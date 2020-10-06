Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201006/styuardessa-1578516660.html
Смелое фото стюардессы в кабине пилотов взбудоражило Сеть
Американская стюардесса из города Сиэтл Натали Эмерсон опубликовала в Instagram откровенное фото на борту самолета. Снимок вызвал бурю эмоций у пользователей... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T20:15
2020-10-06T20:15
шоубиз
сиэтл
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569847367_0:0:3067:1725_1400x0_80_0_0_f5c42df0e6d40ac5f34c7c7eed44067f.jpg
<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Американская стюардесса из города <a href="http://ria.ru/location_Seattle/" target="_blank" data-auto="true">Сиэтл</a> Натали Эмерсон опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/p/CF_8v3_pyln/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram </a>откровенное фото на борту самолета. Снимок вызвал бурю эмоций у пользователей социальной сети.На снимке девушка сидит в кресле в кабине пилотов. Ноги, едва прикрытые короткой форменной юбкой, она закинула на приборную доску. В руке бортпроводница держит рацию капитана воздушного судна.Пользователи Сети оценили необычный кадр, которую разместил у себя на странице Instagram-блог "Cabin_crew_beauties", и оставили под ним множество лестных комментариев в адрес стюардессы:- Красавица!- Великолепная.- Очень круто!- Возьми меня с собой.- Прелестнейшая!<br><br>
сиэтл
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569847367_169:0:2898:2047_1400x0_80_0_0_292b36e7fda369900829403865fd82ea.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сиэтл, сша, в мире

Смелое фото стюардессы в кабине пилотов взбудоражило Сеть

20:15 06.10.2020
 
© DepositphotosСтюардесса
Стюардесса - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Depositphotos
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Американская стюардесса из города Сиэтл Натали Эмерсон опубликовала в Instagram откровенное фото на борту самолета. Снимок вызвал бурю эмоций у пользователей социальной сети.
На снимке девушка сидит в кресле в кабине пилотов. Ноги, едва прикрытые короткой форменной юбкой, она закинула на приборную доску. В руке бортпроводница держит рацию капитана воздушного судна.
Пользователи Сети оценили необычный кадр, которую разместил у себя на странице Instagram-блог "Cabin_crew_beauties", и оставили под ним множество лестных комментариев в адрес стюардессы:
- Красавица!
- Великолепная.
- Очень круто!
- Возьми меня с собой.
- Прелестнейшая!

 
Обсудить0
ШоубизСиэтлСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:23Байден раскритиковал "безумный порыв" Трампа
02:18Эксперт заявил, что число заболевших COVID-19 в России может "застыть"
02:02Эксперт рассказал, как узнать ваш никнейм в чужих контакт-листах
02:00В каких случаях апатия может быть признаком болезни?
01:58Армения показала новое видео боев в Карабахе
01:29В НАСА сообщили о двух возможных местах утечки воздуха на МКС
01:22Защита осужденного в США россиянина Никулина обжаловала приговор суда
01:14Непризнанная НКР выступила против посредничества Турции в переговорах
01:09Байден рассказал о разделяющих американцев "силах тьмы"
01:04В посольстве США призывали к мирному урегулированию ситуации в Киргизии
00:58­Постпред России при ОЗХО оценил проведенные Германией анализы Навального
00:57В Степанакерте раздались новые взрывы
00:46"Нам не в чем оправдываться": постпред России в ОЗХО ответил на обвинения
00:37Россия не приемлет угроз по делу Навального в ОЗХО, заявил постпред
00:24Постпред при ОЗХО рассказал о позиции России по инциденту с Навальным
00:12Путин встретит 68-летие
23:57Постпред России при ОЗХО назвал цель Запада в деле Навального
23:36Постпред России удивился развитию ситуации с Навальным в ОЗХО
23:23Гитарист Эдди Ван Хален умер в возрасте 65 лет
23:02В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
Лента новостейМолния