https://ria.ru/20201006/soglasheniya-1578381923.html

Зеленский заявил о недовольстве Минскими соглашениями

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недоволен форматом Минских соглашений и формулировкой некоторых их пунктов. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T11:27

2020-10-06T11:27

2020-10-06T11:59

минские соглашения

донбасс

владимир зеленский

владимир путин

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 6 окт</strong> <strong>— РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> заявил, что недоволен форматом Минских соглашений и формулировкой некоторых их пунктов.Однако, напомнил украинский лидер, на сегодня это единственный формат, в котором идет работа."Когда мы говорим об одном из пунктов "Минска" — предоставлении особого статуса или изменении в Конституцию, о которых, как вы помните, говорили Макрон и <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путин</a>, я откровенно отвечаю, что те детали, которые этот пункт предусматривает, регулируют изменения Конституции согласно децентрализации. Мы меняем децентрализацию, голосуем за важный законопроект, и тогда эти изменения в Конституцию предоставляют те возможности <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбасса</a>, в которых они нуждаются", — добавил Зеленский.Украинская сторона не в первый раз критикует Минские соглашения. Так, в прошлом месяце замглавы делегации <u><a href="http://ria.ru/location_Kiev/">Киева</a></u> в <u><a href="http://ria.ru/location_Minsk/">Минске</a></u> <u><a href="http://ria.ru/person_aleksey-reznikov/">Алексей Резников</a></u> также заявил, что договоренности требуют изменений. Глава делегации <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Kravchuk/" target="_blank">Леонид Кравчук</a>, в свою очередь, отмечал, что выполнить соглашения сейчас нельзя из-за невозможности провести выборы в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank">Донбассе</a>, а выходом из ситуации может стать "нормандский формат".По мнению представителя российского МИД <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/"><u>Марии Захаровой</u>,</a> непонимание "Минска" говорит о нежелании <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украины</a> решать проблему <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank">Донбасса</a>.Минские договоренностиСоглашения, подписанные в том числе представителями Киева, Донецка и Луганска и утвержденные Совбезом ООН, предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу. Ее ключевыми элементами должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако этот план до сих пор не выполнен, а украинские политики постоянно затягивают его реализацию. Российская позиция заключается в том, чтобы строго следовать этим договоренностям.

https://ria.ru/20201004/donbass-1578174741.html

Арсений Новиков Нам на твоё недовольство - тьфу! 49

Егор Панкратов Да ты мил человек стукачёк))).... Играй на пианино и не лезь где взрослые дяди дела ведут, там без тебя халдеев хватает. 39

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донбасс

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минские соглашения, донбасс, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире