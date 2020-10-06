Самара из Самары разработает защиту от хакеров и интернет-"хронометр"
© Фото : Самарский университет, Юлия ЛитвиноваАспирантка Самарского университета им. Королева Самара Майхуб
© Фото : Самарский университет, Юлия Литвинова
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Аспирантка Самарского университета им. Королева Самара Майхуб из Сирии выиграла грант Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) на разработку специализированных программных комплексов для выявления сетевых аномалий интернета, в том числе предотвращения хакерских атак, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Самара Майхуб займется решением проблемы недостаточной пропускной способности интернет-сетей, особенно актуальной для тех, кто перешел на удаленную работу и учебу из-за пандемии коронавируса. Задержки пакетов информации стали особенно заметны на видеоконференциях, когда картинка на экране начинает разваливаться, а звук спикера – искажаться.
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Аспирантка Самарского университета приступит к созданию специальной программы-утилиты для измерения односторонней задержки пакетов, передаваемых между узлами в сети от компьютера к компьютеру. Эта программа позволит более точно анализировать качество сетевых соединений, выявлять проблемы пропускной способности сети, находя "узкие" места интернета, а также решать ряд задач по сетевой безопасности.
"С помощью нашей разработки мы хотим повысить точность измерения односторонних сетевых задержек и пропускной способности сети на том или ином маршруте. Это позволит более глубоко анализировать свойства интернет-соединения и более точно определять, в чем проблема соединения и как ее решать", – рассказала Самара Майхуб.
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Точность измерений задержки будет повышена за счет нового метода проставления временных меток пакетам – они будут ставиться точно в моменты их отправки и приема за счет единой высокоточной синхронизации узлов сети. Кроме того, будут использоваться программные метки времени, а не аппаратные, как делалось ранее при подобных измерениях. Это заметно упростит требования к мощности измерительного оборудования.
Для экспериментов, которые пройдут как в локальной, так и в глобальной сетях, будут использоваться разработанные учеными Самарского университета аппаратные комплексы NetTestBox, представляющие собой мини-компьютеры Raspberry PI с высокочувствительным приемником сигналов систем глобального позиционирования – ГЛОНАСС, GPS, BeiDou и Galileo. Сигналы со спутников синхронизируют программный сервер точного времени с точностью до нескольких микросекунд.
© Фото : Самарский университет, Мария КузнецоваУстройства NetTestBox 1.0, разработанные учеными Самарского университета
© Фото : Самарский университет, Мария Кузнецова
Устройства NetTestBox 1.0, разработанные учеными Самарского университета
Еще одним направлением исследований Самары Майхуб станет разработка способов отражения сетевых хакерских атак. Перед ней стоит задача сформулировать достаточно простые и понятные квалификационные признаки для выявления сетевых аномалий, в том числе и сетевых атак.
"Мы ищем простой способ для обнаружения вторжения и противодействия атакам. Разных способов существует много, но обычно для этого анализируется входящий трафик, что требует больших вычислительных мощностей, особенно в условиях масштабных DDoS-атак. Мы предлагаем новый подход – анализировать не входящий, а исходящий трафик, то есть изучать пакеты-отклики, которые атакуемый сервер отправляет в ответ на атакующие запросы. Такой подход позволит разработать средства сетевой защиты с низкой требовательностью к вычислительной мощности сервера", – отметила аспирантка.
Для проведения экспериментов в университете будет создан испытательный полигон с комплексами NetTestBox, сервером виртуальных машин и различной сетевой инфраструктурой, в том числе, с сектором интернета вещей, а также атакующим сервером с набором программ для сканирования и проведения DDoS атак.
Проект Самары Майхуб "Сбор и анализ данных о качестве сетевых соединений" победил в конкурсе РФФИ на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, выполняемых молодыми учеными, обучающимися в аспирантуре. Исследования будут проходить под руководством Андрея Сухова, профессора кафедры суперкомпьютеров и общей информатики Самарского университета и департамента компьютерной инженерии МИЭМ Высшей школы экономики.
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