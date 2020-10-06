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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201006/skoraya-pomosch-1578461294.html
Систему работы скорой помощи Подмосковья реформировали из-за пандемии
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что систему скорой помощи в регионе усилили для работы в период распространения коронавирусной... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T16:17
2020-10-06T16:17
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong>&nbsp;Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что систему скорой помощи в регионе усилили для работы в период распространения коронавирусной инфекции, об этом сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/sistemu-skoroj-pomoschi-v-podmoskove-sdelali-bolee-gibkoj-i-udobnoj-dlja-raboty-v-pandemiju/" target="_blank">"360"</a>."Серьезная нагрузка сейчас на скорую помощь – мы усилили сейчас скорую помощь, сделали более удобную и гибкую маршрутизацию, смысл которой заключается в том, что, когда скорая привезла на КТ, не ждет пациента, а уезжает", – пояснил глава Подмосковья.Он отметил, что в случае необходимости автомобиль госпитализирует пациента по тому или иному маршруту.Воробьев напомнил о росте числа выявленных случаев заражения COVID-19 в регионе. По его словам, нужно быть готовыми к оказанию квалифицированной медицинской помощи нуждающимся людям.В настоящий момент в Московской области работают 42 госпиталя, примерно 36% коек свободны. Помимо прочего, предусмотрено резервное медицинское учреждение в „Патриоте“. Оно находится в Одинцовском городском округе, к которому прилегает Красногорск.
https://ria.ru/20201006/maska-1578403045.html
московская область (подмосковье)
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Систему работы скорой помощи Подмосковья реформировали из-за пандемии

16:17 06.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей МайшевМашины скорой помощи
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что систему скорой помощи в регионе усилили для работы в период распространения коронавирусной инфекции, об этом сообщил телеканал "360".
"Серьезная нагрузка сейчас на скорую помощь – мы усилили сейчас скорую помощь, сделали более удобную и гибкую маршрутизацию, смысл которой заключается в том, что, когда скорая привезла на КТ, не ждет пациента, а уезжает", – пояснил глава Подмосковья.
Он отметил, что в случае необходимости автомобиль госпитализирует пациента по тому или иному маршруту.
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Воробьев напомнил о росте числа выявленных случаев заражения COVID-19 в регионе. По его словам, нужно быть готовыми к оказанию квалифицированной медицинской помощи нуждающимся людям.
В настоящий момент в Московской области работают 42 госпиталя, примерно 36% коек свободны. Помимо прочего, предусмотрено резервное медицинское учреждение в „Патриоте“. Оно находится в Одинцовском городском округе, к которому прилегает Красногорск.
 
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
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