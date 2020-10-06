https://ria.ru/20201006/skoraya-pomosch-1578461294.html
Систему работы скорой помощи Подмосковья реформировали из-за пандемии
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что систему скорой помощи в регионе усилили для работы в период распространения коронавирусной... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T16:17
2020-10-06T16:17
2020-10-06T16:17
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что систему скорой помощи в регионе усилили для работы в период распространения коронавирусной инфекции, об этом сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/sistemu-skoroj-pomoschi-v-podmoskove-sdelali-bolee-gibkoj-i-udobnoj-dlja-raboty-v-pandemiju/" target="_blank">"360"</a>."Серьезная нагрузка сейчас на скорую помощь – мы усилили сейчас скорую помощь, сделали более удобную и гибкую маршрутизацию, смысл которой заключается в том, что, когда скорая привезла на КТ, не ждет пациента, а уезжает", – пояснил глава Подмосковья.Он отметил, что в случае необходимости автомобиль госпитализирует пациента по тому или иному маршруту.Воробьев напомнил о росте числа выявленных случаев заражения COVID-19 в регионе. По его словам, нужно быть готовыми к оказанию квалифицированной медицинской помощи нуждающимся людям.В настоящий момент в Московской области работают 42 госпиталя, примерно 36% коек свободны. Помимо прочего, предусмотрено резервное медицинское учреждение в „Патриоте“. Оно находится в Одинцовском городском округе, к которому прилегает Красногорск.
https://ria.ru/20201006/maska-1578403045.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что систему скорой помощи в регионе усилили для работы в период распространения коронавирусной инфекции, об этом сообщил телеканал "360"
.
"Серьезная нагрузка сейчас на скорую помощь – мы усилили сейчас скорую помощь, сделали более удобную и гибкую маршрутизацию, смысл которой заключается в том, что, когда скорая привезла на КТ, не ждет пациента, а уезжает", – пояснил глава Подмосковья.
Он отметил, что в случае необходимости автомобиль госпитализирует пациента по тому или иному маршруту.
Воробьев напомнил о росте числа выявленных случаев заражения COVID-19 в регионе. По его словам, нужно быть готовыми к оказанию квалифицированной медицинской помощи нуждающимся людям.
В настоящий момент в Московской области работают 42 госпиталя, примерно 36% коек свободны. Помимо прочего, предусмотрено резервное медицинское учреждение в „Патриоте“. Оно находится в Одинцовском городском округе, к которому прилегает Красногорск.