, даже если люди могли знать, кем был Джо Байден все эти годы, они все равно знали относительно мало о нем", - сказал эксперт.Соответственно, говорит он, и спектр товаров от Байдена меньше.Однако даже у имеющегося набора товаров и лозунгов на них, таких как "Я заплатил налогов больше, чем Дональд Трамп" и "Мы выбираем науку, а не выдумки", есть вполне определенная цель."Товары штаба Байдена о налогах Трампа призваны, а) выставить Трампа лицемером, который сам представляет собой болото, которое якобы осушает, (показать, что он) б) далеко не так богат, как утверждает в) на самом деле заинтересован быть президентом только потому, что думает, что он может получить какие-то выгоды от этого, или, грубо говоря, примерно та же история, которую демократы рассказывали о Трампе уже давно", - сказал Косгроув.Кроме того, это направлено на доведения до избирателя мысли, что выборы в целом - это референдум доверия Трампу, а также что сам Байден – это кандидат для избирателей-республиканцев, которые не поддерживают Трампа, и для независимых избирателей, недовольных последними четырьмя годами.ЦВЕТ СО СМЫСЛОМЛозунги и сам набор товаров - еще не все, что отражает политическую составляющую в линейке продукции двух оппонентов. Например, у Трампа преобладают белый, красный и синий цвета, отметил Косгроув.Байден же, по его мнению, унаследовал цветовую гамму и шрифты от избирательной кампании <a href="http://ria.ru/person_KHillari_Klinton/" target="_blank" data-auto="true">Хиллари Клинтон</a>."Это более мягкий синий, что говорит об акценте на умеренность и сочувствие. Хотя некоторые товары в более темном синем, что больше соотносится с властностью, чем с сопереживанием", - считает эксперт.ОТ МАКСИ К МИКРОПродуктовая линейка, равно как и используемые лозунги, также отражают то, насколько серьезно штабы политиков занимаются микротаргетированием."Трамп был избран в результате очень микротаргетированной кампании в 2016 году, совсем как Обама дважды - в 2008 и 2012 годах. Спектр товаров Трампа говорит, что он работает над тем, чтобы попасть в очень узкие слои электората и превратить их в большие цифры", - считает Косгроув.Он отметил, что в отличие от Трампа в магазине Байдена можно найти антисептики для рук и маски для лица.При этом присутствие у кандидата от демократов заметно большего числа предметов теплой одежды он тоже считает объяснимым.И ЧИСТАЯ КОММЕРЦИЯВ целом же, оба штаба активно используют в продаже своих политических товаров те же технологии, что и обычные коммерческие компании, уверен Косгроув.По его словам, и цели те же: выстроить долгосрочную связь с аудиторией, обеспечить продажу большего числа товаров и тем самым собрать деньги на кампанию, а в более долгосрочной перспективе – укрепить лояльность людей бренду.При этом Трамп со своим раскрученным брендом продолжит извлекать выгоду из этого бизнеса и после ухода с поста президента, полагает Косгроув.

https://ria.ru/20201005/tramp-1578244099.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201005/debaty-1578209216.html

https://ria.ru/20201006/trump-1578342703.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201002/bayden-1578131431.html

https://ria.ru/20201006/vooruzheniya-1578344450.html

https://ria.ru/20170210/1487691140.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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