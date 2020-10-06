https://ria.ru/20201006/samoizolyatsiya-1578379281.html

Воробьев рассказал, кому нужно соблюдать самоизоляцию

Люди с хроническими заболеваниями и представители старшего поколения должны по максимуму соблюдать самоизоляцию в Подмосковье, сообщил губернатор региона Андрей РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T11:20

2020-10-06T11:20

2020-10-06T11:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Люди с хроническими заболеваниями и представители старшего поколения должны по максимуму соблюдать самоизоляцию в <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast" target="_blank">Подмосковье</a>, сообщил губернатор региона <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev" target="_blank">Андрей Воробьев</a>."Всему старшему поколению и людям с хроническими заболеваниями наша задача – объяснить, что нужно оставаться дома, нужно максимально находиться в не то чтобы абсолютной изоляции, а поберечь себя, не контактировать. Юбилеи, дни рождения, свадьбы или какие-то мероприятия – это очень приятно, но точно не сейчас", - сказал Воробьев в эфире "<a href="https://xn--b1agj9af.xn--80aswg/" target="_blank" rel="nofollow noopener">России 24</a>".<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201005/ogranicheniya-1578220934.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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