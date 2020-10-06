https://ria.ru/20201006/styuardessa-1578516660.html
Смелое фото стюардессы в кабине пилотов взбудоражило Сеть
Американская стюардесса из города Сиэтл Натали Эмерсон опубликовала в Instagram откровенное фото на борту самолета. Снимок вызвал бурю эмоций у пользователей... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T20:15
2020-10-06T20:15
2020-10-06T20:15
шоубиз
сиэтл
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Американская стюардесса из города <a href="http://ria.ru/location_Seattle/" target="_blank" data-auto="true">Сиэтл</a> Натали Эмерсон опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/p/CF_8v3_pyln/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram </a>откровенное фото на борту самолета. Снимок вызвал бурю эмоций у пользователей социальной сети.На снимке девушка сидит в кресле в кабине пилотов. Ноги, едва прикрытые короткой форменной юбкой, она закинула на приборную доску. В руке бортпроводница держит рацию капитана воздушного судна.Пользователи Сети оценили необычный кадр, которую разместил у себя на странице Instagram-блог "Cabin_crew_beauties", и оставили под ним множество лестных комментариев в адрес стюардессы:- Красавица!- Великолепная.- Очень круто!- Возьми меня с собой.- Прелестнейшая!<br><br>
сиэтл
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сиэтл, сша, в мире