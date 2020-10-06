Зеленский заявил о недовольстве Минскими соглашениями
11:27 06.10.2020 (обновлено: 11:59 06.10.2020)
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
КИЕВ, 6 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недоволен форматом Минских соглашений и формулировкой некоторых их пунктов.
"Вопрос Нормандского формата — это решается технически в минском процессе в формате ТКГ (трехсторонней контактной группы. — Прим. ред.). Когда началась война, была необходимость, был подписан "Минск". <...> Я лично полностью недоволен именно составом этого формата", — рассказал Зеленский в интервью изданию Politico, часть которого опубликована на сайте его офиса.
Однако, напомнил украинский лидер, на сегодня это единственный формат, в котором идет работа.
"Когда мы говорим об одном из пунктов "Минска" — предоставлении особого статуса или изменении в Конституцию, о которых, как вы помните, говорили Макрон и Путин, я откровенно отвечаю, что те детали, которые этот пункт предусматривает, регулируют изменения Конституции согласно децентрализации. Мы меняем децентрализацию, голосуем за важный законопроект, и тогда эти изменения в Конституцию предоставляют те возможности Донбасса, в которых они нуждаются", — добавил Зеленский.
Украинская сторона не в первый раз критикует Минские соглашения. Так, в прошлом месяце замглавы делегации Киева в Минске Алексей Резников также заявил, что договоренности требуют изменений. Глава делегации Леонид Кравчук, в свою очередь, отмечал, что выполнить соглашения сейчас нельзя из-за невозможности провести выборы в Донбассе, а выходом из ситуации может стать "нормандский формат".
По мнению представителя российского МИД Марии Захаровой, непонимание "Минска" говорит о нежелании Украины решать проблему Донбасса.
Минские договоренности
Соглашения, подписанные в том числе представителями Киева, Донецка и Луганска и утвержденные Совбезом ООН, предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу. Ее ключевыми элементами должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Однако этот план до сих пор не выполнен, а украинские политики постоянно затягивают его реализацию. Российская позиция заключается в том, чтобы строго следовать этим договоренностям.
9 декабря 2019, 21:34ИнфографикаМинские соглашения