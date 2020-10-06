https://ria.ru/20201006/samoizolyatsiya-1578379281.html
Воробьев рассказал, кому нужно соблюдать самоизоляцию
Люди с хроническими заболеваниями и представители старшего поколения должны по максимуму соблюдать самоизоляцию в Подмосковье, сообщил губернатор региона Андрей РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T11:20
2020-10-06T11:20
2020-10-06T11:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578205655_0:39:3030:1743_1400x0_80_0_0_0657de059da1cc65d797af14fe7ee116.jpg
<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Люди с хроническими заболеваниями и представители старшего поколения должны по максимуму соблюдать самоизоляцию в <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast" target="_blank">Подмосковье</a>, сообщил губернатор региона <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev" target="_blank">Андрей Воробьев</a>."Всему старшему поколению и людям с хроническими заболеваниями наша задача – объяснить, что нужно оставаться дома, нужно максимально находиться в не то чтобы абсолютной изоляции, а поберечь себя, не контактировать. Юбилеи, дни рождения, свадьбы или какие-то мероприятия – это очень приятно, но точно не сейчас", - сказал Воробьев в эфире "<a href="https://xn--b1agj9af.xn--80aswg/" target="_blank" rel="nofollow noopener">России 24</a>".<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201005/ogranicheniya-1578220934.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578205655_299:0:3030:2048_1400x0_80_0_0_881a54a7739e581b8c847ea063b5f020.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество