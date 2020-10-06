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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201006/tikhanovskaya-1578406699.html
Тихановская поделилась планами на свою политическую карьеру
Экс-кандидат на пост президента Белоруссии, лидер оппозиции республики Светлана Тихановская заявила, что не уверена в своем политическом будущем, для нее это... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T12:45
2020-10-06T12:49
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.</strong> Экс-кандидат на пост президента Белоруссии, лидер оппозиции республики <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> заявила, что не уверена в своем политическом будущем, для нее это "слишком сложно".Ранее, в ходе выборов президента Белоруссии, Тихановская, будучи еще в статусе кандидата, неоднократно заявляла об отсутствии у нее политических амбиций. На одной из встреч с избирателями она, в частности, заявляла, что ей не нужна власть, что она хочет быть рядом с детьми и мужем, хочет "и дальше жарить свои котлеты". Тихановская и ее сторонники планировали в случае победы назначить новые выборы с участием, в том числе, кандидатов, которых оппозиция считает политическими и экономическими заключенными.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская выехала в Литву в целях безопасности.После выборов отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились, Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом республики. Между тем Тихановская посещает различные страны ЕС, проводит встречи с политиками высокого уровня. Так, во вторник планируется встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель, а до этого с Тихановской провел переговоры президент Франции Эммануэль Макрон.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201005/tikhanovskaya-1578302235.html
Кухонная плита её будущее....
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Глупая женщина.
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Тихановская поделилась планами на свою политическую карьеру

12:45 06.10.2020 (обновлено: 12:49 06.10.2020)
 
© AP Photo / Dmitri LovetskyЛюди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске
Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© AP Photo / Dmitri Lovetsky
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Экс-кандидат на пост президента Белоруссии, лидер оппозиции республики Светлана Тихановская заявила, что не уверена в своем политическом будущем, для нее это "слишком сложно".
Ранее, в ходе выборов президента Белоруссии, Тихановская, будучи еще в статусе кандидата, неоднократно заявляла об отсутствии у нее политических амбиций. На одной из встреч с избирателями она, в частности, заявляла, что ей не нужна власть, что она хочет быть рядом с детьми и мужем, хочет "и дальше жарить свои котлеты". Тихановская и ее сторонники планировали в случае победы назначить новые выборы с участием, в том числе, кандидатов, которых оппозиция считает политическими и экономическими заключенными.

"Я настаиваю на своей переходной роли. Не уверена, что вижу для себя политическое будущее. Я не хотела себе эту роль. Не думаю, что останусь в политике после новых выборов: все же для меня это слишком сложно. Однако, если в стране все в порядке и не нужно каждый день бояться за себя и близких, наверное, быть политиком проще. Не знаю, никогда не была", - приводит слова Тихановской ее пресс-служба в Telegram-канале. По данным пресс-службы, такое заявление прозвучало в Берлине на пресс-брифинге для немецких и международных СМИ.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.
После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская выехала в Литву в целях безопасности.
После выборов отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились, Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом республики. Между тем Тихановская посещает различные страны ЕС, проводит встречи с политиками высокого уровня. Так, во вторник планируется встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель, а до этого с Тихановской провел переговоры президент Франции Эммануэль Макрон.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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