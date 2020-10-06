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https://ria.ru/20201006/soglasheniya-1578381923.html
Зеленский заявил о недовольстве Минскими соглашениями
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недоволен форматом Минских соглашений и формулировкой некоторых их пунктов. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T11:27
2020-10-06T11:59
минские соглашения
донбасс
владимир зеленский
владимир путин
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 6 окт</strong> <strong>— РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> заявил, что недоволен форматом Минских соглашений и формулировкой некоторых их пунктов.Однако, напомнил украинский лидер, на сегодня это единственный формат, в котором идет работа."Когда мы говорим об одном из пунктов "Минска" — предоставлении особого статуса или изменении в Конституцию, о которых, как вы помните, говорили Макрон и <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путин</a>, я откровенно отвечаю, что те детали, которые этот пункт предусматривает, регулируют изменения Конституции согласно децентрализации. Мы меняем децентрализацию, голосуем за важный законопроект, и тогда эти изменения в Конституцию предоставляют те возможности <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбасса</a>, в которых они нуждаются", — добавил Зеленский.Украинская сторона не в первый раз критикует Минские соглашения. Так, в прошлом месяце замглавы делегации <u><a href="http://ria.ru/location_Kiev/">Киева</a></u> в <u><a href="http://ria.ru/location_Minsk/">Минске</a></u> <u><a href="http://ria.ru/person_aleksey-reznikov/">Алексей Резников</a></u> также заявил, что договоренности требуют изменений. Глава делегации <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Kravchuk/" target="_blank">Леонид Кравчук</a>, в свою очередь, отмечал, что выполнить соглашения сейчас нельзя из-за невозможности провести выборы в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank">Донбассе</a>, а выходом из ситуации может стать "нормандский формат".По мнению представителя российского МИД <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/"><u>Марии Захаровой</u>,</a> непонимание "Минска" говорит о нежелании <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украины</a> решать проблему <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank">Донбасса</a>.Минские договоренностиСоглашения, подписанные в том числе представителями Киева, Донецка и Луганска и утвержденные Совбезом ООН, предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу. Ее ключевыми элементами должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако этот план до сих пор не выполнен, а украинские политики постоянно затягивают его реализацию. Российская позиция заключается в том, чтобы строго следовать этим договоренностям.
https://ria.ru/20201004/donbass-1578174741.html
Нам на твоё недовольство - тьфу!
49
Да ты мил человек стукачёк))).... Играй на пианино и не лезь где взрослые дяди дела ведут, там без тебя халдеев хватает.
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донбасс
украина
РИА Новости
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минские соглашения, донбасс, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире

Зеленский заявил о недовольстве Минскими соглашениями

11:27 06.10.2020 (обновлено: 11:59 06.10.2020)
 
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
Рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
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КИЕВ, 6 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недоволен форматом Минских соглашений и формулировкой некоторых их пунктов.
"Вопрос Нормандского формата — это решается технически в минском процессе в формате ТКГ (трехсторонней контактной группы. — Прим. ред.). Когда началась война, была необходимость, был подписан "Минск". <...> Я лично полностью недоволен именно составом этого формата", — рассказал Зеленский в интервью изданию Politico, часть которого опубликована на сайте его офиса.
Однако, напомнил украинский лидер, на сегодня это единственный формат, в котором идет работа.
"Когда мы говорим об одном из пунктов "Минска" — предоставлении особого статуса или изменении в Конституцию, о которых, как вы помните, говорили Макрон и Путин, я откровенно отвечаю, что те детали, которые этот пункт предусматривает, регулируют изменения Конституции согласно децентрализации. Мы меняем децентрализацию, голосуем за важный законопроект, и тогда эти изменения в Конституцию предоставляют те возможности Донбасса, в которых они нуждаются", — добавил Зеленский.
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4 октября, 11:38
В Киеве заявили, что план по урегулированию в Донбассе "лежит на столе"
Украинская сторона не в первый раз критикует Минские соглашения. Так, в прошлом месяце замглавы делегации Киева в Минске Алексей Резников также заявил, что договоренности требуют изменений. Глава делегации Леонид Кравчук, в свою очередь, отмечал, что выполнить соглашения сейчас нельзя из-за невозможности провести выборы в Донбассе, а выходом из ситуации может стать "нормандский формат".
По мнению представителя российского МИД Марии Захаровой, непонимание "Минска" говорит о нежелании Украины решать проблему Донбасса.

Минские договоренности

Соглашения, подписанные в том числе представителями Киева, Донецка и Луганска и утвержденные Совбезом ООН, предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу. Ее ключевыми элементами должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Однако этот план до сих пор не выполнен, а украинские политики постоянно затягивают его реализацию. Российская позиция заключается в том, чтобы строго следовать этим договоренностям.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
 
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Минские соглашенияДонбассВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаВ мире
 
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