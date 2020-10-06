https://ria.ru/20201006/tikhanovskaya-1578406699.html

Тихановская поделилась планами на свою политическую карьеру

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии, лидер оппозиции республики Светлана Тихановская заявила, что не уверена в своем политическом будущем, для нее это... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T12:45

2020-10-06T12:45

2020-10-06T12:49

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1576004304_0:55:3072:1783_1400x0_80_0_0_5975472082b665720fe1b7dbcfbe0b5b.jpg

<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.</strong> Экс-кандидат на пост президента Белоруссии, лидер оппозиции республики <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> заявила, что не уверена в своем политическом будущем, для нее это "слишком сложно".Ранее, в ходе выборов президента Белоруссии, Тихановская, будучи еще в статусе кандидата, неоднократно заявляла об отсутствии у нее политических амбиций. На одной из встреч с избирателями она, в частности, заявляла, что ей не нужна власть, что она хочет быть рядом с детьми и мужем, хочет "и дальше жарить свои котлеты". Тихановская и ее сторонники планировали в случае победы назначить новые выборы с участием, в том числе, кандидатов, которых оппозиция считает политическими и экономическими заключенными.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская выехала в Литву в целях безопасности.После выборов отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились, Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом республики. Между тем Тихановская посещает различные страны ЕС, проводит встречи с политиками высокого уровня. Так, во вторник планируется встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель, а до этого с Тихановской провел переговоры президент Франции Эммануэль Макрон.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201005/tikhanovskaya-1578302235.html

Арсений Новиков Кухонная плита её будущее.... 51

Степан Краснов Глупая женщина. 46

7

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире