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https://ria.ru/20201006/slavina-1578378162.html
В Нижнем Новгороде началось прощание с журналисткой Славиной
Церемония прощания с журналисткой Ириной Славиной, погибшей от ожогов возле здания регионального главка МВД, началась в Нижнем Новгороде, сообщает корреспондент РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T11:16
2020-10-06T11:31
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
нижний новгород
октябрьский
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 окт - РИА Новости.</strong> Церемония прощания с журналисткой Ириной Славиной, погибшей от ожогов возле здания регионального главка МВД, началась в Нижнем Новгороде, сообщает корреспондент РИА Новости.Прощание проходит в центре <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнего Новгорода</a> – в Доме ученых на улице <a href="http://ria.ru/location_Oktjabrskijj/" target="_blank" data-auto="true">Октябрьской</a>. К началу церемонии у здания собрались несколько десятков нижегородских журналистов и местных жителей. Люди несут живые цветы.Днем 2 октября в центре Нижнего Новгорода было обнаружено тело женщины с термическими ожогами. Региональный СУСК сообщил, что проводится доследственная проверка. Установлено, что погибшая - Ирина Мурахтаева (журналистский псевдоним - Ирина Славина). Чтобы установить психическое состояние женщины, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.За час до произошедшего Славина написала на своей странице в соцсети Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении покончить с собой. Накануне Славина написала в Facebook, что утром в ее квартире провели обыск. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> заявил, что сообщение в СМИ о наличии связи смерти Славиной с проведением у нее накануне обысков "не имеет под собой никаких оснований".Славина является учредителем и главным редактором нижегородского интернет-издания KozaPress, свидетельство о регистрации СМИ было выдано <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзором</a> 28 ноября 2016 года. Издание публикует острые и эмоциональные заметки о происходящем в регионе.
https://radiosputnik.ria.ru/20201005/slavina-1578230209.html
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нижний новгород
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Новости
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следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), нижний новгород, октябрьский, происшествия

В Нижнем Новгороде началось прощание с журналисткой Славиной

11:16 06.10.2020 (обновлено: 11:31 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин на церемонии прощания с журналисткой Ириной Славиной
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на церемонии прощания с журналисткой Ириной Славиной - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на церемонии прощания с журналисткой Ириной Славиной
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Церемония прощания с журналисткой Ириной Славиной, погибшей от ожогов возле здания регионального главка МВД, началась в Нижнем Новгороде, сообщает корреспондент РИА Новости.
Прощание проходит в центре Нижнего Новгорода – в Доме ученых на улице Октябрьской. К началу церемонии у здания собрались несколько десятков нижегородских журналистов и местных жителей. Люди несут живые цветы.
Днем 2 октября в центре Нижнего Новгорода было обнаружено тело женщины с термическими ожогами. Региональный СУСК сообщил, что проводится доследственная проверка. Установлено, что погибшая - Ирина Мурахтаева (журналистский псевдоним - Ирина Славина). Чтобы установить психическое состояние женщины, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.
За час до произошедшего Славина написала на своей странице в соцсети Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении покончить с собой. Накануне Славина написала в Facebook, что утром в ее квартире провели обыск. СК заявил, что сообщение в СМИ о наличии связи смерти Славиной с проведением у нее накануне обысков "не имеет под собой никаких оснований".
Цветы и свечи у места гибели журналистки Ирины Славиной возле здания ГУ МВД России по Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 14:13
Должны во всем разобраться. Кремль о причинах гибели журналистки Славиной
Славина является учредителем и главным редактором нижегородского интернет-издания KozaPress, свидетельство о регистрации СМИ было выдано Роскомнадзором 28 ноября 2016 года. Издание публикует острые и эмоциональные заметки о происходящем в регионе.
 
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Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Нижний НовгородОктябрьскийПроисшествия
 
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