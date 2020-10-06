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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201006/stepanakert-1578366470.html
В Карабахе заявили, что Степанакерт не будет просить перемирия
Глава парламента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артур Товмасян заявил во вторник, что Степанакерт не будет просить перемирия. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T10:27
2020-10-06T12:36
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
степанакерт
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 6 окт — РИА Новости.</strong> Глава парламента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артур Товмасян заявил во вторник, что Степанакерт не будет просить перемирия.Спикер парламента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артур Товмасян считает, что в случае возобновления переговоров по Карабаху власти НКР должны участвовать в них в качестве одной из сторон.По его мнению, соседние с регионом крупные страны, "дружественная сверхдержава", понимают, что сейчас речь идет не только о проблеме Карабаха. "В Закавказье хочет просочиться Эрдоган", — считает Товмасян.Он добавил, что, "потеряв армянский мир", "дружественные сверхдержавы" потеряют свое влияние в Закавказье. В этой связи глава парламента считает, что на Турцию и Азербайджан будет оказываться международное давление для прекращения боевых действий.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Лидеры России, США и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> ранее призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не участвует в переговорах.
https://radiosputnik.ria.ru/20201006/asad-1578365322.html
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
Мы гордые армяне, убежим с высоко поднятой головой....
40
Ребят мне вас искренне жаль, всех тех кто сейчас в Степанакерте, но почему ошибки вашего руководства, а именно Пашиняна, должно быть исправлено жизнями российских ребят? Совет конкретно Пашиняну пусть звонит Макрону и Меркель. А заодно и в НАТО. Правда не понимаю как НАТО сможет помочь Армении в разборках с Турцией.
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нагорно-карабахская республика
сша
армения
степанакерт
РИА Новости
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обсе, нагорно-карабахская республика, сша, армения, степанакерт, в мире

В Карабахе заявили, что Степанакерт не будет просить перемирия

10:27 06.10.2020 (обновлено: 12:36 06.10.2020)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в Степанакерте
Последствия обстрелов в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
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ЕРЕВАН, 6 окт — РИА Новости. Глава парламента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артур Товмасян заявил во вторник, что Степанакерт не будет просить перемирия.

"Уважаемые соотечественники, оставайтесь стойкими. Мы не будет просить перемирия. Войну начало военно-политическое руководство Азербайджана, продолжили власти Турции", — заявил Товмасян в ходе брифинга, который транслируется в Facebook.

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Спикер парламента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артур Товмасян считает, что в случае возобновления переговоров по Карабаху власти НКР должны участвовать в них в качестве одной из сторон.

"Если будет желание вернуться к мирному процессу, считаю, что надо восстановить формат после Будапештского саммита (ОБСЕ 1994 года), когда в переговорах участвовали в качестве стороны арцахские власти", — сказал Товмасян в ходе брифинга, транслируемого в Facebook.

По его мнению, соседние с регионом крупные страны, "дружественная сверхдержава", понимают, что сейчас речь идет не только о проблеме Карабаха. "В Закавказье хочет просочиться Эрдоган", — считает Товмасян.
Он добавил, что, "потеряв армянский мир", "дружественные сверхдержавы" потеряют свое влияние в Закавказье. В этой связи глава парламента считает, что на Турцию и Азербайджан будет оказываться международное давление для прекращения боевых действий.
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Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Лидеры России, США и Франции ранее призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых.
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Военная обстановка в Нагорном Карабахе
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не участвует в переговорах.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШААрменияСтепанакертВ мире
 
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