https://ria.ru/20201006/styuardessa-1578516660.html

Смелое фото стюардессы в кабине пилотов взбудоражило Сеть

Американская стюардесса из города Сиэтл Натали Эмерсон опубликовала в Instagram откровенное фото на борту самолета. Снимок вызвал бурю эмоций у пользователей... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T20:15

2020-10-06T20:15

2020-10-06T20:15

шоубиз

сиэтл

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Американская стюардесса из города <a href="http://ria.ru/location_Seattle/" target="_blank" data-auto="true">Сиэтл</a> Натали Эмерсон опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/p/CF_8v3_pyln/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram </a>откровенное фото на борту самолета. Снимок вызвал бурю эмоций у пользователей социальной сети.На снимке девушка сидит в кресле в кабине пилотов. Ноги, едва прикрытые короткой форменной юбкой, она закинула на приборную доску. В руке бортпроводница держит рацию капитана воздушного судна.Пользователи Сети оценили необычный кадр, которую разместил у себя на странице Instagram-блог "Cabin_crew_beauties", и оставили под ним множество лестных комментариев в адрес стюардессы:- Красавица!- Великолепная.- Очень круто!- Возьми меня с собой.- Прелестнейшая!<br><br>

сиэтл

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сиэтл, сша, в мире