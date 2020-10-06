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https://ria.ru/20201006/samoizolyatsiya-1578379281.html
Воробьев рассказал, кому нужно соблюдать самоизоляцию
Люди с хроническими заболеваниями и представители старшего поколения должны по максимуму соблюдать самоизоляцию в Подмосковье, сообщил губернатор региона Андрей РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T11:20
2020-10-06T11:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Люди с хроническими заболеваниями и представители старшего поколения должны по максимуму соблюдать самоизоляцию в <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast" target="_blank">Подмосковье</a>, сообщил губернатор региона <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev" target="_blank">Андрей Воробьев</a>."Всему старшему поколению и людям с хроническими заболеваниями наша задача – объяснить, что нужно оставаться дома, нужно максимально находиться в не то чтобы абсолютной изоляции, а поберечь себя, не контактировать. Юбилеи, дни рождения, свадьбы или какие-то мероприятия – это очень приятно, но точно не сейчас", - сказал Воробьев в эфире "<a href="https://xn--b1agj9af.xn--80aswg/" target="_blank" rel="nofollow noopener">России 24</a>".<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201005/ogranicheniya-1578220934.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

Воробьев рассказал, кому нужно соблюдать самоизоляцию

11:20 06.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛюди в медицинских масках на территории парка ВДНХ в Москве
Люди в медицинских масках на территории парка ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Люди с хроническими заболеваниями и представители старшего поколения должны по максимуму соблюдать самоизоляцию в Подмосковье, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Всему старшему поколению и людям с хроническими заболеваниями наша задача – объяснить, что нужно оставаться дома, нужно максимально находиться в не то чтобы абсолютной изоляции, а поберечь себя, не контактировать. Юбилеи, дни рождения, свадьбы или какие-то мероприятия – это очень приятно, но точно не сейчас", - сказал Воробьев в эфире "России 24".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Люди в медицинских масках на территории парка ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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